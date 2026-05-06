Miesiąc temu eksperci mocno liczyli na deeskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie i ochoczo stawiali na ryzykowne aktywa. Na ogłaszanie końca wojny wciąż jest jednak za wcześnie. Niemniej jednak powiew optymizmu, w szczególności na giełdach, był widoczny. Czy podobnie będzie w maju? Na co teraz warto stawiać?

Reklama Reklama

Rynek krypto dopiero rusza

Temat Bliskiego Wschodu nie znika. Rynek wierzy w prawdziwy przełom. Eksperci liczą, że jeśli do niego dojdzie i na rynkach znów na dobre zagości optymizm, to beneficjentem tego będą przede wszystkim kryptowaluty. Kiedy mowa więc o maju, przeważają scenariusze wzrostowe dla bitcoina czy też ethereum.

– Kurs bitcoina w kwietniu kontynuował odbicie i dotarł do bariery 80 tys. USD. Nie została ona bezpośrednio sforsowana, ale oznaki relatywnej siły w niestabilnym otoczeniu geopolitycznym mogą odzwierciedlać ostrożną akumulację i być dobrą prognozą na kolejne miesiące – wskazuje Bartosz Sawicki z firmy Exante.

Michał Krajczewski z BM BNP Paribas BP wskazuje z kolei, że najważniejszej z kryptowalut pomaga także sytuacja techniczna na wykresie. – Po konsolidacji w lutym i marcu bitcoin wybił się w kwietniu ponad lokalne maksima (75 tys. USD), co jest sygnałem zmiany trendu przynajmniej w krótkim terminie. Następnie pod koniec miesiąca doszło do korekty – retestu przebitego poziomu, który jest obecnie wsparciem. Obrona 75 tys. USD będzie więc sygnałem potwierdzającym kierunek wzrostowy i powrót w kierunku 200-sesyjnej średniej kroczącej i poprzednich poziomów wsparcia z IV kw. 2025 r. przy ok. 84 tys. USD – uważa Krajczewski.

Przychylnym okiem na kryptowaluty patrzy też m.in. Kamil Cisowski z Opoki TFI. Ten jednak postawił w maju na ethereum.

– Trzeci miesiąc z rzędu pozostaję na długiej pozycji w ethereum. Wzrosty z marca i kwietnia są ograniczone, wydaje się, że w jakimkolwiek wariancie pozytywnego rozwoju sytuacji rynkowej w maju ich zasięg powinien być znacznie większy – tłumaczy Cisowski.

Czekanie na tańszą ropę

Ciekawie sytuacja wygląda w odniesieniu do typów z rynku surowców i towarów. Zazwyczaj pierwszym wyborem ekspertów były metale szlachetne. Teraz też przewijają się we wskazaniach, ale na pierwszy plan wysuwa się jednak ropa naftowa. Warto jednak pamiętać, że ta w kwietniu sprawiła ekspertom sporą niespodziankę. Część z nich też bowiem skupiała się na ropie i oczekiwała spadku cen. Zmienna i wciąż niepewna sytuacja związana z Cieśniną Ormuz sprawiła jednak, że ropa w kwietniu znów podrożała. Eksperci twardo jednak obstawiają, że musi w końcu nadejść moment przegięcia, tym bardziej, że wysokie ceny ropy naftowej mogą zacząć dawać się we znaki światowej gospodarce.

– Nie ma już czasu na to, aby cieśnina była zamknięta. Świat wejdzie w niedobory paliwa, jeśli w maju nie zostanie wznowiony ruch w cieśninie. Zatem nie licząc na scenariusz rodem z filmu „Mad Max”, bardziej skłaniam się ku wznowieniu przepływów przez Ormuz – wskazuje Daniel Kostecki z CMC Markets.

– Sytuacja na Bliskim Wschodzie wymknęła się spod kontroli, przez co ceny ropy przez dłuższy czas będą podwyższone, a na ich powrót w tym roku do poziomów sprzed ataku USA i Izraela na Iran nie ma co liczyć. Jednocześnie sytuacja na Bliskim Wschodzie jest tak dużym kłopotem dla prawie wszystkich znaczących krajów, że paradoksalnie z każdym tygodniem rośnie prawdopodobieństwo pojawienia się jakiegoś rozwiązania. Pokojowego lub militarnego. Dlatego na koniec maja ceny ropy powinny być niższe niż na koniec kwietnia – uważa z kolei Marcin Kiepas z firmy Tickmill.

