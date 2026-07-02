Czerwiec namieszał na rynkach i w portfelach foreksowych analityków, którzy biorą udział w naszej zabawie. Uspokoiła się sytuacja na Bliskim Wschodzie, co odbiło się na notowaniach ropy naftowej. Większym zaskoczeniem był jednak jastrzębi przekaz po ostatnim posiedzeniu Rezerwy Federalnej. Umocnił on dolara, co odbiło się m.in. na notowaniach metali szlachetnych, które to cieszyły się dużą popularnością wśród ekspertów miesiąc temu. Czy teraz ich optyka rynkowa się zmieniła? Na co stawiają?

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Kryptopesymizm

W przypadku rynku walutowego uwagę znów przyciągają kryptowaluty. Ich notowania znajdują się pod wyraźną presją podaży i eksperci zakładają, że niedźwiedzie na tym rynku nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa.

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– Rynek kryptowalut wciąż wygląda bardzo słabo, nie znajduje ulgi niezależnie od tego, co dzieje się na akcjach. Wciąż pojawiają się nowe wyjaśnienia, najprostsze jest chyba takie, że inwestorzy spekulacyjni o skrajnie wysokiej skłonności do ryzyka „przesiedli się” półtrwale do spółek półprzewodnikowych, SpaceX i prędzej wrócą do metali szlachetnych, z których również ostatnio odpływali. Dla bezwartościowych projektów ta hossa była naszym zdaniem ostatnią, a dla bitcoina oddech raczej nie przyjdzie przed jesienią, zgodnie z teorią o jego cyklach, w którą wierzy większość najbardziej zagorzałych wyznawców – wskazuje Kamil Cisowski z Opoka TFI, który postawił na spadki dogecoina. Eksperci nawet jeśli szukają wzrostów na rynku krypto, to ze zdecydowanie niższych poziomów. Przykładem jest chociażby Sobiesław Kozłowski z Ipopemy Securities, który sugeruje otwarcie długiej pozycji na rynku bitcoina, ale dopiero, gdy ten spadnie poniżej 50 tys. USD.

Ostatnie ruchy rynkowe sprawiły, że eksperci baczniej zaczęli także przyglądać się złotemu, który zaczął tracić na wartości. Zgodności co do jego przyszłości jednak nie ma.

– Uważamy ostatnie osłabienie złotego względem euro za zbyt mocne. Spowodowane było różnicą w kierunkach rozwoju polityki monetarnej (podwyżka stóp przez EBC, brak podwyżek RPP), jednakże w obecnym otoczeniu spadających cen surowców nie dostrzegam miejsca na większą „jastrzębiość” EBC. W połączeniu z dojściem notowań pary EUR/PLN do oporu na poziomie poprzednich lokalnych maksimów przy 4,30, daje to potencjał od odbicia w dół kursu – wskazuje Michał Krajczewski z BM BNP Paribas.Nie brakuje jednak też głosów mówiących o dalszej słabości złotego, głównie jednak względem dolara.

– Umocnienie dolara wywołane rosnącymi oczekiwaniami na podwyżkę stóp procentowych w USA, a także wybicie kursu USD/PLN powyżej marcowych szczytów, tworzy warunki do dalszego umocnienia dolara względem złotego – uważa Marcin Kiepas z firmy Tickmill.

Ropa spadła za mocno

Jeśli chodzi o surowce i towary, to przez długi czas pierwszym wyborem ekspertów były metale szlachetne. Tak jak jednak zostało to już wspomniane, w czerwcu wyraźnie jednak rozczarowały. Nie brakuje głosów, że to tylko chwilowa przerwa we wzrostach.

– Ceny złota znalazły się w okolicy 4000 USD, poruszając się głównie za realnymi rentownościami obligacji w USA. Wydaje się, że te są blisko swojego szczytu, więc prawdopodobny ich zwrot może sprzyjać złotu – uważa Daniel Kostecki z CMC Markets.

Mówiąc jednak o typach dotyczących surowców i towarów, warto zwrócić uwagę na inną część rynku. Mowa o ropie naftowej. Ta ostatnio wyraźnie taniała, co oczywiście jest pokłosiem wygaszania emocji wokół cieśniny Ormuz. Część ekspertów jest jednak przekonanych, że spadki te zaszły za daleko i rynek wycenił już pozytywne scenariusze. To może być zaś pretekst do powrotu wyższych cen.

