Indeksowi wiatru w żagle znów dodawały spółki półprzewodnikowe. Po wielomiesięcznym wzroście sektor ten w ostatnich tygodniach przystopował z dynamiką zwyżek.
W krótkim terminie notowania indeksu spółek technologicznych zza Oceanu zaczynają formować się w klinie. Kierunek wybicia z tej formacji powinien dać wskazówkę co do zachowania Nasdaqa w dłuższym okresie. Od dołu sporym wsparciem jest średnia pięćdziesięciosesyjna, która zadziałała w czwartek oraz w poprzednich dniach. Jej stanowcza obrona sugeruje, że popyt zechce zawalczyć jeszcze o rekord. Zanim jednak dojdzie do próby wybicia, byki będą musiały zmierzyć się z górnym ograniczeniem klina. paan
Czytaj więcej
Sektor technologiczny, w tym największe przedsiębiorstwa, już nie błyszczą tak, jak kiedyś. Kolejny etap rozwoju AI wyznacza nowych zwycięzców i pr...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas