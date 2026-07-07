Indeksowi wiatru w żagle znów dodawały spółki półprzewodnikowe. Po wielomiesięcznym wzroście sektor ten w ostatnich tygodniach przystopował z dynamiką zwyżek.

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Foto: Parkiet

W krótkim terminie notowania indeksu spółek technologicznych zza Oceanu zaczynają formować się w klinie. Kierunek wybicia z tej formacji powinien dać wskazówkę co do zachowania Nasdaqa w dłuższym okresie. Od dołu sporym wsparciem jest średnia pięćdziesięciosesyjna, która zadziałała w czwartek oraz w poprzednich dniach. Jej stanowcza obrona sugeruje, że popyt zechce zawalczyć jeszcze o rekord. Zanim jednak dojdzie do próby wybicia, byki będą musiały zmierzyć się z górnym ograniczeniem klina. paan