– Po silnych spadkach obserwowanych w ostatnich tygodniach rynek ropy Brent może być podatny na techniczne odreagowanie. Dodatkowo sytuacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie pozostaje dynamiczna i niepewna, co oznacza, że ryzyko ponownych zakłóceń podaży nie zostało całkowicie wyeliminowane. W takich warunkach w lipcu możliwy jest wzrost notowań ropy Brent w kierunku 87 USD za baryłkę – podkreśla Łukasz Zembik z Oanda TMS Brokers.

Wall Street kusi

Co z pomysłami giełdowymi na lipiec? Tym razem eksperci raczej omijają Polskę. Preferowany jest rynek amerykański, dla którego wsparciem mają być m.in. wyniki spółek, również tych technologicznych.

– Prognoza wzrostu zysków w 2026 r. wynosi 40 proc. r/r. Marże spółek technologicznych są rekordowe i nawet pomimo obaw o bańkę na AI, spółki przynajmniej na papierze zarabiają krocie. Po słabym czerwcu możliwy powrót do wzrostów wraz ze zmniejszającymi się szansami na podwyżki stóp procentowych – wskazuje Michał Stajniak, który oczekuje wzrostu indeksu Nasdaq 100. Na S&P 500 postawił m.in. Łukasz Zembik.

– Indeks S&P 500 może kontynuować wzrosty w lipcu dzięki utrzymującemu się entuzjazmowi wokół sektora sztucznej inteligencji, który pozostaje głównym motorem wzrostu amerykańskich akcji. Dodatkowym wsparciem jest fakt, że rynek dopiero częściowo wycenia możliwość podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną we wrześniu, co oznacza, że w najbliższych tygodniach polityka pieniężna nie powinna istotnie ciążyć wycenom. W takich warunkach S&P 500 może kontynuować ruch wzrostowy i ustanawiać kolejne historyczne maksima – uważa Zembik.

Walka ekspertów nabiera rumieńców

W czerwcu rynek pokazał swoje zaskakujące oblicze. W takich warunkach najlepiej poradził sobie Krzysztof Radojewski z Noble Securities, którego typy dały „zarobić” w czerwcu prawie 8,3 proc. Radojewski razem z Łukaszem Wójcikiem z BM Pekao depczą więc po piętach lidera, czyli Bartosza Sawickiego z firmy Exante w zestawieniu od początku roku. Radojewski i Wójcik wykręcili 39,1 proc. zysku. Wynik Sawickiego to prawie 43 proc.

Prognozy na lipiec

13 ekspertów i ich oczekiwania co do walut, surowców i indeksów giełdowych.

Daniel Kostecki, CMC Markets

USD/JPY q

Notowania mogą podlegać presji ze strony BoJ i Ministerstwa Finansów Japonii. Bardzo słaby jen i jego niekontrolowana wyprzedaż nie są tam mile widziane. Rośnie ryzyko interwencji na rynku walutowym i umocnienia jena.

Złoto p

Ceny złota znalazły się w okolicy 4000 USD poruszając się głównie za realnymi rentownościami obligacji w USA. Wydaje się, że te są blisko swojego szczytu, więc prawdopodobny ich zwrot może sprzyjać złotu.

Russell 2000 p

Indeks małych spółek bije stopą zwrotu w ostatnim czasie S&P 500 i to mimo utrzymywania się szans na podwyżki stóp procentowych w USA. Prognozy wzrostu zysków dla spółek z tego indeksy wciąż są wyższe niż innych popularnych tickerów z USA, co może sprzyjać mimo zakładanego wzrostu kosztu pieniądza.

Marcin Kiepas, Tickmill

USD/PLN p

Umocnienie dolara wywołane rosnącymi oczekiwaniami na podwyżkę stóp procentowych w USA, a także wybicie kursu USD/PLN powyżej marcowych szczytów, tworzy warunki do dalszego umocnienia dolara względem złotego. Wejście: 3,73. Cel: 3,92. SL: 3,69.

Ropa Brent p

Notowania ropy wróciły do poziomów z momentu wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie pomimo, że sytuacja na rynku jest daleko od tej jaka miała miejsce przed atakiem na Iran. Stąd spadki cen zdyskontowały z nawiązką wszystkie pozytywne scenariusze. Szanse na dalsze spadki są już niewielkie, podczas gdy ryzyko odreagowania jest spore. Cel: 86. SL: 68,3.

