Zysk operacyjny wyniósł 245,34 mln zł wobec 166,21 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 435,31 mln zł w I poł. 2026 r. wobec 355,02 mln zł rok wcześniej. Rentowność netto wyniosła 57 proc..

Reklama Reklama

Czytaj więcej Technologie Nowe wieści z CD Projektu. Kurs zaczął odbijać CD Projekt 29 września wyda grę „Wiedźmin 3: Dziki Gon – Remaster” – poinformowało studio podczas prezentacji na targach Gamescom. Pokazało też zwi...

"W pierwszym półroczu 2026 r. osiągnęliśmy wysoki poziom przychodów dzięki silnej sprzedaży gier z uniwersum Cyberpunka i Wiedźmina. Zauważalnie mocny udział w sprzedaży miały w tym roku także przychody z licencjonowania naszych IP. Ta część naszej działalności staje się dla nas coraz bardziej istotna – co potwierdza rozpoznawalność i pozycję naszych marek w globalnej popkulturze" – powiedział CFO Piotr Nielubowicz, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I półroczu 2026 r. wyniósł 253,72 mln zł wobec 184,38 mln zł zysku rok wcześniej.

CD Projekt Red to notowany na GPW deweloper gier wideo z gatunku RPG. Sztandarowymi produkcjami studia jest seria "Wiedźmin" oraz "Cyberpunk 2077".