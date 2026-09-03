Chociaż okres wakacyjny kojarzy się ze spokojniejszym czasem na rynkach, to o spokoju wciąż nie można było mówić. A przecież wchodzimy we wrzesień, który nie ma najlepszej sławy. Czy więc czekają nas faktycznie poważniejsze wstrząsy, większa zmienność i nieoczekiwane wydarzenia? Jak się odnaleźć na rynku w rozpoczętym miesiącu?

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Krypto zagadka

Eksperci nie mają złudzeń, że najważniejszym wydarzeniem września będzie decyzja Fedu w sprawie stóp procentowych. Nie dziwi więc fakt, że większość szuka okazji w oparciu o potencjalny gołębi lub jastrzębi wydźwięk decyzji Rezerwy Federalnej. Co ciekawe jednak, kiedy mowa o typach walutowych, uczestnicy portfeli foreksowych „Parkietu” skupiają się przede wszystkim na kryptowalutach, gdzie również może być widoczny efekt Kevina Warsha. Po krótkiej przerwie znów wróciły one na pierwszy plan, jednak zgodności co do potencjalnego kierunku ruchu rynku krypto brakuje. Dobrym przykładem jest chociażby bitcoin. Tutaj mamy idealny remis: dwóch ekspertów typuje jego wzrosty, dwóch spadki.

– Chociaż z punktu widzenia cyklu rynkowego powinniśmy być coraz bliżej długoterminowego dołka na kryptowalutach, to po ostatnim silnym odbiciu bitcoin doszedł do istotnych poziomów oporu, a obawy o bardziej jastrzębi Fed i możliwe podwyżki stóp procentowych na wrześniowym posiedzeniu mogą wpłynąć na korektę notowań – wskazuje Michał Krajczewski z BM BNP Paribas.

Odmiennego zdania jest Łukasz Zembik z Oanda TMS Brokers.

– Argumenty za dalszym wzrostem bitcoina pozostają związane przede wszystkim z poprawą globalnej płynności. W sierpniu kryptowaluta zyskała ponad 20 proc., reagując na zapowiedź zwiększenia skupu obligacji przez amerykański Departament Skarbu. Działanie to obniżyło rentowności długu i zwiększyło zainteresowanie bardziej ryzykownymi aktywami. Jeżeli skup będzie kontynuowany, a dolar i rentowności pozostaną pod presją, bitcoin może ponownie przyciągać kapitał jako alternatywne aktywo o ograniczonej podaży – wskazuje Zembik.

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Złote nadzieje, obawy o gaz

W przypadku surowców i towarów na plan wychodzą (znów) metale szlachetne, a także gaz notowany w Europie. Zacznijmy od metali szlachetnych. Już w sierpniu były one jednym z hitów wśród ekspertów i typy obstawiające ich wzrost okazały się słuszne. Cofnięcie notowań pod koniec miesiąca co prawda ograniczyło nieco zyski, ale też sprawiło, że eksperci wciąż widzą w nich potencjał. Co warte podkreślenia: tutaj też przewija się wątek wrześniowej decyzji Fedu.

– Wyższe stopy procentowe najbardziej powinny ciążyć notowaniom złota, ale z tego tytułu w końcówce sierpnia pojawiła się już korekta. Gdyby Fed nie zdecydował się na wzrost kosztu pieniądza, na rynku żółtego metalu szybko możemy zobaczyć podejście w kierunku 5000 dolarów za uncję – wskazuje Rafał Sadoch z BM mBanku. Na srebro postawił Michał Jóźwiak z XTB, który w naszej zabawie zastąpił Michała Stajniaka.

– Moim podstawowym założeniem na wrzesień jest brak podwyżki stóp procentowych ze strony Rezerwy Federalnej, co po przemówieniu Kevina Warsha w Jackson Hole nie stanowi już rynkowego scenariusza bazowego. Choć liczę się z ryzykiem, jakie niesie podniesienie stóp i uważam takie wydarzenie za względnie prawdopodobne, to wciąż pozostaję nieufny względem retoryki i działań nowego prezesa Fedu. Brak podwyżki i/lub jakiekolwiek sygnały wskazujące na brak pełnej niezależności Warsha, a także dalsze działania Departamentu Skarbu na rynku długu mogą wpłynąć na dalsze osłabienie dolara i poszukiwanie przez inwestorów alternatyw. Wśród nich jest chociażby srebro – wskazuje Jóźwiak.

Nadzwyczajną popularnością na wrzesień cieszy się także gaz notowany w Europie. Tutaj kierunek jest jeden: wzrost cen.