DAX q

Majowy nieudany atak na rekordy, a w czerwcu nieudanych atak na majowe maksima. Sytuacja na niemieckim DAX staje się równie gęsta jak w niemieckiej gospodarce. Rośnie ryzyko cofnięcia minimum w rejon 23500 pkt. Cel: 22800. SL: 25300.

Kamil Cisowski, Opoka TFI

Dogecoin q

Rynek kryptowalut wciąż wygląda bardzo słabo, nie znajduje ulgi niezależnie od tego, co dzieje się na akcjach. Wciąż pojawiają się nowe wyjaśnienia, najprostsze jest chyba takie, że inwestorzy spekulacyjni o skrajnie wysokiej skłonności do ryzyka „przesiedli się” półtrwale do spółek półprzewodnikowych, SpaceX i prędzej wrócą do metali szlachetnych, z których również ostatnio odpływali. Dla bezwartościowych projektów ta hossa była naszym zdaniem ostatnią, a dla bitcoina oddech raczej nie przyjdzie przed jesienią, zgodnie z teorią o jego cyklach, w którą większość najbardziej zagorzałych wyznawców jeszcze wierzy.

Platyna p

Uważamy, że jesteśmy w potencjalnym punkcie zwrotnym na rynku metali szlachetnych, rozsądny deficyt na rynku platyny sprawia, że preferuję ją obecnie nad srebro czy pallad, z uwagi na betę do złota przy ewentualnym jego odbiciu powinna wygenerować wyraźnie większe wzrosty.

NYSE Semiconductor Index q

Uważamy, że po wzroście o 100 proc. w trzy miesiące spółkom półprzewodnikowym należy się przynajmniej tymczasowa przerwa w generowaniu kolejnych szczytów. Otwieranie krótkich pozycji to oczywiście zakład bardzo wysokiego ryzyka. Ale patrząc jak jednostronne jest obecnie pozycjonowanie w zakładzie „sprzedawaj Mag7, kupuj półprzewodniki” wydaje nam się, że warto je podjąć.

Michał Krajczewski, BM BNP Paribas BP

EUR/PLN q

Uważamy ostatnie osłabienie złotego względem euro za zbyt mocne. Spowodowane było różnicą w kierunkach rozwoju polityki monetarnej (podwyżka stóp przez EBC, brak podwyżek RPP), jednakże w obecnym otoczeniu spadających cen surowców nie dostrzegam miejsca na większą „jastrzębiość” EBC. W połączeniu z dojściem notowań pary EUR/PLN do oporu na poziomie poprzednich lokalnych maksimów przy 4,30, daje to potencjał do odbicia w dół kursu. Cel: 4,25. SL: 4,311.

Aluminium p

Notowania aluminium zanotowały w czerwcu silną korektę spadkową – podobnie jak w przypadku surowców energetycznych, metal ten tracił w oczach inwestorów z uwagi na zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Region ten jest odpowiedzialny za około 20 proc. eksportu tego surowca więc inwestorzy obawiają się o wzrost podaży. Ekonomiści BNP Paribas szacują jednak, że przywracanie produkcji i eksportu będzie znacznie wolniejsze od rynkowych oczekiwań, co przy niskich poziomach zapasów powinno wspierać wyceny tego metalu. Cel: 3400. SL: 3000.

Bloomberg

Magnificent 7 Total Return p

Indeks siedmiu największych spółek amerykańskiego parkietu wykazał w czerwcu rekordową relatywną słabość względem szerszego S&P 500. Równocześnie poziom wycen tzw. Mag7 w relacji do S&P 500 jest na wieloletnich minimach. Obawy związane ze stopą zwrotu rosnących inwestycji w centra danych oraz AI ciążą notowaniom, jednakże zakładam, że nadchodzący sezon wyników kwartalnych poprawi nastroje inwestorów. Cel: 36000. SL: 31000.

Rafał Sadoch, BM mBanku

EUR/USD p

Dolar mocno zyskał na wartości w czerwcu. Uwzględniając ostatni spadek notowań ropy można mieć wątpliwości, czy podwyżki stóp procentowych w USA się zmaterializują.

Złoto p

Złoto ostatnio traciło, a wątpliwości, co do podwyżek stóp procentowych w USA mogą wybrzmieć teraz mocniej.

