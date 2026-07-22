Kraj

INPRO – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,25 zł dywidendy na papier; wypłata 7 sierpnia

YANOSIK – wypłata 0,67 zł dywidendy na akcję

ZE PAK – NWZA w sprawie ustanowienia zabezpieczeń

LEXBONO – WZA w sprawie wyników za 2025 rok

NBP – podaż pieniądza w czerwcu

GUS – sprzedaż detaliczna w czerwcu

GUS – koniunktura gospodarcza w lipcu

Świat

Japonia – bilans handlowy w czerwcu

Wielka Brytania – inflacja konsumencka w czerwcu, inflacja producencka w czerwcu