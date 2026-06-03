Maj miał przynieść przełom na Bliskim Wschodzie. Czy do niego faktycznie doszło? Raczej takie twierdzenie byłoby nadużyciem. Rynkom to jednak nie za bardzo przeszkadzało. Apetyt na ryzyko wrócił na dobre i tym samym powiedzenie „sell in May and go away” nie miało zastosowania. Czy w czerwcu dobra passa zostanie podtrzymana? Paradoksalnie bardzo mocny maj powoduje, że eksperci wykazują dużą ostrożność i w wielu przypadkach są podzieleni w opiniach.

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Różne wizje krypto

Dobrym przykładem polaryzacji nastrojów jest chociażby rynek kryptowalut. Jest on jednym z ulubieńców ekspertów, a w ostatnim czasie raczej słychać było więcej optymistycznych niż pesymistycznych prognoz. Teraz sytuacja się skomplikowała. Kryptowaluty w czerwcowych propozycjach do portfeli forex pojawiły się aż u ośmiu ekspertów. Problem jednak w tym, że czterech z nich zakłada wzrostowy scenariusz rynkowy, a czterech spadkowy.

Na wzrosty bitcoina, czyli najważniejszej z kryptowalut liczy m.in. Marcin Kiepas z firmy Tickmill. – Od kilku miesięcy kurs porusza się w kanale wzrostowym i po majowych spadkach właśnie znalazł się na jego dolnym ograniczeniu. To zwiększa prawdopodobieństwo zwrotu w górę – uważa Kiepas.

Innego zdania jest m.in. Michał Stajniak z XTB. – Sezonowość bitcoina w okresie wakacyjnym wskazuje na spadki. Choć ewentualna słabość dolarowa mogłaby wesprzeć bitcoina, to jednak obecnie obserwujemy ponowne odchodzenie od bitcoina instytucji oraz tzw. wielorybów – uważa Stajniak.

Co z innymi kryptowalutami? W przypadku ethereum we wzrostowy scenariusz wierzy Daniel Kostecki z CMC Markets. – Spadek rentowności obligacji i realnych stóp powinien działać jako katalizator dla szerszego „risk on” poza akcje big techów – uważa Kostecki.

Na wzrosty hyperliquidu stawia z kolei Mateusz Namysł z BM PKO BP. – Zajęcie długiej pozycji w hyperliquidzie można uzasadnić utrzymującą się wysoką aktywnością spekulacyjną na rynku kryptowalut oraz rosnącym zainteresowaniem zdecentralizowanymi giełdami instrumentów pochodnych. W otoczeniu podwyższonej zmienności i większego wolumenu handlu platformy takie jak Hyperliquid mogą korzystać ze wzrostu aktywności traderów. Hyperliquid wyróżnia się w ostatnich miesiącach na tle innych dużych kryptowalut – argumentuje Namysł.

Obóz byków poza bitcoinem reprezentuje zaś Kamil Cisowski z Opoki TFI, który postawił na spadki dogecoina. – Kryptowaluty zachowują się słabo, płynność wydaje się coraz bardziej niepokojąca, w obliczu naszych obaw o wzrost awersji do ryzyka tradycyjnie otwieramy krótką pozycję na najgłupszej i najbardziej bezwartościowej z tych o dużej kapitalizacji – wskazuje Cisowski.

Wiara w złoto

O ile w przypadku kryptowalut wśród ekspertów pojawiły się wątpliwości i duże rozbieżności, tak stabilnie wygląda sytuacja w przypadku metali szlachetnych. Tutaj widzimy konsekwentne stawianie na wyższe ceny, a pierwszym wyborem w czerwcu jest przede wszystkim złoto.

– Złoto ponownie zeszło do lokalnych minimów przy okolicach 4350–4400 USD/oz – wsparcie to jest tworzone przez poprzedni dołek z końca marca i wcześniejszy szczyt z października ubiegłego roku, a wzmocnieniem jest 200-sesyjna średnia krocząca. Takie nagromadzenie poziomów wzmacnia poziom wsparcia i zwiększa szanse na odbicie – uważa Michał Krajczewski z BM BNP Paribas BP.

Ekspertów kusi także, wraz ze swoją podwyższoną zmiennością, ropa naftowa. O ile jednak miesiąc temu większość obstawiała wzrost jej cen, tak teraz nie jest to już tak jednoznaczne. – Pełzająca deeskalacja sprzyja spadkowi notowań, choć podwyższona zmienność jest wyzwaniem – zwraca uwagę Sobiesław Kozłowski z Ipopemy Securities.

