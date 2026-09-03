Kraj

  • GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE – wyniki za I półrocze
  • SYGNITY – wyniki za I półrocze
  • VOXEL – wyniki za I półrocze
  • BENEFIT SYSTEMS – ostatnie notowanie akcji z prawem do 100 zł dywidendy na papier; wypłata 25 września
  • KĘTY – wypłata I raty dywidendy w wysokości 16,33 zł na akcję
  • OLYMP – NWZA w sprawie wniesienia przedsiębiorstwa do spółki zależnej Olymp 2.0
  • MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE – pierwsze notowanie na Catalyst 105 000 obligacji serii D o wartości nominalnej 1000 zł każda
  • RESI CAPITAL – pierwsze notowanie na Catalyst 35 000 obligacji serii F o wartości nominalnej 1000 zł każda

Świat

  • USA – PMI dla sektora usług w sierpniu, indeks ISM dla sektora usług w sierpniu, wydajność pracy i jednostkowe koszty pracy w drugim kwartale, bilans handlowy w lipcu, raport Challengera za sierpień, tygodniowe wnioski o zasiłki dla bezrobotnych
  • Chiny – PMI dla sektora usług w sierpniu
  • Strefa euro – PMI dla sektora usług w sierpniu, inflacja producencka w lipcu
  • Niemcy – PMI dla sektora usług w sierpniu
  • Francja – PMI dla sektora usług w sierpniu
  • Wielka Brytania – PMI dla sektora usług w sierpniu
  • Szwajcaria – PKB w drugim kwartale, inflacja konsumencka w sierpniu