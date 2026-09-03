GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE – wyniki za I półrocze
SYGNITY – wyniki za I półrocze
VOXEL – wyniki za I półrocze
BENEFIT SYSTEMS – ostatnie notowanie akcji z prawem do 100 zł dywidendy na papier; wypłata 25 września
KĘTY – wypłata I raty dywidendy w wysokości 16,33 zł na akcję
OLYMP – NWZA w sprawie wniesienia przedsiębiorstwa do spółki zależnej Olymp 2.0
MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE – pierwsze notowanie na Catalyst 105 000 obligacji serii D o wartości nominalnej 1000 zł każda
RESI CAPITAL – pierwsze notowanie na Catalyst 35 000 obligacji serii F o wartości nominalnej 1000 zł każda
Świat
USA – PMI dla sektora usług w sierpniu, indeks ISM dla sektora usług w sierpniu, wydajność pracy i jednostkowe koszty pracy w drugim kwartale, bilans handlowy w lipcu, raport Challengera za sierpień, tygodniowe wnioski o zasiłki dla bezrobotnych
Chiny – PMI dla sektora usług w sierpniu
Strefa euro – PMI dla sektora usług w sierpniu, inflacja producencka w lipcu
Niemcy – PMI dla sektora usług w sierpniu
Francja – PMI dla sektora usług w sierpniu
Wielka Brytania – PMI dla sektora usług w sierpniu
Szwajcaria – PKB w drugim kwartale, inflacja konsumencka w sierpniu