Na drugim biegunie jest Mateusz Namysł. – Długą pozycję w ropie Brent wspiera utrzymujące się napięcie geopolityczne na Bliskim Wschodzie i ryzyko zakłóceń podaży, szczególnie wokół Cieśniny Ormuz. Zawarcie porozumienia wciąż pozostaje w pewnym stopniu niepewne – podkreśla ekspert.

GPW ma wzięcie

Co z rynkami akcji? Tutaj też mamy do czynienia z dużymi rozbieżnościami. W typach na czerwiec nie brakuje m.in. wątku polskiego, chociaż akurat w tym przypadku eksperci wykazują bycze podejście. – W czerwcu zakładam kontynuację pozytywnych nastrojów inwestycyjnych na GPW. Notowaniom akcji powinny sprzyjać korzystne perspektywy polskiej gospodarki, wyróżniające nasz kraj na tle UE, oraz silne ożywienie inwestycji finansowanych ze środków unijnych w ramach KPO i SAFE – podkreśla Andrzej Kiedrowicz z PKO BP, który spodziewa się wzrostu indeksu WIG.

Na małe spółki zgromadzone w indeksie sWIG80 liczy z kolei Marcin Kiepas. – Sytuacja na wykresie, w zestawieniu z prawdopodobnym spadkiem ryzyk geopolitycznych na świecie, co zmniejszy obawy o inflację i wzrost gospodarczy w Polsce, każe oczekiwać mocnego czerwca dla indeksu małych spółek. Szczególnie, że póki co odstaje on pod względem stopy zwrotu od początku roku od pozostałych warszawskich indeksów – uważa Kiepas. W przypadku rynku amerykańskiego mamy remis: dwie osoby spodziewają się spadków, dwie wzrostów.

– W czerwcu Nasdaq Composite mógłby wejść w korektę kilkuprocentową. Nie musiałaby ona wynikać z wyraźnego pogorszenia nastrojów czy danych makroekonomicznych. Po bardzo silnym rajdzie w ostatnich miesiącach inwestorzy mogliby po prostu przystąpić do realizacji zysków, zwłaszcza że obecne tempo wzrostów jest trudne do utrzymania w długim terminie. Dodatkowym czynnikiem mogłyby być wyższe od oczekiwań dane inflacyjne, które przekonałyby rynek, że Fed będzie musiał działać prewencyjnie i zaostrzać warunki monetarne szybciej. Zastanawiające jest również to, jak rynki zareagują na pierwszą konferencję prasową Kevina Warsha – uważa Łukasz Zembik z Oanda TMS Brokers.

We wzrosty, tyle że indeksu S&P 500 wierzy z kolei Rafał Sadoch z BM mBanku. – Hossa na Wall Street trwa w najlepsze, a nowe technologie ponownie mocno zyskują – wskazuje Sadoch.

Wyścig trwa w najlepsze

Kto tym razem będzie miał rację? Maj premiował rynkowych byków. Najlepiej spośród nich poradził sobie Sobiesław Kozłowski, którego typy w ubiegłym miesiącu dały zarobić ponad 11 proc. Blisko osiągnięcia dwucyfrowego wyniku był również Michał Stajniak, którego wynik to prawie 9 proc.

W tegorocznej klasyfikacji liderem pozostaje Bartosz Sawicki z Exante, którego stopa zwrotu przekracza już 45 proc. Konkurencja mocno jednak naciska. Drugą pozycję zajmuje Łukasz Wójcik z wynikiem sięgającym prawie 37 proc., zaś trzecie miejsce należy do Krzysztofa Radojewskiego z Noble Securities. Jego stopa zwrotu to prawie 31 proc.

W co inwestować w czerwcu

13 ekspertów i ich prognozy dla walut, surowców i indeksów giełdowych.

Daniel Kostecki, CMC Markets

Ethereum ▲

Spadek rentowności obligacji i realnych stóp, jako katalizator dla szerszego „risk on” poza akcje big techów.

Srebro ▲

Oczekiwanie na odbicie po ostatniej korekcie również przy pomocy niższych stóp rynkowych i łagodzenia oczekiwań na podwyżki Fed, gdy Warsh określi swoją preferowaną miarę dla inflacji.

Russell 2000 ▲

Wzrost ze względu na oczekiwaną zależność od realnych stóp procentowych w USA oraz niebawem ich spadku pod, w pewnym stopniu, rozwiązanie konfliktu z Iranem.

