Napływy do funduszy akcji polskich rozpędzają się. Sierpień też mógł być udany

Na krajowym rynku akcji utrzymuje się świetna koniunktura, a w ubiegłym miesiącu inwestorzy mogli cieszyć się z rekordów historycznych zarówno WIG-u, jak i WIG20. Główne indeksy utrzymują blisko 30-proc. stopy zwrotu w tym roku, a po uwzględnieniu wypłaconych już dywidend wyniki z inwestycji są nawet wyższe od wspomnianego poziomu. W ostatnich miesiącach rozkręca się także sprzedaż funduszy polskich akcji. W lipcu trafiło do nich 305 mln zł (z 756 mln zł łącznych wpłat do funduszy akcji). Co prawda było to wynik, który stanowił zaledwie 10 proc. łącznej sprzedaży funduszy dłużnych, ale też najlepszy od stycznia. Łącznie w siedem miesięcy do funduszy polskich akcji trafiło 1,53 mld zł, podczas gdy napływy netto do funduszy akcji ogółem wyniosły 3,58 mld zł netto.