Część ekspertów liczy z kolei, że w maju „czarnym koniem” może okazać się gaz ziemny. Wzrost jego ceny prognozują Kamil Cisowski oraz Michał Stajniak z XTB.

– Gaz wychodzi z sezonowego dołka, pomimo wciąż nadmiernej produkcji względem konsumpcji. Przed nami okres letni, kiedy zużycie gazu będzie większe, a dodatkowo ogromne inwestycje w centra danych będą potrzebowały nowych źródeł energii – argumentuje swój wybór Stajniak.

Czas na Niemcy?

Mimo że konflikt na Bliskim Wschodzie nadal nie został rozwiązany, to w kwietniu nie przeszkodziło to giełdom zaliczyć imponujących wzrostów. Jak będzie w maju? Tutaj zgodności co do kierunku brak. W przypadku rynku amerykańskiego są więc typy mówiące zarówno o wzrostach, jak i spadkach.

– „Sell in May and go away” - kwietniowe wzrosty na Wall Street nie były dużym zaskoczeniem, ale w obliczu wciąż utrzymujących się ryzyk związanych z sytuacją na Bliskim Wschodzie (i wysokimi cenami paliw), skala tych wzrostów była zdecydowanie przesadzona. Dlatego w maju spodziewam się korekty. W skrajnym przypadku S&P 500 mógłby wrócić nawet w okolicę 6600 pkt – uważa Marcin Kiepas. Obóz byków reprezentuje m.in. Daniel Kostecki, który w maju postawił na Nasdaq 100.

– Rynek wszedł w fazę FOMO po fazie strachu. Wyniki spółek są solidne, oczekiwania też, ale perspektywy nie pogarszają się, tylko się poprawiają. Za nami FOMO na rynkach złota, srebra i ropy, a przed nami być może na wykresach firm w USA i krypto – uważa Kostecki.

Dwóch ekspertów skupiło się zaś na rynku niemieckim i obaj obstawiają jego wzrosty.

– Kluczowym założeniem jest stopniowa deeskalacja konfliktów, która choć jeszcze nie w pełni widoczna, zaczyna być dyskontowana przez rynek poprzez spadek premii za ryzyko. Obecne zachowanie rynków akcji sugeruje, że inwestorzy w dużej mierze ignorują krótkoterminowe ryzyka geopolityczne, koncentrując się na płynności, wynikach spółek oraz oczekiwaniach dotyczących polityki monetarnej. W takim środowisku kapitał nadal napływa na rynek akcji. Dodatkowym wsparciem dla DAX-a może być scenariusz stabilizacji lub korekty cen surowców energetycznych, co poprawiałoby perspektywy niemieckiego przemysłu. Jednocześnie ewentualne sygnały łagodzenia polityki monetarnej w dalszej części roku mogłyby działać jako kolejny impuls wzrostowy – uważa Łukasz Zembik z Oanda TMS Brokers.

Zmiana na szczycie

Trafne przewidzenie ruchów indeksów giełdowych było kluczem do sukcesu w kwietniu. Jest to pewnego rodzaju niespodzianka, bo eksperci typujący skład portfeli foreksowych największych stóp zwrotu szukają zazwyczaj wśród bardziej „egzotychnych” aktywów. Po raz kolejny okazuje się więc, że w czasach Donalda Trumpa wszystko jest możliwe.

W kwietniu najlepszym wyczuciem rynkowym wykazał się Michał Krajczewski z BM BNP Paribas BP. Jego typy wygenerowały ponad 11-proc. stopę zwrotu. Warto jednocześnie zwrócić uwagę, że na 13 typujących aż 10 ubiegły miesiąc zakończyło na plusie. Kwiecień przyniósł jednocześnie zmianę na fotelu lidera w tegorocznym zestawieniu. Na czele znów wysunął się Bartosz Sawicki, który do tej pory wypracował ponad 44-proc. stopę zwrotu. Ścisk w czołówce jest jednak duży. Drugi jest Łukasz Wójcik z BM Pekao z wynikiem ponad 42 proc.

