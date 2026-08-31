Już tydzień temu Indeks Nastrojów „Parkietu” (INP) zaczął wysyłać niepokojące sygnały. Zastanawialiśmy się wtedy czy to już sygnał ostrzegawczy, czy tylko wypadek przy pracy. Najnowszy odczyt wskazuje niestety na ten pierwszy scenariusz. Widać wyraźne pogorszenie nastrojów dla rodzimego rynku kapitałowego. Nie powinno być to zaskoczeniem, bo tegoroczna stopa zwrotu z WIG jest imponująca.

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WIG przed korektą

W zeszłym tygodniu wszystkie cztery badane przez nas wartości spadły. Natomiast teraz mamy ciekawą dywergencję - odczyty dla GPW poszły wyraźnie w dół, natomiast dla Stanów Zjednoczonych wzrosły.

Wskaźnik odnoszący się do WIG w perspektywie jednego miesiąca spadł teraz do zaledwie 42,6 pkt z 44,1 pkt (tyle wynosił 24 sierpnia). To najniższa wartość od kilku miesięcy i jeden z najsłabszych wyników w historii INP. Średni odczyt biorąc pod uwagę wszystkie odczyty to ponad 52 pkt. Mediana też przekracza 52 pkt. Najnowszy odczyt, niższy od tego poziomu o niemal 10 pkt, jest wyraźnym sygnałem ostrzegawczym.

Foto: GG Parkiet

Natomiast nieco bardziej optymistyczny obraz wyładnia się z oczekiwań sześciomiesięcznych dla rodzimego indeksu. Najnowszy wynik dla WIG to 51,8 pkt wobec 52,5 pkt tydzień wcześniej. Wprawdzie mamy tu spadki, ale nieznaczne. I nadal utrzymujemy się powyżej symbolicznej granicy 50 pkt. To świadczy o tym, że zdaniem ekspertów trwająca już niemal cztery lata hossa na GPW nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

Foto: GG Parkiet

Odczyty dla Wall Street

W przypadku rynku amerykańskiego sytuacja jest ciekawa. Mimo jastrzębich sygnałów płynących z Jackson Hole najnowszy odczyt przynosi poprawę nastrojów. Dotyczy to zarówno krótkiego jak i długiego terminu. W przypadku S&P 500 miesięczny INP wrócił ponad poziom 50 pkt - teraz wynosi 53,9 pkt wobec 47,8 pkt tydzień temu.

Foto: GG Parkiet

Z kolei wskaźnik półroczy dla Wall Street poszedł w górę do 55,8 pkt z 54,4 pkt. Wprawdzie do ponad 60 pkt jakie notował w pierwszej połowie sierpnia nadal mu daleko, ale mimo wszystko nastroje optymistyczne jeśli chodzi o giełdę amerykańską dominują. Najnowszy odczyt indeksu jest zbliżony do historycznej średniej, oscylującej obecnie w okolicach 56 pkt.

Foto: GG Parkiet

Indeks Nastrojów „Parkietu” opiera się na ankiecie przeprowadzanej wśród analityków, zarządzających i maklerów, którzy oceniają perspektywy polskiego rynku akcji (WIG) oraz rynku amerykańskiego (S&P 500), zarówno w perspektywie krótkoterminowej (miesięcznej), jak i długoterminowej (sześciomiesięcznej). Skala wynosi od 0 do 100, gdzie 0 to nastawienie skrajnie negatywne, a 100 to skrajnie pozytywne.