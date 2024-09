Polska w czołówce wzrostu płac i kosztów pracy

Płaca minimalna w 2025 roku wzrośnie do 4.666 zł vs 4.626 zł proponowanych wcześniej na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, a minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 30,50 zł z 30,20 zł proponowanych wcześniej - podano w najnowszej wersji projektu rozporządzenia.