Prognozy na maj

13 ekspertów dla walut, surowców i indeksów giełdowych.

Daniel Kostecki

CMC Markets

Ethereum

Jeśli risk- on się utrzyma na rynkach, to kryptowaluty zostają daleko w tyle za spółkami technologicznymi. Zatem wzrost ethereum nie byłby tu przypadkowy.

Ropa Brent

Nie ma już czasu na to, aby cieśnina była zamknięta. Świat wejdzie w niedobory paliwa, jeśli w maju nie zostanie wznowiony ruch w cieśninie. Zatem nie licząc na scenariusz rodem z filmu „Mad Max”, bardziej skłaniam się ku wznowieniu przepływów przez Ormuz.

Nasdaq 100

Rynek wszedł w fazę FOMO po fazie strachu. Wyniki spółek są solidne, oczekiwania też, ale perspektywy nie pogarszają się, tylko się poprawiają. Za nami FOMO na złocie/srebrze i ropie, a przed nami być może na spółkach w USA i krypto.

Marcin Kiepas

Tickmill

AUD/USD

Perspektywa dalszych podwyżek stóp procentowych w Australii powinna dalej wzmacniać australijskiego dolara wobec innych walut. Szczególnie w relacji do dolara amerykańskiego, gdyby dodatkowo na rynku wróciły oczekiwania obniżek stóp w USA po majowej zmianie prezesa Fed. Cel: 0,76. SL: 0,7065.

Ropa WTI

Sytuacja na Bliskim Wschodzie wymknęła się spod kontroli, przez co ceny ropy przez dłuższy czas będą podwyższone, a na ich powrót w tym roku do poziomów sprzed ataku USA i Izraela na Iran nie ma co liczyć. Jednocześnie sytuacja na Bliskim Wschodzie jest tak dużym kłopotem dla prawie wszystkich znaczących krajów, że paradoksalnie z każdym tygodniem rośnie prawdopodobieństwo pojawienia się jakiegoś rozwiązania. Pokojowego lub militarnego. Dlatego na koniec maja ceny ropy powinny być niższe niż na koniec kwietnia.

S&P 500

„Sell in May and go away”... kwietniowe wzrosty na Wall Street nie były dużym zaskoczeniem, ale w obliczu wciąż utrzymujących się ryzyk związanych z sytuacją na Bliskim Wschodzie (i wysokimi cenami paliw), skala tych wzrostów była zdecydowanie przesadzona. Dlatego w maju spodziewam się korekty. W skrajnym przypadku S&P500 mógłby wrócić nawet w okolicę 6600 pkt. Cel: 6600. SL: 7250.

Kamil Cisowski

Opoka TFI

Ethereum

Trzeci miesiąc z rzędu pozostaję na długiej pozycji na Ethereum. Wzrosty z marca i kwietnia są ograniczone, wydaje się, że w jakimkolwiek wariancie pozytywnego rozwoju sytuacji rynkowej w maju ich zasięg powinien być znacznie większy.

Gaz ziemny

Po styczniowych wzrostach ceny amerykańskiego gazu odnotowały gigantyczną przecenę, która zaczyna wydawać się oderwana od fundamentów. Oczekujemy, że neutralny zazwyczaj z perspektywy sezonowej maj okaże się dla nich pozytywny. Cel: 3,5.

Kospi

Sytuacja na giełdzie koreańskiej zaczęła docierać do granic absurdu – w kontekście stabilizacji cen RAM 30-proc. kwietniowe wzrosty trudno określić inaczej niż jako gorączkę spekulacyjną. Spodziewam się, że w maju może przyjść kolejna korekta na wzór marcowej.

Michał Krajczewski

BM BNP Paribas Bank Polska

Bitcoin

Po konsolidacji w lutym i marcu BTC wybił się w kwietniu ponad lokalne maksima (75 tys. USD) co jest sygnałem zmiany trendu przynajmniej w krótkim terminie. Następnie pod koniec miesiąca doszło do korekty – retestu przebitego poziomu, który jest obecnie wsparciem. Obrona 75 tys. USD będzie więc sygnałem potwierdzającym kierunek wzrostowy i powrót w kierunku 200-sesyjnej średniej kroczącej i poprzednich poziomów wsparcia z IV kw. 2025 przy ok. 84 tys. USD. Cel: 84 tys. SL: 73 tys.

