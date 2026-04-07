Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są eksperckie oczekiwania dotyczące stabilizacji sytuacji rynkowej w kwietniu?

W jaki sposób geopolityka na Bliskim Wschodzie wpływa na wycenę kluczowych aktywów?

Które aktywa, w tym kryptowaluty, złoto i akcje, mogą zyskać na wartości w bieżącym miesiącu?

Jakie prognozy przedstawiono dla głównych walut, ropy naftowej oraz innych surowców?

Jaka jest perspektywa dla globalnych indeksów giełdowych, w tym amerykańskich i azjatyckich?

Co to był za miesiąc! Powiedzieć, że w marcu mieliśmy do czynienia z podwyższoną zmiennością to w zasadzie nic nie powiedzieć. Wybuch wojny na Bliskim Wschodzie sprawił, że rynki i inwestorzy zostali wrzuceni na prawdziwy rollercoaster. To dawało szansę na wysokie stopy zwrotu, ale też oznaczało duże ryzyko w przypadku błędnych decyzji. To zresztą dobrze widać po marcowych stopach zwrotu ekspertów, którzy typują skład portfeli foreksowych dla Parkietu. I chociaż od wybuchu wojny minął miesiąc, to wciąż mamy więcej znaków zapytania niż odpowiedzi. Sytuacja jest cały czas bardzo dynamiczna, a nadzieje wciąż przeplatają się z obawami. Kolejne wpisy i wystąpienia Donalda Trumpa nadal sieją popłoch na rynku. Pytanie więc, na co postawić w kwietniu, staje się tym bardziej zasadne.

Czytaj więcej Portfel fundamentalny Wojna na Bliskim Wschodzie mocno uszczupliła zyski portfeli W marcu warunki do zarabiania na krajowym rynku akcji były niekorzystne, co przełożyło się na straty portfeli biorących udział w naszej rywalizacji...

Apetyt na krypotwaluty wciąż rośnie

Patrząc na kwietniowe typy ekspertów można dojść do wniosku, że czas powinien grać na korzyść rynków, a i apetyt na ryzykowne aktywa powinien być coraz większy. Specjaliści wierzą bowiem, że szybciej czy później dojdzie do deeskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie.

W przypadku walut głównym beneficjentem tego procesu mają być kryptowaluty. Znalazły się one w portfelach sześciu ekspertów na kwiecień, z czego w pięciu przypadkach zakładany jest wzrost ich notowań. Dotyczy to zarówno bitcoina, jak również ethereum.

– Kurs bitcoina utrzymał się w marcu powyżej lutowego dołka mimo umocnienia dolara i znacznej awersji do ryzyka. Oznaki relatywnej siły w tak trudnym otoczeniu mogą odzwierciedlać ostrożną akumulację i być dobrym prognostykiem w przypadku poprawy nastrojów - wskazuje Bartosz Sawicki z Exante. Podobna argumentacja pojawia się w przypadku długich pozycji związanych z ethereum.

– Rynek kryptowalut wydaje się pozostawać relatywnie silny na tle indeksów giełdowych czy obligacji. W efekcie, jeśli doszłoby do deeskalacji konfliktu, to odreagowanie mogłoby tu być również większe - uważa Daniel Kostecki, który w kwietniu postawił właśnie na ethereum.

Co oprócz kryptowalut? Powtarzającym się pomysłem jest także spadek wartości dolara. Ten w marcu znów stał się bezpieczną przystanią i zyskiwał na wartości w różnych układach walutowych. Jeśli jednak faktycznie doszłoby do deeskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, to eksperci zakładają, że ruch ten zostanie skorygowany.

– Na rynku walutowym może być widoczna presja na dolara, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie ulegnie deeskalacji. Indeks dolara ponownie nie zdołał trwale pokonać istotnego oporu w rejonie 100,5 pkt., co technicznie otwiera drogę do dalszego osłabienia w kierunku 98 pkt..Jeśli opadną obawy o inflację, rynek może zacząć nieco zmieniać swoje nastawienie do dalszych decyzji Fedu i wyceniać złagodzenie tonu banku centralnego– uważa Łukasz Zembik z Oanda TMS Brokers.

