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Eques Investment TFI rozwija FIZ-y, ale ruszył też z kolejnym funduszem otwartym

Mniejsze towarzystwa funduszy inwestycyjnych kojarzą się raczej z produktami autorskimi, które łatwiej prowadzić w ramach funduszy zamkniętych. Od lat w taki sposób działa m.in. Eques Investment TFI, ale w ostatnim czasie towarzystwo kierowane przez Tomasza Koraba wprowadziło do oferty otwarty fundusz akcji polskich.

Publikacja: 22.07.2026 06:00

Tomasz Korab, prezes Eques Investment TFI. Fot. Artur Ettinger/mpr

Tomasz Korab, prezes Eques Investment TFI. Fot. Artur Ettinger/mpr

Andrzej Pałasz

– Dla nas 2026 r. to czas nowości. Już uruchomiliśmy Eques Franklin Lexington PE FIZ, dwa subfundusze luksemburskie oparte na naszych rozwiązaniach z wierzytelności i rynku akcji ruszają w tym miesiącu, no i oczywiście Eques Akcji Uniwersalny, a mamy dopiero lipiec. Dla takiego TFI jak nasze, a więc pozbawionego szerokiej bankowej dystrybucji, to jest naprawdę ambitne zadanie! – komentuje prezes Tomasz Korab. Eques Franklin Lexington PE FIZ to – jak wskazuje serwis Analizy.pl – jedyny obecnie na polskim rynku fundusz inwestycyjny dający inwestorom dostęp do światowych strategii private equity. Eques Investment TFI rozwija ofertę typowych funduszy otwartych oraz rozpoczyna ekspansję zagraniczną.

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