Złoto

Korekta na rynku metali szlachetnych była w marcu silniejsza od oczekiwań, co stwarza moim zdaniem okazję inwestycyjną, tym bardziej iż notowania złotego kruszcu odbiły się od 200-sesyjnej średniej kroczącej i obroniły wsparcie w rejonie 4400 USD tworzone przez poprzedni szczyt z października 2025 i lokalne minimum z początku lutego – sytuacja jest aktualna pod koniec kwietnia, biorąc pod uwagę rozpoczęte pod koniec marca odbicie i lekką korektę w drugiej części kwietnia. Cel: 5400. SL: 4200.

Bovespa

Brazylijski rynek akcji znajduje się w czytelnym układzie hossy, tworząc kolejne, coraz wyższe szczyty i dołki. W drugiej połowie kwietnia mieliśmy do czynienia z wyraźną korektą, która wydaje się jednak kończyć po tym jak notowania dotarły do 50-dniowej średniej kroczącej, a RSI spadł w okolice 40 pkt., co kończyło poprzednie korekty w marcu, a także w lipcu i październiku ub. r. Daje to więc rosnące szanse na odbicie i powrót do dalszych wzrostów. Cel: 200 tys. SL: 175 tys.

Rafał Sadoch

BM mBanku

EUR/USD

Za wzrostami EUR/USD przemawiają oczekiwania na podwyżki stóp w strefie euro, a dolar może być pod presją z kilku powodów. Kluczowym jest zmiana w fotelu szefa Fed.

Złoto

Jeśli ponownie nasilą się oczekiwania na obniżki stóp w USA, złoto także na tym zyska.

S&P 500

Wall Street wróciła na szczyty, a amerykańskie spółki przedstawiają świetne wyniki. Hossa powinna zatem trwać nadal.

Łukasz Wójcik

BM Pekao

Bitcoin

Otoczenie makro rodzi ryzyko stagflacyjne, co zamyka drogę do tańszego pieniądza na rynku, który historycznie był głównym paliwem wzrostów bitcoina. SL: 81120.

Pszenica

Ekstremalna susza dotyka 90 proc. Nebraski i Oklahomy, a ratingi kondycji upraw USDA na poziomie 30 proc. good-to-excellent są najgorsze od 2023 —> 70 proc. upraw w strefach suszy. Rosja (IKAR) obcięła prognozę produkcji o 1 mln ton do 90 mln ton i obniżyła outlook eksportowy do 46,5 mln ton, w tym samym czasie areał w USA zmierza do najniższego poziomu od 100 lat. SL: 568.

VIX

VIX spadł o około 40 proc. w ostatnie 30 dni, tymczasem eskalacja konfliktu USA–Iran nie jest wyceniona, a rozejm jest tymczasowy. Cel: 24,6. SL: 15,9.

Sobiesław Kozłowski

Ipopema Securities

Bitcoin

Poprawa nastawienia do Nasdaq wpływa też na odbicie na rynku bitcoina. Wejście: 71,8 tys. SL: 61,79 tys.

Srebro

Srebro ma dziś rzadkie połączenie: metal szlachetny + metal przemysłowy + temat transformacji energetycznej/AI/elektryfikacji. Dlatego w scenariuszu dalszego popytu na metale i osłabienia USD może zachowywać się lepiej niż złoto, ale z dużo większą zmiennością. Wejście: 67,52.

VanEck Space Innovators ETF

Według raportu WEF/McKinsey globalna gospodarka kosmiczna może wzrosnąć z około 630 mld USD w 2023 r. do 1,8 bln USD w 2035 r. To oznacza, że temat nie jest już tylko „rakiety i eksploracja”, ale infrastruktura dla telekomunikacji, danych, obronności, nawigacji, logistyki, rolnictwa, pogody, ubezpieczeń i monitoringu Ziemi. Ponadto największy przełom strukturalny to tańszy dostęp do orbity.

Krzysztof Radojewski

Noble Securities

USD/PLN

Odwrócenie pozycji na USD/PLN – realizacja zysku plus gra pod lekkie risk - off.