Złoto znów kusi

W przypadku rynku surowców też widać wyraźną tendencję do „gry pod deeskalację”. Tutaj prym wiodą przede wszystkim złoto oraz ropa naftowa. W pierwszym z tych przypadków eksperci obstawiają wzrosty. Na taki scenariusz stawia aż pięciu typujących.

– Korekta na rynku metali szlachetnych była w marcu silniejsza od oczekiwań, co stwarza moim zdaniem okazję inwestycyjną, tym bardziej, iż notowania złotego kruszcu odbiły się od 200-sesyjnej średniej kroczącej i obroniły wsparcie w rejonie 4400 USD tworzone przez poprzedni szczyt z października 2025 r. i lokalne minimum z początku lutego– uważa Michał Krajczewski z BM BNP Paribas Bank Polska. Na wyższe ceny złota liczy również Marcin Kiepas z firmy Tickmill.

– Zapoczątkowana w końcówce stycznia spadkowa korekta na rynku złota przyjęła formę korekcyjnego zygzaka, którego kulminacyjnym momentem był marcowy spadek poniżej 4100 USD. Sytuacja techniczna sugeruje powrót złota do trendu wzrostowego– argumentuje Kiepas.

Tak jak zostało to wspomniane, uwagę ekspertów przykuła także ropa naftowa. Ich zdaniem, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie się uspokoi, ceny czarnego złota powinny spadać. Oczywiście specjaliści podkreślają, że typ ten jest obarczony dużym ryzykiem i część z nich nawet kreśląc spadkowy scenariusz dla ropy zdecydowała się na ustawienie zleceń obronnych, gdyby jednak konflikt miał się przedłużyć i dodatkowo nasilić.

– Coraz więcej wskazuje, że wojna w Iranie dobiega końca, prezydent Trump próbuje zaklinać rzeczywistość, ale nie wykluczamy żadnego scenariusza, włącznie z takim, że ogłosi zwycięstwo i zostawi cieśninę Ormuz pod całkowitą kontrolą Iranu– wskazuje Kamil Cisowski z Opoka TFI.

– Utrzymujące się wysokie ceny ropy dla większości krajów nie są korzystne, co może skłaniać decydentów do próby złagodzenia konfliktu na Bliskim Wschodzie– uważa z kolei Krzysztof Radojewski z Noble Securities.

Giełdy ruszą do góry?

Scenariusz, w którym dochodzi do uspokojenia sytuacji na Bliskim Wschodzie to potencjalnie także woda na młyn dla rynków akcji. Większość ekspertów liczy więc na wzrostowy kwiecień na rynkach, a pierwszym wyborem jest rynek amerykański z indeksem S&P 500 oraz Nasdaq 100. – Na rynkach akcji możliwe jest krótkoterminowe odreagowanie spadków. Odbicie obserwowane pod koniec marca sugeruje, że presja podażowa zaczyna wygasać, co zwiększa prawdopodobieństwo powrotu indeksów z Wall Street w okolice 6700 pkt. Należy jednak podkreślić, że scenariusze te obarczone są wysoką niepewnością związaną z trwającym konfliktem na Bliskim Wschodzie, który pozostaje głównym czynnikiem ryzyka dla rynków globalnych - uważa Łukasz Zembik, który postawił w kwietniu na wzrosty S&P 500. Na Nasdaq 100 postawił z kolei m.in. Andrzej Kiedrowicz z PKO BP.

– Potencjalna deeskalacja na Bliskim Wschodzie oraz towarzyszący jej spadek cen surowców energetycznych powinny wzmocnić globalny apetyt na ryzyko, a w konsekwencji doprowadzić do zakończenia fazy korekcyjnej indeksu amerykańskich spółek technologicznych, korzystających z dynamicznego rozwoju technologii AI– uważa Kiedrowicz. Jednak nie tylko rynkiem amerykańskim żyją eksperci. Ich uwagę przyciągnęły także parkiety azjatyckie, w tym m.in. japoński indeks Nikkei225 czy też południowokoreański Kospi.