Marcin Kiepas, Tickmill

Bitcoin ▲

Od kilku miesięcy kurs porusza się w kanale wzrostowym i po majowych spadkach właśnie znalazł się na jego dolnym ograniczeniu. To zwiększa prawdopodobieństwo zwrotu w górę. Cel: 94 tys. SL: 70 tys.

Złoto ▲

W ostatnich dniach maja okolice 4400 USD już trzeci raz w tym roku zostały wykorzystane do zakupów, potwierdzając swe popytowe znaczenie. Co prawda ten ostatni zwrot nie był tak spektakularny jak poprzednie, ale pomimo tego otwiera on drogę do wzrostów nawet powyżej 5000 USD. Cel: 5200. SL: 4300.

sWIG80 ▲

Sytuacja na wykresie, w zestawieniu z prawdopodobnym spadkiem ryzyk geopolitycznych na świecie, co zmniejszy obawy o inflację i wzrost gospodarczy w Polsce, każą oczekiwać mocnego czerwca dla indeksu małych spółek. Szczególnie, że póki co odstaje on pod względem stopy zwrotu od początku roku od pozostałych warszawskich indeksów. Cel: 34300. SL: 30950.

Kamil Cisowski, Opoka TFI

Dogecoin ▼

Kryptowaluty zachowują się słabo, płynność wydaje się coraz bardziej niepokojąca, w obliczu naszych obaw o wzrost awersji do ryzyka tradycyjnie otwieramy krótką pozycję na najgłupszej i najbardziej bezwartościowej z tych o dużej kapitalizacji.

Ropa Brent ▲

Obecna wycena ropy jest na tyle interesująca, że wartość wydaje się mieć próba zabezpieczenia się przed scenariuszem, gdy na Bliskim Wschodzie dojdzie do ponownej eskalacji konfliktu. Cel: 120.

VIX ▲

Indeksy akcji dotarły do punktu, który oznacza dla nas zerową wiarę w jakikolwiek scenariusz niemal natychmiastowego otwarcia cieśniny Ormuz i zawarcia porozumienia na linii USA-Iran-Izrael, co do czego mamy wątpliwości. Spółki Magnificent7 przestały być niedowartościowane, znikają dla nas argumenty za dalszym kupowaniem cen akcji. Wydaje się, że możemy być blisko lokalnego szczytu, a koniec hossy też nie wydaje się nie do pomyślenia. VIX wydaje się najlepszym wehikułem, by to rozegrać. Cel: 25.

Michał Krajczewski, BM BNP Paribas

Bitcoin ▼

Zakładane wzrosty BTC po wybiciu z konsolidacji z okresu luty-kwiecień były słabsze od oczekiwań. Notowania zatrzymały się przy 82 tys. USD w połowie maja, czyli dokładnie na poziomie 200-sesyjnej średniej kroczącej. Pod koniec miesiąca bitcoin spadł natomiast poniżej lokalnego wsparcia przy okolicach 75 tys. USD, co potwierdza spadkowe momentum w krótkim terminie. Cel: 68 tys. SL: 79 tys.

Złoto ▲

Złoto ponownie zeszło do lokalnych minimów przy okolicach 4350-4400 USD – wsparcie to jest tworzone przez poprzedni dołek z końca marca i wcześniejszy szczyt z października ubiegłego roku, a wzmocnieniem jest 200-sesyjna średnia krocząca. Takie nagromadzenie poziomów wzmacnia poziom wsparcia i zwiększa szanse na odbicie. Cel: 5400. SL: 4200.

MarketVector Global Defense Industry ▲

Indeks branży defense po mocnych wzrostach od początku 2023 r., w ostatnim półroczu pozostaje w konsolidacji, w tym od początku kwietnia zachowuje się wyraźnie gorzej od szerokiego rynku akcji. Jednakże ta korekta doprowadziła do wyraźnego wyprzedania w drugiej połowie maja, a pod koniec miesiąca mamy do czynienia z odbiciem i powrotem ponad 200-sesyjną średnią kroczącą. Taki układ świadczy o możliwym końcu korekty i zwiększa prawdopodobieństwo powrotu notowań do historycznych maksimów. Cel: 4200. SL: 3000.

Rafał Sadoch, BM mBanku

EUR/USD ▲

Wojna na Bliskim Wschodzie zbliża się do końca, a to powinno pchać w górę EUR/USD.

Złoto ▲

Postępy na Bliskim Wschodzie paradoksalnie powinny służyć złotu.

S&P 500 ▲

Hossa na Wall Street trwa w najlepsze, a nowe technologie ponownie mocno zyskują.

