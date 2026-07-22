Mało co tak działa na Polaków jak promocje

W pierwszym półroczu sieci handlowe zwiększyły aktywność promocyjną o 6,9 proc. To jednak wpływ głównie dyskontów oraz sieci typu cash & carry – wynika z analizy UCE Research, Hiper-Com Poland i Grupy Blix. Nie ma się co dziwić, skoro zgodnie z badaniem firmy Cursor promocjom ulega i w efekcie kupuje niezaplanowane produkty aż 69 proc. Polaków.

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym na zlecenie firmy Cursor na promocje dostępne tylko z aplikacją lub kartą lojalnościową łapie się 28 proc., co czwartego kuszą wysokie rabaty, a co piątego czerwone lub duże etykiety cenowe.