– Scenariusz, który nakreśliliśmy dla ropy oznaczałby, że rynek japoński ponownie mógłby się wyróżniać na tle świata, spodziewamy się odbicia także w amerykańskiej technologii, z którą Nikkei mocno koreluje – wskazuje Kamil Cisowski. Wzrosty indeksu Kospi to z kolei scenariusz Michała Krajczewskiego.

- Po mocnych wzrostach na początku roku, notowania koreańskiego rynku akcji szybko się schłodziły na początku marca. Następnie po odbiciu mamy retest lokalnych minimów – obrona rejonu 5000 pkt. może stwarzać kolejną okazję do zakupu, choć przebicie tego poziomu wsparcia (także lokalne minima z lutego) może być sygnałem do większej korekty, a także warto ustawić w miarę ciasne zlecenie stop-loss– wskazuje Krajczewski.

Walka wciąż trwa

Tak jak zostało to wspomniane na początku, marzec sprzyjał wysokim zyskom, ale też sporym stratom. Wszystko oczywiście zależało od obranego kierunku rynkowego. Ten najlepiej wyczuł w ubiegłym miesiącu Łukasz Wójcik z BM Pekao, który osiągnął imponującą stopę zwrotu sięgającą prawie 38 proc. To w głównej mierze efekt długiej pozycji na europejskim rynku gazu, ale też i założenia dotyczącego wzrostu indeksu zmienności VIX. Dwucyfrowymi stopami zwrotu w marcu pochwalić się mogli także Bartosz Sawicki oraz Krzysztof Radojewski.

Wspomniana trójka to także TOP3 w naszej zabawie po I kwartale. Lideruje Wójcik, który w każdym z trzech miesięcy tego roku wygenerował zysk, a jego stopa zwrotu przekracza już 50 proc. Na drugiej pozycji jest Sawicki, który „wykręcił” 37 proc. zysku. Radojewski jest prawie 25 proc. na plusie.

Liczby są imponujące, ale biorąc pod uwagę obecną dynamikę rynkową satysfakcja z osiągniętych stóp zwrotu może okazać się przedwczesna. Przed nami jeszcze wiele miesięcy rywalizacji, a osoba Donalda Trumpa jest gwarantem wielkich emocji i jeszcze niejednego zwrotu akcji na rynkach.

Prognozy na kwiecień. Wskazania 13 ekspertów dla walut, surowców i indeksów giełdowych

Daniel Kostecki, CMC Markets

Ethereum

Rynek kryptowalut wydaje się pozostawać relatywnie silny na tle indeksów giełdowych czy obligacji. W efekcie, jeśli doszłoby do deeskalacji konfliktu, to odreagowanie mogłoby tu być również większe.

Złoto

Silny dolar oraz wysokie realne rentowności w USA mogłyby istotnie przecenić złoto w ostatnim czasie. Wydaje się jednak, że rynek obligacji jest już na skraju wyprzedania, a pozycjonowanie na dolarze schłodziło się wystarczająco, aby być może pojawiło się lokalne odbicie. Spadek rentowności oraz słabszy dolar mogłyby wspierać złoto.

Nasdaq 100

Premia dla big techów na tle szerokiego indeksu zniknęła, ale nie zniknęły oczekiwania co do poprawy wyników spółek. Kompresja mnożników do szerokiego rynku jest już prawdopodobnie wystarczająco duża, aby zacząć liczyć na odbicie.

Marcin Kiepas, Tickmill

USD/HUF

W kwietniu prawdopodobna wygrana opozycji w wyborach parlamentarnych na Węgrzech powinna zbiec się w czasie z końcem umocnienia dolara wywołanym obawami o sytuację na Bliskim Wschodzie, doprowadzając do silniejszych spadków USD/HUF. SL: 350.

Złoto

Zapoczątkowana w końcówce stycznia spadkowa korekta na rynku złota przyjęła formę korekcyjnego zygzaka, którego kulminacyjnym momentem był marcowy spadek poniżej 4100 USD. Sytuacja techniczna sugeruje powrót złota do trendu wzrostowego. Cel: 5400. SL: 4050.

