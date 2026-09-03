Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 03.09.2026

Wyniki półroczne GPW, Sygnity, Voxel; pierwsza rata dywidendy Grupy Kęty; dane PMI z USA, strefy euro i Wielkiej Brytanii. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie

