Zatrudnienie w Polsce nie przestaje rosnąć

Z opublikowanych w piątek wstępnych wyników ankietowego badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) wynika, że w III kwartale br. w Polsce pracowało 16873 tys. osób w wieku 15-89 lat. To wzrost o 23 tys. (0,1 proc.) w stosunku do II kwartału i o 183 tys. w stosunku do III kwartału 2022 r. (1,1 proc.). To największa roczna zwyżka liczby pracujących od I kwartału 2022 r., gdy rynek pracy odbudowywał się po pandemii Covid-19.

Najbardziej wzrosła liczba pracujących w grupach wieku od 15 do 21 lat i od 45 do wieku emerytalnego (w obu przypadkach o 2,1 proc. rok do roku). O 0,9 proc. rok do roku zmalała natomiast liczba pracowników, którzy przekroczyli już wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn).

Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-89 lat, tzn. odsetek osób z tej grupy, które pracują, wzrósł w III kwartale do najwyższego w historii badań poziomu 56,8 proc. z 56,1 proc. rok wcześniej. Wśród mężczyzn ten odsetek sięga 64 proc., a wśród kobiet 50,1 proc. Wskaźnik zatrudnienia najwyższy jest w grupie wieku od 35 do 44 lat (88,1 proc.).

Wskaźnik aktywności zawodowej, tzn. odsetek osób, które pracują bądź są bezrobotne (czyli szukają pracy i są gotowe ją podjąć), wzrósł w III kwartale do 58,4 proc. z 58,2 proc. w II kwartale, wyrównując rekord z I kwartału br. Rok temu wynosił 57,8 proc.