S&P 500

Zawirowania wywołane wojną na Bliskim Wschodzie znacząco nie zmieniają długoterminowych perspektyw dla amerykańskiej gospodarki. Dlatego też marcowe spadki na Wall Street wciąż należy traktować jako korektę w długoterminowym trendzie wzrostowym. Cel: 7000. SL: 6180.

Kamil Cisowski, Opoka TFI

Ethereum

Pozostawiamy pozycję z ubiegłego miesiąca, odnosząc wrażenie, że po niewielkim wzroście w marcu w kwietniu może dojść na Ethereum do prawdziwego wybicia w górę.

Ropa Brent

Coraz więcej wskazuje, że wojna w Iranie dobiega końca, prezydent Trump próbuje zaklinać rzeczywistość, ale nie wykluczamy żadnego scenariusza, włącznie z takim, że ogłosi zwycięstwo i zostawi Cieśninę Ormuz pod całkowitą kontrolą Iranu. Cel: 75.

Nikkei225

Scenariusz, który nakreśliliśmy dla ropy oznaczałby, że rynek japoński ponownie mógłby się wyróżniać na tle świata, spodziewamy się odbicia także w amerykańskiej technologii, z którą Nikkei mocno koreluje.

Michał Krajczewski, BM BNP Paribas Bank Polska

Bitcoin

Notowania kryptowalut konsolidują się od początku lutego, co przy spadkach na rynkach akcji, obligacji czy metali szlachetnych można uznać za relatywną siłę. Obecnie BTC odbija od dolnego ograniczenia tego ruchu (ok. 64-65k. USD) co daje możliwość aprecjacji przynajmniej w kierunku lokalnych maksimów przy 72 albo 76 tys. USD. Cel: 76 tys. SL: 59 tys.

Złoto

Korekta na rynku metali szlachetnych była w marcu silniejsza od oczekiwań, co stwarza moim zdaniem okazję inwestycyjną, tym bardziej iż notowania złotego kruszcu odbiły się od 200-sesyjnej średniej kroczącej i obroniły wsparcie w rejonie 4 400 USD tworzone przez poprzedni szczyt z października 2025 i lokalne minimum z początku lutego. Cel: 5400. SL: 4200.

Kospi

Po mocnych wzrostach na początku roku, notowania koreańskiego rynku akcji szybko się schłodziły na początku marca. Następnie po odbiciu mamy retest lokalnych minimów – obrona rejonu 5000 pkt może stwarzać kolejną okazję do zakupu, choć przebicie tego poziomu wsparcia (także lokalne minima z lutego) może być sygnałem do większej korekty, więc warto ustawić w miarę ciasne zlecenie stop-loss. Cel: 6200. SL: 4800.

Rafał Sadoch, BM mBanku

EUR/PLN

Uspokojenie sytuacji na rynkach powinno wspierać złotego.

Złoto

Poprawa nastrojów powinna sprzyjać notowaniom złota.

S&P 500

Dawno niepewność nie była tak duża jak teraz. Historia jednak uczy, że każdy szok kiedyś przemija, a giełdy odrabiają straty.

Łukasz Wójcik, BM Pekao

Bitcoin

Ostatnią konsolidację oceniamy jako przejściowy odpoczynek przed dalszym ruchem spadkowym. Cel: 51,1 tys. SL: 76,6 tys.

Pszenica

Trwający konflikt zwiększa niepewność i może wpływać na decyzje zasiewowe, ograniczając areał pszenicy. Rosnące koszty nawozów i paliwa dodatkowo pogarszają rentowność produkcji, co powinno wspierać wzrostowy trend na cenach. SL: 582.

Expanded Technology Software Index

Ewentualna zmiana nastrojów powinna dodać wiatru najbardziej przecenionym segmentom rynku, gdzie część z nich jest obecnie wyceniana poniżej wskaźników dla S&P 500. Pozycja długa poprzez IGV.US ETF. SL: 75,8.

Sobiesław Kozłowski, Ipopema Securities

Bitcoin

50 proc. bessa przejawia symptom wyczerpania, co przy zarządzaniu stop lossem tworzy zachęcającą relację zysku do ryzyka. Wejście: 64 tys. SL: 56,9 tys.