– Historycznie sezonowo niskie wypełnienie europejskich magazynów gazu naturalnego, w połączeniu z niskim stanem rzek i wciąż prognozowanymi wysokimi temperaturami w Europie we wrześniu (co utrudnia wypełnienie magazynów), rosnące prawdopodobieństwo silnego El Niño czy obawy o hybrydowe działania Rosji i wciąż trwający konflikt w Cieśninie Ormuz, tworzą układ sprzyjający wzrostowi notowań gazu ziemnego – podkreśla Sobiesław Kozłowski z Ipopemy Securities.

Uwaga na VIX

Co z giełdami? Opinie są raczej mieszane, ale z lekką przewagą byczych prognoz w szczególności, jeśli mówimy o rynku amerykańskim. Jaki będzie temat przewodni we wrześniu? Oczywiście Fed.

– Głównym czynnikiem niepewności pozostaje wrześniowa decyzja Fed. Na koniec sierpnia rynek bardziej się skłania ku podwyżkom kosztu pieniądza. Poprawiłoby to zdecydowanie wiarygodność Fed w oczach rynku. Dla Wall Street nie powinien być to jednak czynnik decydujący. To dalsze perspektywy rozwoju sztucznej inteligencji powinny napędzać wzrosty – wskazuje Rafał Sadoch.

Część ekspertów spodziewa się jednak trudniejszych warunków rynkowych i chce to wykorzystać poprzez indeks VIX.

– Wrzesień jest historycznie najsłabszym miesiącem dla akcji, a jastrzębie zaskoczenie ze strony Fed może wywołać gwałtowną reakcję rynku ustawionego na łagodny scenariusz. VIX blisko wielomiesięcznych minimów oznacza ograniczony potencjał do spadków i nieproporcjonalnie duży potencjał wzrostu — relacja ryzyka do zysku sprzyja pozycji long – wskazuje Łukasz Wójcik z BM Pekao.

Powrót na szczyt

W tegorocznej odsłonie portfela foreksowego „Parkietu” zostały jeszcze cztery miesiące. Sierpień był udany dla większości ekspertów, jednak największe powody do zadowolenia ma Bartosz Sawicki z firmy Exante, który osiągnął imponującą stopę zwrotu przekraczającą 21 proc. Tym samym wrócił on na fotel lidera tegorocznego zestawienia z wynikiem przekraczającym 64 proc.

Prognozy na wrzesień. 12 ekspertów i ich oczekiwania co do walut, surowców i indeksów giełdowych

Daniel Kostecki, CMC Markets

Ethereum p

15 września Senat USA może zamknąć dyskusję nad Clarity Act, co mogłoby zostać odebrane przez rynek jako finalne potwierdzenie, że ethereum jednak nie będzie traktowane jak papier wartościowy, a bardziej jak towar, co otwiera szerszą adopcję DeFi, stackingu itp.

Złoto p

Wydaje się, że Fed brzmi jastrzębio, ale obecne dane nie dają w 100 proc. potwierdzenia dla wrześniowej podwyżki. Jeśli by jej nie było, to złoto może być tego beneficjentem. Rozkład ryzyk wydaje się być taki, że postawienie przeciwko podwyżce może dać lepszy rezultat niż gra pod tę podwyżkę.

Nasdaq 100 p

Sezon wyników największych firm zakończony, rynek niesiony jest falą poprawy perspektyw EPS - ów na kolejny rok i wysokie rentowności mu nie straszne. Gdyby jednak te spadły, to mnożniki mogłyby ruszyć w górę, ciągnięte przez indeksy giełdowe.

Marcin Kiepas, Tickmill

USD/JPY q

Sekretarz Skarbu USA wywiera coraz silniejszą presję na Japonię, żeby podjęła działania w celu umocnienia jena, przez co wcześniejsza wspólna interwencja Japonii i USA prawdopodobnie nie była jednorazowym zdarzeniem. Dodając do tego oczekiwaną podwyżkę stóp przez BoJ oraz uderzające w dolara sierpniowe podwojenie skupu obligacji przez Departament Skarbu, to nawet pomimo możliwej podwyżki stóp przez Fed, wyłania się z tego obraz możliwe spadku USD/JPY. Cel: 153. SL: 162.

Pszenica p

Notowania pszenicy bardzo mocno wystrzeliły w górę w sierpniu. Jako, że czynniki stojące za tym wzrostem (Morze Czarne, pogoda, niższe zbiory w Europie) mają charakter długoterminowy i sugerują kontynuację tego trendu, dlatego jeżeli po sierpniowym skoku cen zboża pojawi się jakaś realizacja zysków, to wciąż będzie to dobra okazji do zajęcia długich pozycji. Wejście: 736. Cel: 920. SL: 698.

