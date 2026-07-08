Z tego artykułu dowiesz się: Jak poradził sobie portfel dywidendowy w II kwartale.

Które spółki wytypowali eksperci na III kwartał.

Czy hossa na GPW będzie trwała.

Czy na rynkach jest już drogo.

WIG zakończył II kwartał na poziomie 135 646,96 pkt, czyli o ponad 10,7 proc. wyższym niż zanotowany na koniec marca. W obliczu tak imponującej stopy benchmarku na uwagę zasługują dobre wyniki portfela dywidendowego „Parkietu”. Wszystkie sześć biur biorących udział w naszym zestawieniu zakończyło kwartał na plusie. Średnia stopa zwrotu portfela wynosi 13,3 proc. Najwyższą mogą się pochwalić Adam Zajler z BM Banku Millennium (24,2 proc.) oraz zespół BM BNP Paribas BP pod kierownictwem Michała Krajczewskiego (22 proc.). Z rynkiem wygrało też BM PKO BP (Emil Łobodziński) i Noble Securities (Dariusz Nawrot).

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Jaki był II kwartał

W trudnym I kwartale żadne z biur nie miało lepszego wyniku niż WIG. Najbliżej były BM BNP Paribas BP i BM Banku Millennium. To właśnie te biura są na czele peletonu w ujęciu narastającym (Millennium ze stopą wynoszącą 28,1 proc. i BNP tuż za nim z 26,2 proc.).

Do portfela na II kwartał eksperci z sześciu różnych biur wskazali w sumie 25 różnych spółek, z czego sześć zostało wytypowanych przez więcej niż jedno biuro. Były to: Benefit Systems, Dom Development, LPP, Pekao, Torpol oraz XTB. Niektóre z nich poradziły sobie bardzo dobrze, jak np. Benefit i Pekao. Akcje tej pierwszej w II kwartale przyniosły niemal 40-proc. stopę zwrotu, a drugiej prawie 25-proc. O ponad jedną piątą podrożało XTB. Natomiast nadziei nie spełniło LPP, które w zeszłym kwartale potaniało. Kwiecień zaczęło z notowaniami przekraczającymi 22 tys. zł, a na koniec czerwca kurs był poniżej 19 tys. zł.

Najjaśniej w zeszłym kwartale błyszczały akcje Asbisu. Mimo imponującej zwyżki w I kwartale, w drugim walory przyniosły aż trzycyfrową stopę zwrotu. Obecnie kurs dystrybutora sprzętu IT przekracza 100 zł. II kwartał zaczynał od niespełna 44 zł. Świetnie w minionym kwartale radziły sobie również takie spółki jak Comp czy Auto Partner.

Z wszystkich 25 firm wytypowanych do portfela na II kwartał aż 14 przyniosło dwucyfrowe stopy zwrotu. Na drugim biegunie były natomiast takie spółki jak wspomniane już LPP czy Enea, które kwartał zakończyły pod kreską.

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Wskazania na III kwartał

Do portfela na III kwartał eksperci z sześciu biur wskazali w sumie 28 różnych spółek (wszystkie opisujemy w ramkach powyżej), z czego sześć zostało wytypowanych przez więcej niż jedno biuro. Są to: Benefit Systems, Dom Development, LPP, PKO BP, Rainbow Tours oraz XTB.

W ścisłym gronie faworytów znalazły się Dom Development (trzy wskazania) i Benefit (też trzy). Na deweloperską spółkę w III kwartale postawiły BM PKO BP, Noble Securities i BM Banku Millennium. Noble podkreśla, że stopa dywidendy za 2025 r. wynosi 6 proc. i zwraca uwagę na wzrost liczby sprzedanych mieszkań w II kwartale w ujęciu rok do roku. Warto również odnotować, że po ostatniej korekcie kursu akcji, wycena stała się atrakcyjna. Przy prognozach ekspertów na 2026 r. wskaźnik ceny do zysku wynosi 8,5, a EV do EBITDA 6,4. Również BM Banku Millennium podkreśla, że Dom Development ma bardzo mocną bazę wyników na 2026 r. dzięki dużemu portfelowi lokali sprzedanych i nieprzekazanych, wysokiej liczbie mieszkań w budowie oraz znaczącej części projektów już objętej przedsprzedażą. Ponadto atrakcyjność spółki wzmacniają wysoka przewidywalność przekazań, rentowność brutto utrzymywana powyżej 30 proc. oraz korzystna pozycja oferty na głównych rynkach mieszkaniowych.

Jednym ze wskazań BM Banku Millennium na III kwartał jest też wspomniany już Benefit Systems. Analitycy podkreślają, że spółka ta korzysta z silnej poprawy wyników i marż, wspieranej przez stabilny biznes w Polsce, rosnącą skalę działalności za granicą oraz wyraźne odwrócenie sytuacji operacyjnej w Turcji. Atrakcyjność spółki wzmacniają podtrzymane cele wzrostu liczby kart, dalsza rozbudowa sieci fitness, wysoka generacja gotówki oraz rosnąca kontrybucja zagranicznych segmentów do wyników. Na Benefit w III kwartale postawiły też BM PKO BP oraz BM BNP Paribas BP.

Warto odnotować, że wśród faworytów na III kwartał znalazło się stosunkowo wiele spółek, które w II kwartale również błyszczały. To m.in. Asbis (faworyt Millennium) czy Comp (BNP). Eksperci podkreślają, że Asbis korzysta z bardzo silnego popytu na infrastrukturę AI, serwery i komponenty dla centrów danych, co przekłada się na szybki wzrost skali biznesu oraz poprawę marż. Atutem spółki pozostaje szeroka dywersyfikacja geograficzna i produktowa, bezpieczny bilans oraz równoległy rozwój kanałów enterprise, marek własnych i działalności detalicznej. Z kolei Comp jest beneficjentem rosnących wydatków nie tylko na cyfryzację, ale również na obronność. To właśnie informacje o kontraktach w ramach SAFE mocno pomogły notowaniom giełdowej spółki w minionych miesiącach. Zarząd już zasygnalizował, że kontrakty będą mieć wpływ na wyniki. Niewykluczone, że w górę pójdą prognozy finansowe i wartość środków dystrybuowanych do akcjonariuszy.

Indeks dywidendowy kroczy ścieżką WIG-u

Spora część spółek obecnych w naszym portfelu to te same podmioty, które tworzą WIGdiv, czyli giełdowy indeks dywidendowy, obliczany przez GPW od 31 grudnia 2010 r. W dniu bazowym wartość indeksu wynosiła 1000 pkt. Do 2020 r. oscylował w okolicach 1 tys. pkt, a w kolejnych latach zaczął iść w górę. Zwyżka przybrała na sile od jesieni 2022 r., czyli od momentu rozpoczęcia obecnej hossy na szerokim rynku. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ zachowanie WIGdiv jest mocno skorelowane z WIG-iem. Obecnie indeks dywidendowy oscyluje w okolicach 2,9-3 tys. pkt. Należą do niego spółki, które w ostatnich pięciu latach regularnie dokonywały wypłaty dywidendy.

Obecnie największy udział w portfelu indeksu mają: Erste, PZU, Pekao, Orlen, LPP, Kęty, Asseco Poland, Budimex, XTB, Inter Cars, Kruk i Develia. Choć najwięcej w indeksie ważą spółki z branż tradycyjnych, to uwagę zwraca rosnący odsetek reprezentantów nowej ekonomii. Oprócz wspomnianego już Asseco są to m.in. Synektik, cyber_Folks, Text czy PlayWay.

Rzut oka na rynek

O to, jakie są perspektywy dla GPW i jak kształtują się wyceny zapytaliśmy Adama Zajlera, eksperta z BM Banku Millennium, którego wskazania przyniosły najwyższą stopę zwrotu w II kwartale i w ujęciu narastającym.

– Przyszłość hossy zależy przede wszystkim od przyszłych wyników spółek. Sam wiek hossy nie przesądza o jej końcu, a to, czy trwa rok, czy 10 lat, ma drugorzędne znaczenie wobec relacji wycen do tempa wzrostu zysków – mówi Zajler. Dodaje, że czynniki takie jak geopolityka oddziałują na emocje inwestorów, ale ich trwały wpływ na trend rynkowy pojawia się dopiero wtedy, gdy przekładają się na wyniki firm, koszt kapitału albo premię za ryzyko. Nawet tak znaczące wydarzenia jak pandemia, napaść Rosji na Ukrainę czy eskalacja konfliktu między USA a Iranem nie zakończyły hossy, bo nie prowadziły do trwałego załamania wyników spółek. Większe znaczenie mają globalne trendy gospodarcze, jak wzrost znaczenia Chin, przewaga technologiczna USA, deficyt surowców w Europie czy to, co jest obecnie największą niewiadomą, czyli rewolucja AI. Te natomiast nie podlegają szybkim zmianom.