Łukasz Wójcik, BM Pekao

Bitcoin ▼

Utrzymujemy pozycje short na BTC z poprzedniego miesiąca , zakładając, że cykliczny zasięg bessy nie został jeszcze zrealizowany. SL: 83,5 tys.

Kawa ▼

Brazylia, największy producent kawy na świecie, zmierza ku rekordowym zbiorom w sezonie 2026/27. Poprawę podaży wspiera korzystny cykl siewny oraz sprzyjające warunki pogodowe, a zbiory przebiegają bez większych zakłóceń, mimo powolnego startu w niektórych regionach. SL: 280,5.

Kospi ▲

Supercykl pamięci AI napędza indeks, który mimo spektakularnych wzrostów jest notowany ze wskaźnikiem ceny do przyszłych zysków około 9x, a momentum jest nadal wzrostowe. SL: 7780.

Sobiesław Kozłowski, Ipopema Securities

Bitcoin ▲

Nadal trwa korekta wzrostów od 2022 r., choć skala spadków zbliża się do wypełnienia klasycznych korekt. Wejście: 62,6 tys. SL: 55,38 tys

Ropa Brent ▼

Pełzająca deeskalacja sprzyja spadkowi notowań, choć podwyższona zmienność jest wyzwaniem. Wejśćie: 108,9. SL: 115,9.

BVP Nasdaq Emerging Cloud ▲

Odreagowanie tąpnięcia na spółkach SaaS sprzyja dynamicznym długim pozycjom.

Krzysztof Radojewski, Noble Securities

USD/PLN ▲

Gra pod lekkie „risk off”.

Ropa Brent ▼

Duża zmienność notowań. Stawiamy na korektę kursu w dół z obecnych poziomów.

S&P 500 ▼

Gra pod zakończenie/ złagodzenie konfliktu irańskiego i „sprzedawanie faktów”.

Bartosz Sawicki, Exante

USD/JPY ▼

Bank Japonii od 30 kwietnia na wsparcie dla jena przeznaczył około 74 miliardów USD. Interwencje na rynku walutowym były najintensywniejsze od przeszło dwóch dekad, co obrazuje determinację by utrzymywać USD/JPY poniżej bariery 160,00.

Miedź ▲

Kurs miedzi na LME, choć nie sforsował trwale bariery 14000 USD za tonę zdaje się nadal podlegać trendowi wzrostowemu. Notowania wspierane są przez popyt napędzany przez wydatki infrastrukturalne związane z rozwojem sztucznej inteligencji, jak również strukturalny deficyt na rynku tego metalu.

MSCI EM ▲

Rynki wschodzące korzystają na optymizmie związanym z wydatkami na infrastrukturę AI. Dodatkowym atutem może stawać się tonowanie oczekiwań odnośnie do podwyżek stóp na świecie i potencjalna poprawa kondycji chińskiej gospodarki.

Andrzej Kiedrowicz, PKO BP

EUR/USD ▲

Deeskalacja napięć w rejonie Zatoki Perskiej powinna wspierać waluty importerów netto surowców energetycznych kosztem USD. Europejską walutę dodatkowo może wspierać czerwcowa podwyżka stóp EBC oraz jastrzębie nastawienie rynku wobec przyszłej ścieżki stóp procentowych.

Cynk ▲

Wypadki w hutach w Peru i Kazachstanie obniżają podaż cynku, co przy wzroście globalnego popytu na ten metal napina bilans rynkowy i może wywierać presję na wzrost cen.

WIG ▲

W czerwcu zakładam kontynuację pozytywnych nastrojów inwestycyjnych na GPW. Notowaniom akcji powinny sprzyjać korzystne perspektywy polskiej gospodarki, wyróżniające nasz kraj na tle UE, oraz silne ożywienie inwestycji finansowanych ze środków unijnych w ramach KPO i SAFE.

Michał Stajniak, XTB

Bitcoin ▼

Sezonowość bitcoina w okresie wakacyjnym wskazuje na spadki. Choć ewentualna słabość dolarowa mogłaby wesprzeć bitcoina, to jednak obecnie obserwujemy ponowne odchodzenie od bitcoina ze strony instytucji oraz tzw wielorybów. Cel: 60 tys. SL: 82 tys.

Bawełna ▼

Choć na rynku mamy do czynienia z prawdopodobnym deficytem, zapasy pozostają ekstremalnie wysokie. Cofnięcie ropy wspiera spadki na bawełnie. Cel: 69. SL: 81.