WIG20 q

Wyczerpujący się potencjał wzrostowy na Orlenie i bankach, które dotychczas były głównymi końmi pociągowymi hossy na WIG20, a także globalne ryzyka związane z wciąż nierozwiązaną sytuacją na Bliskim Wschodzie, napiętą sytuacją na globalnym rynku długu, a także niewiadoma odnośnie polityki Fed sprawiają, że we wrześniu rośnie ryzyko nieco głębszej korekty na giełdach, w tym na GPW. Minimalny zakres korekty na WIG20 to 6-7 proc., czyli powielenie ruchów korekcyjnych z drugiej połowy kwietnia i czerwca. Cel: 3680. SL: 4150.

Michał Krajczewski, BM BNP Paribas Bank Polska

Bitcoin q

Chociaż z punktu widzenia cyklu rynkowego powinniśmy być coraz bliżej długoterminowego dołka na kryptowalutach, to po ostatnim silnym odbiciu bitcoin doszedł do istotnych poziomów oporu, a obawy o bardziej jastrzębi Fed i możliwe podwyżki stóp procentowych na wrześniowym posiedzeniu mogą wpłynąć na korektę notowań. Cel: 70000. SL: 84000.

Gaz TTF p

Notowania europejskiego gazu TTF stopniowo wybijają się na nowe maksima – ciepłe lato oznaczało wysokie wykorzystanie zapasów (większy popyt na prąd ze strony m.in. klimatyzacji, problemy po stronie produkcji i chłodzenia elektrowni konwencjonalnych), a w związku z problemami podażowymi na Bliskim Wschodzie, uzupełnianie europejskich magazynów może w najbliższych tygodniach sprzyjać kontynuacji trendu wzrostowego. Cel: 100. SL: 55.

Nikkei225 p

Notowania europejskiego gazu TTF stopniowo wybijają się na nowe maksima – ciepłe lato oznaczało wysokie wykorzystanie zapasów (większy popyt na prąd ze strony m.in. klimatyzacji, problemy po stronie produkcji i chłodzenia elektrowni konwencjonalnych), a w związku z problemami podażowymi na Bliskim Wschodzie, uzupełnianie europejskich magazynów może w najbliższych tygodniach sprzyjać kontynuacji trendu wzrostowego. Cel: 72000. SL: 59000.

Rafał Sadoch, BM mBanku

EUR/PLN q

Przestrzeń do dalszej przeceny złotego powinna być ograniczona.

Złoto p

Wyższe stopy procentowe najbardziej powinny ciążyć notowaniom złota, ale z tego tytułu w końcówce sierpnia pojawiła się już korekta. Gdyby Fed nie zdecydował się na wzrost kosztu pieniądza, na rynku żółtego metalu szybko możemy zobaczyć podejście w kierunku 5000 dolarów za uncję.

S&P 500 p

Główną czynnikiem niepewności pozostaje wrześniowa decyzja Fed. Na koniec sierpnia rynek bardziej się skłania po podwyżki kosztu pieniądza. Poprawiłoby to zdecydowanie wiarygodność Fed w oczach rynku. Dla Wall Street nie powinien być to czynnik decydujący, a dalsze perspektywy rozwoju sztucznej inteligencji powinny napędzać wzrosty.

Łukasz Wójcik, BM Pekao

NZD/USD p

Dywergencja polityki monetarnej sprzyja NZD.

Kakao p

NOAA prognozuje ponad 90 proc. szans na bardzo silne El Niño z peakiem +2.66°C w IV kwartale 2026. Historycznie każde silne El Niño uderzało w zbiory kakao w Afryce Zachodniej,a krzywa terminowa ICE już wycenia premię skoncentrowaną w maju 2027 r. SL: 5950.

VIX p

Wrzesień jest historycznie najsłabszym miesiącem dla akcji, a jastrzębie zaskoczenie ze strony Fed może wywołać gwałtowną reakcję rynku ustawionego na łagodny scenariusz. VIX blisko wielomiesięcznych minimów oznacza ograniczony potencjał do spadków i nieproporcjonalnie duży potencjał wzrostu — relacja ryzyka do zysku sprzyja pozycji long. Cel: 24,5.

Sobiesław Kozłowski, Ipopema Securities

USD/JPY q

Interwencja BoJ sygnalizuje „poziom bólu” japońskiego banku centralnego, co w połączeniu z niewykorzystaną szansą DXY na umocnienie tworzy układ do umocnienia JPY. SL: 165,6.

