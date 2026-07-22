INPRO – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,25 zł dywidendy na papier; wypłata 7 sierpnia
YANOSIK – wypłata 0,67 zł dywidendy na akcję
ZE PAK – NWZA w sprawie ustanowienia zabezpieczeń
LEXBONO – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
NBP – podaż pieniądza w czerwcu
GUS – sprzedaż detaliczna w czerwcu
GUS – koniunktura gospodarcza w lipcu
Japonia – bilans handlowy w czerwcu
Wielka Brytania – inflacja konsumencka w czerwcu, inflacja producencka w czerwcu
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