– Na poziomie emocji geopolityka i gwałtowne szoki oczywiście wywołują okresowe przeceny, w dzisiejszym świecie zwykle dynamiczne, ale też krótkotrwałe, w czym pomaga szybki obieg informacji i błyskawiczna aktualizacja oczekiwań. Osobiście postrzegam to nawet pozytywnie, gdyż posiadając przemyślane pozycje akcyjne, łatwiej jest przeczekać nawet 20-30 proc. przecenę, jeżeli odbicie przychodzi w miesiąc albo dwa, a jednocześnie jest się świadomym, czemu posiada się takie, a nie inne walory – podkreśla ekspert. W jego opinii dla GPW bardzo ważne jest, czy ewentualne osłabienie globalnych liderów hossy będzie miało charakter rotacji, czy panicznej redukcji ryzyka. Pierwszy scenariusz byłby dla GPW korzystny, bo sprzyjałby doważaniu perspektywicznych rynków z poprawiającym się tłem makro, natomiast drugi byłby negatywny, bo przy globalnej wyprzedaży kapitał zwykle nie rozróżnia subtelnie między rynkami.

Problematyczne jest natomiast stwierdzenie, czy po tak długiej fali wzrostów obecnie na giełdach jest już rzeczywiście drogo.

– Jestem sceptyczny wobec podsumowywania szerokich rynków jedną cyfrą P/E, bo wtedy chcemy coś powiedzieć o kilkuset spółkach przez pryzmat wyników kilku największych podmiotów. Więcej mówi struktura rynku – podkreśla Zajler. Dodaje, że w S&P 500 obecnie 32,6 proc. spółek jest notowanych z P/E poniżej 20, a dalsze 26,6 proc. ze wskaźnikami P/E między 20 a 30. Przy wzroście zagregowanych zysków spółek z tego indeksu w I kw. o 29 proc. rok do roku i przebiciu oczekiwań o 8 proc. trudno powiedzieć, że cały rynek jest bardzo drogi. Jednym z głównych tematów jest obecnie strach przed pęknięciem rzekomej bańki AI. Tymczasem wskaźniki wyceny gigantów technologicznych nie rosną razem z kursami, bo za wzrostem wycen idzie wzrost zysków. W ostatnich kwartałach wskaźniki wręcz spadły, choć nie doszło do załamania notowań. Polska nie może się niestety pochwalić liderami światowych zmian, a odsetek spółek z ewidentnie dobrymi wynikami jest relatywnie niski.

– Według mojej oceny jest ich około 50, za to reprezentują około 50 proc. kapitalizacji WIG-u. Mamy za to duży atut w postaci stabilnej gospodarki i rozkręcających się ogromnych inwestycji – podkreśla ekspert BM Banku Millennium. Zwraca uwagę, że wskaźnikowo z jednej strony nasz rynek wygląda gorzej, bo aż 28,8 proc. spółek odnotowuje straty, podczas gdy dla S&P 500 jest to 5,2 proc., a dla Euro Stoxx 600 5,7 proc. Z drugiej jednak strony 49,1 proc. spółek ma wyceny z P/E mniejszym niż 20, z czego aż 24,1 proc. to spółki z P/E poniżej 10. Można więc powiedzieć, że coś za coś.

– W praktyce oznacza to, że GPW nie jest rynkiem drogim, ale bardzo selektywnym. Można wybrać z kilkudziesięciu spółek o atrakcyjnej wycenie, dobrych wynikach i identyfikowalnych perspektywach wzrostu, ale na całościowym obrazie ciąży spory ogon firm w bardzo złej kondycji – podsumowuje Zajler.

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Asbis poprawia wyniki finansowe. Ma też za sobą imponujący wzrost notowań. W potencjał do dalszej zwyżki wierzy BM Banku Millennium, które wytypowało dystrybucyjną spółkę do portfela na III kwartał.

Asseco SEE to faworyt BM PKO BP. Informatyczna firma jest beneficjentem cyfrowej transformacji w regionie. Ma solidne zyski i wypłaca dywidendę. W tym roku wyniosła ona 101,2 mln zł zł , co dało 1,95 zł na akcję.

Auto Partner korzysta z dalszego wzrostu skali działalności oraz efektów wcześniejszych inwestycji logistycznych, w tym centrum dystrybucyjne w Zgorzelcu. Spółkę do portfela wytypowało BM Banku Millennium.

Na Benefit Systems postawiły trzy biura: Millennium, PKO BP i BNP Paribas BP. Spółka korzysta z silnej poprawy wyników i marż. Atrakcyjność grupy wzmacnia rozbudowa sieci, wysoki cash flow i rozwój za granicą.

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