Gaz TTF p

Historycznie sezonowo niskie wypełnienie europejskich magazynów gazu naturalnego, w połączeniu z niskim stanem rzek i wciąż prognozowanymi wysokimi temperaturami w Europie we wrześniu (co utrudnia wypełnienie magazynów), rosnące prawdopodobieństwo silnego El Ninio czy obawy o hybrydowe działania Rosji i wciąż trwający konflikt w Cieśninie Ormuz, tworzy układ sprzyjający wzrostowi notowań gazu ziemnego.

OMX p

Historycznie niski poziom wypełnienia magazynów gazu w Europie oraz wzrost notowań ropy Brent sprzyja norweskiemu indeksowi. SL: 1840.

Bartosz Sawicki, Exante

JPY/PLN q

Przy cenach ropy powyżej 90 USD za baryłkę i inflacji zmierzającej poza górne ograniczenie dopuszczalnego pasma odchyleń od celu NBP RPP powinna zaostrzyć retorykę. Wraz ze wzrostem USD/JPY do 160 na rynku jena ponownie wzrosło ryzyko interwencji walutowych

Kawa p

Dane CFTC zdają się wskazywać na rosnące zainteresowanie spekulacyjne rynkami tzw. soft commodities i płodów rolnych. Najniższe od 27 lat zapasy monitorowane przez ICE mogą potęgować wpływ anomalii pogodowych związanych z El Niño na ceny surowca, potencjalnie negatywnie oddziałujących na kondycję upraw w sezonie 2026/27.

WIG20 p

W sierpniu WIG20, po ustanowieniu rekordów wszech czasów, zaliczył 4-proc. cofnięcie. Korekta prawdopodobnie nie zachwiała długoterminowym trendem wzrostowym, a rodzimy indeks blue chips miesiąc zakończył powyżej 4000 punktów.

Andrzej Kiedrowicz, PKO BP

AUD/USD p

Pomimo trzech podwyżek stóp w br. inflacja bazowa w Australii wciąż pozostaje podwyższona, a RBA wskazuje na utrzymujące się ryzyka inflacyjne. Dalszy wzrost oczekiwań na kolejną podwyżkę stóp w Australii, przy jednoczesnym braku analogicznego przesunięcia oczekiwań wobec Fed, powinien poprawiać dyferencjał stóp procentowych na korzyść AUD i wspierać wzrost kursu AUD/USD.

Cynk p

Napięty bilans podaży cynku poza Chinami oraz problemy produkcyjne w części kluczowych ośrodków wydobywczych powinny nadal wspierać ceny metalu. Pomimo ostatniego wzrostu zapasów LME dostępność cynku na rynku pozostaje ograniczona, co stwarza przestrzeń do dalszego wzrostu cen.

VIX p

Za wzrostem implikowanej zmienności amerykańskiego rynku akcji przemawia kilka potencjalnych katalizatorów: wrześniowe posiedzenie Fed, utrzymująca się niepewność dotycząca perspektyw inflacji i stóp procentowych w USA oraz ryzyka geopolityczne. Dodatkowym argumentem jest sezonowość - wrzesień historycznie należy do okresów podwyższonej zmienności na rynku akcji.

Michał Jóźwiak, XTB

Bitcoin p

Kryptowaluty mają za sobą udany okres. Brak podwyżki i/lub jakiekolwiek sygnały wskazujące na brak pełnej niezależności Warsha, a także dalsze działania Departamentu Skarbu na rynku długu mogą wpłynąć na dalsze osłabienie dolara i poszukiwanie przez inwestorów alternatyw. Cel: 84000. SL: 74000.

Srebro p

Osłabienie dolara i szukanie alternatyw przez inwestorów powinno także wspierać srebro. Cel: 72. SL: 60.

iShares Semiconductor p

Zakładając brak podwyżki, oczekuję zysków sektora technologicznego, zwłaszcza spółek półprzewodnikowych. Niższe stopy procentowe sprzyjałyby najpewniej lepszym wycenom w modelach DCF (dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych). Ryzykiem jest tu wzrost obaw długoterminowych i podbicie rentowności długoterminowych obligacji. Korzystne wydają się ostatnie wyniki Nvidii, które powinny odłożyć obawy o rewolucję AI do listopada. Cel: 560. SL: 460.

Krzysztof Radojewski, Noble Securities

USD/PLN p

Możliwy słabszy złoty w kontekście napięć geopolitycznych.