Ropa Brent

Relatywna bliskość szczytu z 2022 r. na 138,85 USD za baryłkę to techniczny układ sprzyjający skalpowaniu longów. Wejście: 137,6. SL: 154,2.

First Trust Cloud Computing ETF

Silna korekta i spadek prognozowanego P/E oceniam jako zaawansowaną korektę.

Krzysztof Radojewski, Noble Securities

USD/PLN

Odwrócenie pozycji na USD/PLN – realizacja zysku plus szansa na lekkie umocnienie złotego/osłabienie dolara w przypadku scenariusza risk on.

Ropa Brent

Utrzymujące się wysokie ceny ropy dla większości krajów nie są korzystne, co może skłaniać decydentów do próby złagodzenia konfliktu na Bliskim Wschodzie.

S&P 500

Gdyby nastąpiło złagodzenie konfliktu, na rynku amerykańskim byłaby szansa na odreagowanie.

Bartosz Sawicki, Exante

Bitcoin

Kurs BTC/USD utrzymał się w marcu powyżej lutowego dołka mimo umocnienia dolara i znacznej awersji do ryzyka. Oznaki relatywnej siły w tak trudnym otoczeniu mogą odzwierciedlać ostrożną akumulację i być dobrym prognostykiem w przypadku poprawy nastrojów.

Gaz TTF

Europejski benchmark gazu ziemnego od początku roku wzrósł o niemal 100 proc. Przy odległym początku sezonu grzewczego potencjalna deeskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie może wywołać głębokie odreagowanie.

NYSE Arca Gold Miners

Indeks grupujący spółki wydobywcze stracił w marcu jedną trzecią wartości. Szybki powrót cen złota powyżej szczytu z października ub.r. oraz lutowego dołka powinien sprzyjać wyhamowaniu przeceny spółek tworzących NYSE Arca Gold Miners.

Andrzej Kiedrowicz, PKO BP

EUR/HUF

Forint, silnie dotknięty negatywnymi skutkami wojny w Zatoce Perskiej, w tym wzrostem cen ropy i gazu oraz nasileniem globalnej awersji do ryzyka, powinien wyraźnie zyskać wraz z oczekiwaną przez rynki deeskalacją konfliktu. Umocnieniu forinta sprzyjają także przedwyborcze sondaże, które wskazują na zwycięstwo proeuropejskiej, centroprawicowej partii opozycyjnej Tisza w kwietniowych wyborach parlamentarnych na Węgrzech.

Ropa Brent

Rosnące, w wyniku toczących się rozmów pokojowych, szanse na deeskalację konfliktu w Zatoce Perskiej i udrożnienie transportu surowców energetycznych przez Cieśninę Ormuz powinny stopniowo obniżać premię za ryzyko zawartą w cenach ropy.

Nasdaq 100

Potencjalna deeskalacja na Bliskim Wschodzie oraz towarzyszący jej spadek cen surowców energetycznych powinny wzmocnić globalny apetyt na ryzyko, a w konsekwencji doprowadzić do zakończenia fazy korekcyjnej indeksu amerykańskich spółek technologicznych, korzystających z dynamicznego rozwoju technologii AI.

Michał Stajniak, XTB

AUD/CAD

CAD nie zareagował jeszcze na wyższe ceny ropy naftowej, a dodatkowo może pojawić się presja na podwyżki stóp procentowych. Choć podwyżki miały miejsce w Australii, gospodarka Australii jest nieco bardziej narażona na kryzys związany z Bliskim Wschodem. Cel: 0,93. SL: 0,98.

Platyna

Metale szlachetne zareagowały ostro na ryzyko związane z inflacją, natomiast nawet przy szybkim zakończeniu wojny będziemy mieli do czynienia ze spowolnieniem gospodarczym i ryzykiem podwyżki stóp procentowych. Choć złoto ma potencjał do odbicia z obecnych poziomów, platyna ze względu na duże wykorzystanie w branży motoryzacyjnej może pozostać pod presją. Cel: 1700. SL: 2250.

