Miejsce zwrotu nie było przypadkowe, bo od kilku tygodni akcje KGHM-u poruszają się w kanale wzrostowym, kształtowanym po wybiciu powyżej 320 zł. W ramach tego kanału kurs ustanowił już dwa szczyty i jeden dołek. Obecnie ważą się zatem losy krótkoterminowej formacji. Utrzymanie dolnej linii wsparcia kanału wzrostowego powinno zaowocować wyjściem powyżej szczytu z 26 sierpnia. To zaś otworzyłoby surowcowej spółce drogę do ataku na szczyty. Dodatkowym wsparciem dla byków w krótkim i średnim terminie będzie obrona średniej pięćdziesięciosesyjnej.

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Foto: parkiet.com/at

Pesymiści mogą się co prawda dopatrzeć formacji podwójnego szczytu w krótkim terminie. W takim scenariuszu po przebiciu dołka z połowy sierpnia kurs powinien zmierzać do linii wsparcia ustawionej wokół 291 zł, którą udało się obronić już kilka razy w ostatnich miesiącach.

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Poważne problemy dla byków zaczęłyby się jednak dopiero po przełamaniu około 239 zł. To tu kurs wyznaczył dołek podczas marcowych spadków. W tym miejscu także mamy 38,2-proc. zniesienie fali wzrostowej od kwietnia poprzedniego roku.

Obecnie KGHM jest średniakiem wśród dużych spółek i z 23,3-proc. wzrostem od początku roku plasuje się na dziewiątej pozycji. Lider – Orlen – notuje trzykrotnie wyższy wynik.

W sierpniu poznaliśmy wyniki półroczne KGHM, której bardzo sprzyja koniunktura na rynku miedzi. Grupa KGHM wypracowała blisko 5,6 mld zł zysku netto w I półroczu 2026 r., czyli niemal dziesięciokrotnie więcej rok do roku. Przychody były wyższe o 41 proc. rok do roku i sięgnęły 24,7 mld zł. Podczas konferencji wynikowej wiceprezes Piotr Krzyżewski przyznał, że grupa może się powiększyć. – Jesteśmy w procesie nabycia aktywa na zasadach ekskluzywności. Proces jest mocno poufny, natomiast jeżeli dobrze nam pójdzie, to na kolejnej konferencji wynikowej może pokażemy już dodatkowe aktywo w rodzinie – stwierdził. Raport za III kwartał ma się pojawić 18 listopada.