S&P 500 p

Amerykański rynek akcji ma za sobą udany kwartał, przy czym ostatni tydzień przyniósł pewną realizację zysków. Przed ruszającym niebawem sezonem wyników może to otworzyć przestrzeń do wyjścia na nowe szczyty.

Łukasz Wójcik, BM Pekao

Bitcoin q

Blask bitcoina jako głównego aktywa risk on gaśnie przy zestawieniu go ze wzrostami spółek związanych z supercyklem pamięci oraz AI. SL: 67100.

Kakao p

Mimo prognozowanej nadwyżki w sezonie 2026, intensywne opady w Wybrzeżu Kości Słoniowej i Ghanie zwiększają ryzyko chorób grzybowych oraz zakłóceń logistycznych, co może zweryfikować w dół obecne szacunki zbiorów. Powrót El Niño dodatkowo podbija ryzyko szoków pogodowych, co zwiększałoby szanse na utrzymanie obserwowanego odbicia. SL: 4480.

Kospi p

Utrzymujemy pozycje długą na indeksie Kospi. Pomimo spektakularnych wzrostów indeks jest nadal notowany ze wskaźnikiem ceny do przyszłych zysków ok. 9x, a momentum jest nadal wzrostowe. SL: 7900.

Sobiesław Kozłowski, Ipopema Securities

Bitcoin p

Ponad 50-proc. korekta od szczytu tworzy układ z potencjałem do wyczerpania spadków. Wejście: 49400. SL: 46869.

Srebro p

Gold/silver ratio po ustanowieniu dołka w rejonie 43 pkt wyraźnie odbija do 68 pkt i zbliża się do SMA-100 (w ujęciu tygodniowym) na 82 pkt, co sprzyja poprawie technicznego układu na srebrze. Wejście: 53,7. SL: 48.6.

Vaneck Space Innovators ETF p

Zniesienie blisko 50-proc. wzrostów wypełnia definicję silnej korekty, a wyjście ponad 38,2 proc. zniesienia korekty uprawdopodobnia zakończenie fazy korekty.

Bartosz Sawicki, Exante

GBP/JPY q

W czerwcu jen osiągnął 40-letnie minima, co zwiększa prawdopodobieństwo interwencji walutowych oraz zaostrzenia kursu polityki pieniężnej. Z kolei funt brytyjski może być zagrożony przez wzrost ryzyka politycznego i widmo pogorszenia się kondycji finansów publicznych w związku ze zmianą na stanowisku premiera.

Gaz ziemny p

Stopniowa odbudowa wydobycia surowców energetycznych i produkcji LNG w Zatoce Perskiej powinna stymulować wzrost popytu na amerykański gaz ziemny w newralgicznym okresie letniego szczytu zużycia.

NYSE Arca Gold Miners p

Złoto zanotowało najgorszy kwartał od trzynastu lat w obliczu zmiany nastawienia Fed. Wzrost prawdopodobieństwa podwyżek stóp procentowych w USA uderzył w spółki wydobywające kruszec. Grupujący je indeks obniżył się w czerwcu o kilkanaście procent, jednak zdołał utrzymać się powyżej lokalnego dołka z 10 czerwca.

Andrzej Kiedrowicz, PKO BP

EUR/USD q

Spadek kursu EUR/USD może przyspieszyć po naruszeniu dolnego ograniczenia średnioterminowego trendu bocznego w pobliżu 1,14. Dolara wspierają solidne dane z USA, wzrost rynkowych oczekiwań na podwyżki stóp Fed oraz napływ zagranicznego kapitału na amerykański rynek akcji, związany m.in. z boomem w sektorze AI.

Ropa Brent p

Rynek prawdopodobnie w dużej mierze zdyskontował już zawarcie porozumienia USA–Iran, a ceny ropy Brent wróciły w okolice poziomów sprzed eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Nadal istnieje jednak istotne ryzyko, że ze względu na pojawiające się incydenty zbrojne pełne udrożnienie cieśniny Ormuz potrwa dłużej, niż zakładają inwestorzy. Taki scenariusz mógłby sprzyjać ponownemu wzrostowi premii geopolitycznej i odbiciu cen ropy.