WIG20 ▲

Brak perspektywy odnośnie do podwyżek stóp procentowych w najbliższym czasie i dobre wyniki spółek powinny wspierać polski rynek akcji. Cel: 3830. SL: 3500.

Mateusz Namysł, BM PKO BP

Hyperliquid ▲

Zajęcie długiej pozycji w Hyperliquid można uzasadnić utrzymującą się wysoką aktywnością spekulacyjną na rynku kryptowalut oraz rosnącym zainteresowaniem zdecentralizowanymi giełdami instrumentów pochodnych. W otoczeniu podwyższonej zmienności i większego wolumenu handlu platformy takie jak Hyperliquid mogą korzystać ze wzrostu aktywności traderów. Hyperliquid wyróżnia się w ostatnich miesiącach na tle innych dużych kryptowalut. Cel: 130.

Ropa Brent ▲

Długą pozycję na ropie Brent wspiera utrzymujące się napięcie geopolityczne na Bliskim Wschodzie i ryzyko zakłóceń podaży, szczególnie wokół cieśniny Ormuz. Zawarcie porozumienia wciąż pozostaje w pewnym stopniu niepewne. Cel: 190. SL: 75.

VIX ▲

Długa pozycja na VIX może stanowić zabezpieczenie przed wzrostem awersji do ryzyka. Mimo poprawy sentymentu geopolitycznego nadal utrzymują się ryzyka związane z konfliktem na Bliskim Wschodzie, wysoką inflacją w USA, co może wywołać nagły wzrost zmienności na rynkach. Cel: 35.

Łukasz Zembik, Oanda TMS Brokers

EUR/USD ▼

W czerwcu kurs EUR/USD może pozostawać pod lekką presją spadkową. Głównym wsparciem dla dolara pozostaje utrzymujący się konflikt na Bliskim Wschodzie, który zwiększa popyt na amerykańską walutę jako bezpieczną przystań. Jednocześnie rynek coraz bardziej skłania się ku scenariuszowi, w którym Rezerwa Federalna utrzyma restrykcyjną politykę pieniężną dłużej niż Europejski Bank Centralny. Dodatkowym argumentem jest większa wrażliwość gospodarki strefy euro na wysokie ceny energii, co może negatywnie wpływać na perspektywy wzrostu gospodarczego w Europie. Cel: 1.15.

Gaz TTF ▲

Na europejskim rynku gazu ponownie rośnie nerwowość, a inwestorzy coraz uważniej obserwują tempo odbudowy zapasów przed sezonem zimowym. Referencyjna cena gazu TTF wzrosła w II połowie maja momentami w okolice 52 EUR za MWh, co oznacza poziom o ponad 35 proc. wyższy niż dołek z połowy kwietnia. Głównym źródłem obaw pozostaje wyjątkowo wolne tempo zapełniania europejskich magazynów gazu. Aktualnie obserwujemy lekką przecenę (46 EUR). Obecnie magazyny w Europie są wypełnione jedynie w około 36 proc., natomiast w Niemczech poziom ten pozostaje nawet poniżej 30 proc. Dla porównania średnia z ostatnich pięciu lat wskazuje, że do połowy maja europejskie magazyny były zwykle zapełnione już w ponad 50 proc. Taka różnica zaczyna budzić obawy rynku dotyczące możliwości osiągnięcia bezpiecznych poziomów zapasów przed kolejną zimą. Cel: 55.

Nasdaq ▼

W czerwcu Nasdaq Composite mógłby wejść w korektę kikluprocentową. Nie musiałaby ona wynikać z wyraźnego pogorszenia nastrojów czy danych makroekonomicznych. Po bardzo silnym rajdzie w ostatnich miesiącach inwestorzy mogliby po prostu przystąpić do realizacji zysków, zwłaszcza że obecne tempo wzrostów jest trudne do utrzymania w długim terminie. Dodatkowym czynnikiem mogłyby być wyższe od oczekiwań dane inflacyjne, które przekonałyby rynek, że Fed będzie musiał działać prewencyjnie i zaostrzać warunki monetarne szybciej. Zastanawiające jest również to, jak rynki zareagują na pierwszą konferencję prasową Kevina Warsha. Jakiekolwiek sygnały wpływu Białego Domu na politykę Rezerwy Federalnej będą prawdopodbnie negatywnie odbierane. Korekta miałaby przede wszystkim charakter techniczny i służyłaby schłodzeniu rynku po okresie wyjątkowo dynamicznych wzrostów.