Ropa WTI q

Gra pod irańską deeskalację.

Nasdaq 100 q

Podtrzymana pozycja – gra pod korektę notowań w Stanach Zjednoczonych.

Mateusz Namysł, PKO BP

Bitcoin q

Wrzesień jest statystycznie jednym z najsłabszych miesięcy na rynkach, co może sprzyjać przecenie kryptowalut. Dodatkowo bitcoin charakteryzuje się swoją własną cyklicznością, która również wskazuje na ryzyko przeceny w najbliższym miesiącu. Cel: 61000.

Gaz TTF p

Argumentem za wzrostem cen gazu w Europie (Dutch TTF) pozostaje przede wszystkim ograniczona podaż i niski poziom zapasów przed sezonem zimowym. Europejskie magazyny gazu są obecnie niewystarczająco dobrze wypełnione o tej porze roku, co zwiększa presję na dalsze zakupy przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i podnosi ryzyko wzrostu cen w przypadku chłodniejszej zimy. Dodatkowym czynnikiem pozostają utrzymujące się napięcia geopolityczne i związane z nimi zakłócenia dostaw LNG z Bliskiego Wschodu. Ograniczenie przepływów przez Cieśninę Ormuz oraz zawieszenie części dostaw katarskiego LNG zwiększają konkurencję o dostępne ładunki pomiędzy Europą i Azją, co może dodatkowo podbijać europejskie ceny gazu. Cel: 85.

VIX p

Argumentem za wzrostem VIX-a są narastające czynniki ryzyka, które mogą sprzyjać powrotowi zmienności na rynki. Wrzesień historycznie jest jednym ze słabszych miesięcy dla amerykańskich akcji, co samo w sobie może zwiększać podatność rynku na korektę. Dodatkowo rosnące napięcia geopolityczne, a także niepewność dotycząca polityki pieniężnej i inflacji zwiększają ryzyko gwałtowniejszych ruchów cen. Istotnym czynnikiem pozostaje również rynek długu – wzrost rentowności obligacji, w szczególności przy 10-letnich Treasuries zbliżających się do 4,8 proc może zwiększać presję na wyceny aktywów i skłaniać inwestorów do ograniczania ryzyka. Cel: 26,2.

Łukasz Zembik, Oanda TMS Brokers

Bitcoin p

Argumenty za dalszym wzrostem bitcoina pozostają związane przede wszystkim z poprawą globalnej płynności. W sierpniu kryptowaluta zyskała ponad 20 proc., reagując na zapowiedź zwiększenia skupu obligacji przez amerykański Departament Skarbu. Działanie to obniżyło rentowności długu i zwiększyło zainteresowanie bardziej ryzykownymi aktywami. Jeżeli skup będzie kontynuowany, a dolar i rentowności pozostaną pod presją, bitcoin może ponownie przyciągać kapitał jako alternatywne aktywo o ograniczonej podaży. Wzrostom mogą sprzyjać również napływy do funduszy ETF i utrzymujące się zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych. Głównym zagrożeniem pozostaje jednak ewentualna podwyżka stóp przez Fed, która ograniczyłaby płynność i zwiększyła atrakcyjność obligacji. Cel: 95000.

Srebro p

Srebro zyskało w sierpniu ponad 12,5 proc., co może wskazywać na powrót popytu po silnej przecenie z poprzednich miesięcy. Potencjał wzrostowy pozostaje znaczący ze względu na nadal atrakcyjną wycenę, możliwe zmniejszenie dyskonta wobec złota oraz rosnące zastosowanie metalu w fotowoltaice, elektronice i energetyce. Dodatkowym wsparciem są ograniczona podaż oraz niepewność geopolityczna, która zwiększa zainteresowanie metalami szlachetnymi. Cel: 80.

Nasdaq 100 p

Kontynuacji wzrostów Nasdaq 100 mogłoby sprzyjać porozumienie USA z Iranem we wrześniu. Donald Trump przed jesiennymi wyborami może dążyć do obniżenia cen benzyny, dlatego deeskalacja konfliktu pozostaje politycznie korzystnym scenariuszem. Spadek cen ropy ograniczyłby presję inflacyjną, obniżył oczekiwania na podwyżki stóp Fed i rentowności obligacji, co szczególnie wspiera wysoko wyceniane spółki technologiczne. Dodatkowymi argumentami są dobre wyniki sektora AI, rosnące nakłady na centra danych oraz utrzymujący się popyt na półprzewodniki. Największym ryzykiem pozostaje brak porozumienia i ponowny wzrost cen energii. Cel: 30700.