Ropa Brent

Duża zmienność notowań; mimo wszystko wydaje się, że jest większa szansa na korektę kursu w dół z obecnych poziomów.

S&P 500

Amerykańska giełda już niezainteresowana konfliktem na Bliskim Wschodzie, zyski spółek rosną, dlatego przyjmujemy kontrariańskie podejście.

Bartosz Sawicki

Exante

Bitcoin

Kurs BTC/USD w kwietniu kontynuował odbicie i dotarł do bariery 80000 USD. Nie została ona bezpośrednio sforsowana, ale oznaki relatywnej siły w niestabilnym otoczeniu geopolitycznym mogą odzwierciedlać ostrożną akumulację i być dobrym prognostykiem na kolejne miesiące.

Miedź

W kwietniu kurs miedzi na LME nie sforsował szczytów ze stycznia i końcówki lutego. Mimo to notowania nadal powinny być wspierane przez silny popyt napędzany przez wydatki infrastrukturalne związane z rozwojem sztucznej inteligencji, strukturalny deficyt metalu i nasilającą się aktywność spekulacyjną.

NYSE Arca Gold Miners

Indeks grupujący spółki wydobywcze stracił w marcu jedną trzecią wartości. Kwietniowe odbicie z biegiem czasu straciło impet, ale utrzymanie się kursu złota powyżej 4500 USD powinno sprzyjać notowaniom NYSE Arca Gold Miners.

Andrzej Kiedrowicz

PKO BP

EUR/JPY

Pomimo sygnałów o możliwej interwencji na jenie, waluta pozostaje fundamentalnie słaba, a długoterminowy trend na EUR/JPY pozostaje nienaruszony. Z kolei umocnienie euro może być wspierane przez rosnącą presję rynkową na podwyżki stóp procentowych przez EBC, w związku z narastającymi oczekiwaniami inflacyjnymi w strefie euro, wynikającymi z szoku cenowego na rynku paliw i energii.

Miedź

Przedłużająca się wojna w Zatoce Perskiej podsyca obawy o kondycję światowej gospodarki oraz o popytową stronę rynku miedzi. Dodatkowo cenom może szkodzić rosnąca globalna nadpodaż surowca, związana ze spadkiem zapotrzebowania na metal oraz wzrostem produkcji z recyklingu.

VIX

Wyjątkowo niska oczekiwana zmienność na rynku amerykańskich akcji może zaskakiwać, biorąc pod uwagę brak wyraźnej deeskalacji napięć na Bliskim Wschodzie. W maju zakładam wzrost zmienności na globalnych rynkach kapitałowych, co powinno wspierać wzrost notowań indeksu VIX.

Michał Stajniak

XTB

AUD/CAD

Dolar australijski powinien kontynuować wzrosty wobec dywergencji monetarnej oraz odporności na obecny kryzys. Dolar kanadyjski nie korzysta z wysokich cen ropy, co jest powiązane z problemami dotyczącymi handlu z USA. Cel: 1,00. SL: 0,9648.

Gaz ziemny

Gaz wychodzi z sezonowego dołka, pomimo wciąż nadmiernej produkcji względem konsumpcji. Przed nami okres letni, kiedy zużycie gazu będzie większe, a dodatkowo ogromne inwestycje w centra danych będą potrzebowały nowych źródeł energii. Cel: 3,35. SL: 2,45.

DAX

Europejskie akcje pozostają w tyle za amerykańskimi, natomiast w USA widzimy wyraźną poprawę nastrojów w kierunku spółek technologicznych. Spółki niemieckie związane z przemysłem, przede wszystkim zbrojeniowym znalazły się pod chwilową presją. Cel: 25400. SL: 22880.

Mateusz Namysł

BM PKO BP

CHF/PLN

W obecnej sytuacji geopolitycznej rośnie atrakcyjność franka szwajcarskiego względem złotego. CHF od dekad pełni funkcję bezpiecznej przystani, a w momentach globalnego napięcia kapitał przepływa w jego kierunku kosztem walut rynków wschodzących. Polska, jako gospodarka zaliczana do tej kategorii, jest szczególnie podatna na odpływ kapitału w trybie risk-off. Charakterystyczne jest to, że złoty wzmacnia się relatywnie powoli w okresach poprawy sentymentu, natomiast traci gwałtownie w momentach pogorszenia nastrojów, co tworzy asymetrię sprzyjającą wzrostowi pary CHF/PLN. Wejście: 4,56.

