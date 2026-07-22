Mimo zawirowań geopolitycznych globalny rynek fuzji i przejęć utrzymuje zaskakująco mocne tempo. W trakcie 5 miesięcy 2026 r. liczba transakcji wzrosła o 10 proc., a ich wartość o 41 proc. do 2,4 bln dol. – wynika z najnowszego raportu Bain & Company, który „Parkiet” opisuje jako pierwszy.

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Jakie są trendy na rynku przejęć w 2026 r.

Rosnącą aktywność widać w wielu branżach. Mocno wzrosła wartość przejęć w energetyce, przemyśle, nowych technologiach i ochronie zdrowia, a to właśnie te sektory odpowiadają za największą część globalnego rynku M&A. Również w handlu i telekomunikacji widać coraz większy ruch.

Każda transakcja ma specyficzne uwarunkowania, ale można znaleźć wspólny mianownik: to strategiczna transformacja, która jest niezbędna do utrzymania konkurencyjności w szybko zmieniającym się środowisku.

– Ożywienie na rynku fuzji i przejęć, które obserwowaliśmy w 2025 r., nie było jednorazowym zjawiskiem. Wręcz przeciwnie. Strategiczne przesłanki stojące za aktywnością transakcyjną są dziś jeszcze silniejsze. Firmy decydują się na przejęcia, aby zapewnić sobie skalę i kompetencje potrzebne w szybko zmieniającym się otoczeniu – potwierdza Paweł Szreder, partner w Bain & Company. Dodaje, że nowe wyzwanie polega na tym, że boom na sztuczną inteligencję, który napędza wiele transakcji, rodzi jednocześnie paradoks.

– Rzadko kiedy przeprowadzenie dużych, złożonych transakcji z sukcesem było tak wymagające, a jednocześnie to właśnie one dają dziś największe korzyści tym, którym się to uda – mówi Szreder.

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Z raportu wynika, że rynek nadal napędzają megatransakcje. Liczba przejęć o wartości przekraczającej 10 mld dol. wzrosła rok do roku o ponad połowę. Zmienia się też struktura finansowania: udział transakcji opłacanych gotówką i akcjami sięgnął historycznego maksimum (35 proc.), co obniżyło udział transakcji stricte gotówkowych do relatywnie niskiego poziomu 55 proc.

Widać również rosnącą siłę inwestorów strategicznych, natomiast finansowi zachowują ostrożność. W trakcie analizowanych pięciu miesięcy 2026 r. wartość transakcji przeprowadzonych przez inwestorów strategicznych wzrosła aż o 36 proc., mimo stabilnych wycen (mediana wskaźnika EV/EBITDA wyniosła niespełna 12) i zaledwie 2-proc. wzrostu liczby transakcji. Z kolei wartość transakcji zrealizowanych przez inwestorów finansowych spadła o 9 proc.

Europa nadaje tempo

Najbardziej aktywnym regionem na rynku fuzji i przejęć z reguły są Stany Zjednoczone. Dużo dzieje się również w Azji. Natomiast Europa w ostatnich latach była raczej w ogonie statystyk. W 2026 r. widać diametralną zmianę. Do końca maja wartość transakcji zrealizowanych w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) wzrosła aż o 77 proc.

Firmy mają różne strategie. Część z nich decyduje się na roszady własnościowe, żeby konsolidować swój rodzimy rynek. Przykładem jest konsorcjum trzech francuskich firm (Bouygues Telecom, Orange i Free-Iliad), które niedawno podpisało wstępne porozumienie w sprawie zakupu operatora telekomunikacyjnego SFR za ponad 20 mld euro.

Innym scenariuszem jest budowa skali regionalnej lub globalna ekspansja. W tym kontekście warto odnotować plany japońskiego koncernu Seven & i Holdings (właściciel 7-Eleven), który oficjalnie potwierdził, że trwają rozmowy dotyczące potencjalnej inwestycji w Żabkę. Japończycy chcą rozwijać się mocniej w Europie, a Żabka byłaby dla nich dobrym przyczółkiem do dalszej ekspansji w regionie. Żadne decyzje jeszcze nie zapadły, ale odkąd informacje na ten temat trafiły na rynek, wycena Żabki na warszawskiej giełdzie poszła mocno w górę. Japoński dziennik „Nikkei” informuje, że Seven & i Holdings rozważa nabycie kilkudziesięciu procent udziałów Żabki. Wartość inwestycji może wynieść kilkaset miliardów jenów. Cała spółka obecnie na giełdzie jest wyceniana na 33 mld zł.

Lokalna perspektywa

W raporcie Bain uwzględniono transakcje o wartości przekraczającej 30 mln dol. Polska jest relatywnie niewielkim rynkiem i duże przejęcia nad Wisłą należą raczej do rzadkości. Ale w tym roku kilka z nich już zapisało się w statystykach.

W samym drugim kwartale w Polsce zrealizowano łącznie 73 transakcje – wynika z raportu firm Fordata i Navigator Capital. Największa była sprzedaż segmentu solnego Qemetiki na rzecz niemieckiego koncernu K+S za około 1,5-1,6 mld zł. Ciekawą transakcją była też sprzedaż właściciela sieci stacji paliw Moya, spółki Anwim. Po niespełna ośmiu latach w portfelu funduszu Enterprise Investors, spółka trafi do konsorcjum międzynarodowych firm inwestycyjnych. Deklarują, że będą wspierać Anwim w dalszym rozwoju, oferując polskiej firmie zaplecze finansowe i dostęp do unikalnego międzynarodowego know-how. Warto również odnotować transakcje zrealizowane przez polskie spółki za wschodnią granicą. Przykłady to niedawne przejęcia aktywów w Ukrainie przez PZU czy Maspex.

W Polsce w zeszłym kwartale największą aktywność na rynku M&A odnotowano w branżach TMT (technologie, media, telekomunikacja), ochronie zdrowia i przemyśle. Po stronie nabywców dominowały fundusze PE/VC oraz inwestorzy z branży biotechnologicznej i technologicznej. Z kolei dominującą grupę sprzedających stanowili inwestorzy prywatni, odpowiadający za 68 proc. transakcji. Fundusze private equity były stroną sprzedającą w 8 proc. przypadków.

Eksperci zgodnie twierdzą, że drugie półrocze na krajowym rynku M&A będzie ciekawe – szczególnie czwarty kwartał, który z reguły mocno podbija całoroczne statystyki.