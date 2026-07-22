Eques Investment TFI rozwija FIZ-y, ale ruszył też z kolejnym funduszem otwartym

– Dla nas 2026 r. to czas nowości. Już uruchomiliśmy Eques Franklin Lexington PE FIZ, dwa subfundusze luksemburskie oparte na naszych rozwiązaniach z wierzytelności i rynku akcji ruszają w tym miesiącu, no i oczywiście Eques Akcji Uniwersalny, a mamy dopiero lipiec. Dla takiego TFI jak nasze, a więc pozbawionego szerokiej bankowej dystrybucji, to jest naprawdę ambitne zadanie! – komentuje prezes Tomasz Korab. Eques Franklin Lexington PE FIZ to – jak wskazuje serwis Analizy.pl – jedyny obecnie na polskim rynku fundusz inwestycyjny dający inwestorom dostęp do światowych strategii private equity. Eques Investment TFI rozwija ofertę typowych funduszy otwartych oraz rozpoczyna ekspansję zagraniczną.