Ropa Brent

Jeśli ceny ropy gwałtownie wzrosną – np. przez eskalację konfliktów na Bliskim Wschodzie, to taki skok sam w sobie zwiększa szanse późniejszego spadku. Bardzo droga ropa osłabia globalną gospodarkę, ogranicza konsumpcję i podnosi ryzyko recesji, co zmniejsza popyt. Wyższa cena ropy naftowej będzie też zwiększała presję do zawarcia jakiegoś kompromisu i odblokowania Cieśniny Ormuz. Wejście: 190.

VIX

W obecnej sytuacji geopolitycznej kluczowym elementem, który powinien determinować decyzje inwestycyjne, jest rosnąca niepewność oraz nieliniowy charakter reakcji rynków na wydarzenia o charakterze politycznym i militarnym. Rynek finansowy ma tendencję do długiego ignorowania ryzyka, a następnie gwałtownego jego wyceniania, co tworzy środowisko sprzyjające instrumentom opartym na zmienności, takim jak VIX. Cel: 27,5.

Łukasz Zembik

Oanda TMS Brokers

EUR/NOK

Zakładam wzrost kursu EUR/NOK w maju, przede wszystkim ze względu na silny ruch spadkowy w ostatnim czasie, który zwiększa prawdopodobieństwo technicznej korekty wzrostowej. Skala umocnienia korony norweskiej była znacząca, co w krótkim terminie sprzyja realizacji zysków i odbiciu kursu. Dodatkowo siła NOK była w dużej mierze wspierana przez dynamiczny wzrost cen ropy. W obecnym otoczeniu rośnie jednak ryzyko korekty na rynku surowca po silnym impulsie wzrostowym, co mogłoby ograniczyć wsparcie dla korony. W takim scenariuszu bazowym oczekuję wzrostu EUR/NOK w kierunku poziomu 11,10.

Kakao

Mimo słabych danych o przerobie kakao, scenariusz wzrostowy cen w maju pozostaje uzasadniony. Spadki przetwórstwa w Europie i Ameryce Północnej odzwierciedlają przede wszystkim wcześniejszy szok cenowy i dostosowanie popytu, a nie trwałe załamanie konsumpcji. Jednocześnie relatywnie mocne dane z Azji, nawet jeśli częściowo wynikają z odbudowy zapasów półproduktów, wskazują na stabilizację globalnego popytu na niższych poziomach. Kluczowe jest to, że ceny kakao pozostają ponad dwukrotnie niższe niż rok temu, co stopniowo powinno stymulować popyt w kolejnych miesiącach. Dodatkowo rynek ma już w dużej mierze zdyskontowane słabe dane o przerobie, co ogranicza potencjał dalszych spadków. W efekcie krótkoterminowe odbicie, wspierane technicznym odreagowaniem po wcześniejszej przecenie oraz możliwym powrotem popytu przy niższych cenach, przemawia za wzrostem notowań kakao w maju. Cel: 4000.

DAX

Kluczowym założeniem jest stopniowa deeskalacja konfliktów, która choć jeszcze nie w pełni widoczna, zaczyna być dyskontowana przez rynek poprzez spadek premii za ryzyko. Obecne zachowanie rynków akcyjnych sugeruje, że inwestorzy w dużej mierze ignorują krótkoterminowe ryzyka geopolityczne, koncentrując się na płynności, wynikach spółek oraz oczekiwaniach dotyczących polityki monetarnej. W takim środowisku kapitał nadal napływa na rynek akcji. Dodatkowym wsparciem dla DAX może być scenariusz stabilizacji lub korekty cen surowców energetycznych, co poprawiałoby perspektywy dla niemieckiego przemysłu. Jednocześnie ewentualne sygnały łagodzenia polityki monetarnej w dalszej części roku mogłyby działać jako kolejny impuls wzrostowy. Cel: 25500.

ZASTRZEŻENIE. Przedstawione w powyższym tekście informacje, opinie i prognozy nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu przepisów prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 r. Tekst nie stanowi zachęty do inwestowania, a redakcja „Parkietu” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte przez czytelników.