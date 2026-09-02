Wehikuł kojarzony z założycielem XTB Jakubem Zabłockim wyszedł na rynek z kolejną propozycją sprzedaży akcji. Tym razem XX ZW Investment Group chce sprzedać ponad 9,4 mln akcji, czyli pakiet odpowiadający 8 proc. kapitału zakładowego polskiego fintechu.

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Do wzięcia akcje warte ponad 1,6 mld zł. Sprzyjający moment

Jeśli by mu się to udało po kursie ze środowego zamknięcia, zebrałby ponad 1,63 mld zł. Zwykle jednak inwestorzy oczekują dyskonta wobec bieżących notowań.

W środę na zamknięciu sesji akcja XTB (X-Trade Brokers) kosztowała 174,3 zł po spadku o ponad 4,6 proc. w ciągu dnia. Notowania spółki kierowanej przez Omara Arnaut, do której należy m.in. biuro maklerskie, w tym roku poszły mocno w górę zyskując na wartości ponad 150 proc.

Dziś informowaliśmy o awansie XTB w europejskim indeksie STOXX Europe 600 oraz możliwym wejściu walorów do WIG20 po wycofaniu z niego Żabki (trwa wezwanie).

Główny akcjonariusz najwyraźniej chce wykorzystać ten moment zwiększonego zainteresowania akcjami fintechu.

XX ZW zejdzie do około 28 proc. w kapitale brokera

Po transakcji posiadać będzie nadal 32,66 mln walorów, stanowiących 27,78 proc. akcji i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu XTB. Jak poinformowano w komunikacie „zamiarem akcjonariusza jest pozostanie strategicznym inwestorem w spółce i dalsze wspieranie spółki w jej dynamicznym rozwoju. Po pomyślnym zakończeniu ABB akcjonariusz obecnie nie rozważa dalszej sprzedaży akcji spółki w dającej się przewidzieć przyszłości”.

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Sprzedający zobowiązał się – z zastrzeżeniem standardowo praktykowanych wyjątków – do przestrzegania ograniczenia zbywalności pozostałych akcji przez 360 dni od rozliczenia transakcji.

Pośredniczą w niej Bank Handlowy w Warszawie – Departament Maklerski Banku Handlowego, Citigroup Global Markets Europe AG oraz UniCredit Bank GmbH, Milan branch, we współpracy z Kepler Cheuvreux.

Dla przypomnienia, ostatnie ABB na akcjach XTB miało miejsce w maju 2025 r. Wtedy także na sprzedaż był podobny pakiet walorów, ale cena była istotnie niższa: założyciel uzyskał za walor 78 zł.