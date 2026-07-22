Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 22.07.2026

Dane GUS o sprzedaży detalicznej w czerwcu i koniunkturze gospodarczej w lipcu, dywidenda Inpro oraz inflacja w czerwcu na Wyspach Brytyjskich. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.