Nasdaq 100 p

Włączenie SpaceX do indeksu Nasdaq 100 powinno wygenerować dodatkowy popyt ze strony funduszy pasywnych odzwierciedlających ten indeks. Wymuszone zakupy akcji mogą wesprzeć notowania spółki, a pośrednio także nastawienie wobec szerokiego segmentu amerykańskich spółek technologicznych.

Michał Stajniak, XTB

Bitcoin q

Zawirowanie ze spółką Strategy związane z rozważaniem sprzedaży bitcoina i wypłacaniem dywidendy czy również możliwość rozwodnienia akcji powoduje, że narracja na rynku kryptowalut jest negatywna. Okres wakacyjny jest zazwyczaj negatywny dla rynku kryptowalut.

Cel: 50000. SL: 65500.

Gaz ziemny p

Wysokie temperatury w USA mogą wywołać zwiększony popyt na gaz ziemny w tym kraju. Obecna struktura terminowa pozostaje płaska. Cel: 3,5. SL: 3,0.

Nasdaq 100 p

Prognoza wzrostu zysków w 2026 r. wynosi 40 proc. r/r. Marże spółek technologicznych są rekordowe i nawet pomimo obaw o bańkę na AI, spółki przynajmniej na papierze zarabiają krocie. Po słabym czerwcu możliwy powrót do wzrostów wraz ze zmniejszającymi się szansami na podwyżki stóp procentowych. Cel: 32000. SL: 28300.

Krzysztof Radojewski, Noble Securities

USD/PLN p

Podtrzymane założenie o możliwej kontynuacji umocnienia USD.

Nasdaq 100 q

W dalszym ciągu gra pod kontynuację korekty spadkowej w USA.

Mateusz Namysł, BM PKO BP

EUR/PLN p

Przełamanie poziomu 4,30 może wygenerować kontynuacje ruchu wzrostowego.

Kawa p

Potencjalny wzrost cen kawy w najbliższym miesiącu może wynikać z ryzyka niekorzystnych warunków pogodowych w Brazylii, które mogą ograniczyć podaż, a także z utrzymującego się wysokiego popytu na rynku światowym. Dodatkowym czynnikiem są możliwe zakłócenia logistyczne oraz aktywność inwestorów na rynku kontraktów terminowych, którzy w obliczu niepewności mogą zwiększać zakupy, powodując wzrost notowań kawy.

VIX p

Potencjalny wzrost indeksu VIX w najbliższym okresie może wynikać z rosnącej niepewności dotyczącej sytuacji makroekonomicznej, oczekiwań wobec decyzji banków centralnych oraz ryzyka geopolitycznego. Dodatkowo publikacja istotnych danych gospodarczych lub słabsze od oczekiwań wyniki spółek mogą zwiększyć zmienność na rynku akcji. Cel: 22.

Łukasz Zembik, Oanda TMS Brokers

USD/JPY q

Po dynamicznych wzrostach para USD/JPY osiągnęła poziomy najwyższe od 1986 r., co zwiększa ryzyko technicznej korekty. Dodatkowo tak silna deprecjacja jena podnosi prawdopodobieństwo werbalnej lub bezpośredniej interwencji Banku Japonii na rynku walutowym, której celem byłoby ograniczenie nadmiernej zmienności. W efekcie w lipcu możliwe jest umocnienie jena i spadek notowań USD/JPY. Cel: 159.

Ropa Brent p

Po silnych spadkach obserwowanych w ostatnich tygodniach rynek ropy Brent może być podatny na techniczne odreagowanie. Dodatkowo sytuacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie pozostaje dynamiczna i niepewna, co oznacza, że ryzyko ponownych zakłóceń podaży nie zostało całkowicie wyeliminowane. W takich warunkach w lipcu możliwy jest wzrost notowań ropy Brent w kierunku 87 USD za baryłkę. Cel: 87.

S&P 500 p

Indeks S&P 500 może kontynuować wzrosty w lipcu dzięki utrzymującemu się entuzjazmowi wokół sektora sztucznej inteligencji, który pozostaje głównym motorem wzrostu amerykańskich akcji. Dodatkowym wsparciem jest fakt, że rynek dopiero częściowo wycenia możliwość podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną we wrześniu, co oznacza, że w najbliższych tygodniach polityka pieniężna nie powinna istotnie ciążyć wycenom. W takich warunkach S&P 500 może kontynuować ruch wzrostowy i ustanawiać kolejne historyczne maksima.