Nikkei225

Choć sytuacja na Bliskim Wschodzie odwróciła nieco uwagę rynku od kryzysu związanego z ekstremalnym zadłużeniem na świecie, przy rosnącej inflacji i podwyżkach stóp procentowych problem ten może bardzo szybko powrócić. Choć Stany Zjednoczone borykają się z podobnymi kłopotami, to jednak główne uderzenie związane ze wzrostem rentowności obligacji może być zauważalne w Japonii, przede wszystkim na japońskim rynku akcji. Cel: 49 000. SL: 57 500.

Mateusz Namysł, BM PKO BP

CHF/PLN

W obecnej sytuacji geopolitycznej rośnie atrakcyjność franka szwajcarskiego względem złotego. CHF od dekad pełni funkcję bezpiecznej przystani, a w momentach globalnego napięcia kapitał przepływa w jego kierunku kosztem walut rynków wschodzących. Polska, jako gospodarka zaliczana do tej kategorii, jest szczególnie podatna na odpływ kapitału w trybie risk-off. Charakterystyczne jest to, że złoty wzmacnia się relatywnie powoli w okresach poprawy sentymentu, natomiast traci gwałtownie w momentach pogorszenia nastrojów, co tworzy asymetrię sprzyjającą wzrostowi pary CHF/PLN. Wejście: 4,56.

Sok pomarańczowy

Argumenty za wzrostem cen soku pomarańczowego opierają się głównie na czynnikach podażowych, które w obecnym środowisku również są wzmacniane przez niepewność. Produkcja skoncentrowana jest w kilku regionach świata, które są szczególnie podatne na ekstremalne zjawiska pogodowe oraz choroby upraw. W przeciwieństwie do wielu innych surowców, podaż soku pomarańczowego charakteryzuje się bardzo niską elastycznością – nowe nasadzenia wymagają lat, aby wejść w fazę produkcyjną. Oznacza to, że nawet relatywnie niewielkie zakłócenia mogą prowadzić do istotnych wzrostów cen.

VIX

W obecnej sytuacji geopolitycznej kluczowym elementem, który powinien determinować decyzje inwestycyjne, jest rosnąca niepewność oraz nieliniowy charakter reakcji rynków na wydarzenia o charakterze politycznym i militarnym. Rynek finansowy ma tendencję do długiego ignorowania ryzyka, a następnie gwałtownego jego wyceniania, co tworzy środowisko sprzyjające instrumentom opartym na zmienności, takim jak VIX.

Łukasz Zembik, Oanda TMS Brokers

Indeks dolara

Na rynku walutowym może być widoczna presja na dolara, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie ulegnie deeskalacji. Indeks dolara ponownie nie zdołał trwale pokonać istotnego oporu w rejonie 100,5 punktu, co technicznie otwiera drogę do dalszego osłabienia w kierunku 98 punktów. Jeśli osłabną obawy o inflację, rynek może zacząć nieco zmieniać swoje nastawienie do dalszych decyzji Fedu i wyceniać złagodzenie tonu banku centralnego.

Złoto

Na rynku surowców złoto po ostatniej, wyraźnej korekcie ponownie zaczyna odzyskiwać siłę. W warunkach utrzymującej się niepewności geopolitycznej oraz wysokiej zmienności na rynkach finansowych można oczekiwać powrotu trendu wzrostowego i ponownego kierowania się notowań w stronę poziomu 5000 USD za uncję. Metal szlachetny w kwietniu może odzyskać siłę, po okresie, kiedy rynek został w pewnym sensie oczyszczony z wielu spekulacyjnych pozycji.

S&P 500

Na rynkach akcji możliwe jest krótkoterminowe odreagowanie spadków. Odbicie obserwowane pod koniec marca sugeruje, że presja podażowa zaczyna wygasać, co zwiększa prawdopodobieństwo powrotu indeksów z Wall Street w okolice 6700 punktów. Należy jednak podkreślić, że scenariusze te obarczone są wysoką niepewnością związaną z trwającym konfliktem na Bliskim Wschodzie, który pozostaje głównym czynnikiem ryzyka dla rynków globalnych.