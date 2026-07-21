Z tego artykułu dowiesz się: Jak zmienił się polski miks energetyczny i które paliwo umocniło swoją pozycję.

Które technologie OZE odnotowały największe wzrosty, a które wyhamowały.

Jaki jest bilans eksportu i importu energii.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne opublikowały dane dotyczące wielkości produkcji energii elektrycznej. Ten miesiąc jest wyjątkowy, ponieważ pozwala ocenić stan polskiej energetyki za pierwsze sześć miesięcy roku i wyciągnąć miarodajnych wniosków. A wniosek jest jeden: polska energetyka nadal w ok. 60 proc. bazuje na węglu. Szybko jednak gonią go źródła gazowe i fotowoltaika.

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Polska więcej prądu eksportuje niż importuje

Jak wynika z cząstkowych danych za czerwiec, produkcja energii elektrycznej ogółem wzrosła o 7,24 proc. rok do roku do 13,49 TWh. Krajowe zapotrzebowanie na energię wyniosło zaś 13,2 TWh, co oznacza wzrost rok do roku o 4,9 proc. Produkcja prądu z węgla kamiennego i brunatnego stanowiła w ostatnim miesiącu 59 proc. całości, zaś z OZE wodnych, wiatrowych i innych odnawialnych – 33 proc.

W szerszej perspektywie w okresie styczeń–czerwiec 2026 r. odnotowano wzrost produkcji o 5,53 proc. rok do roku do 89,08 TWh. Jednocześnie krajowe zużycie energii wzrosło o 4,53proc. do 87,1 TWh. Rósł eksport polskiej energii: saldo wymiany zagranicznej wynosiło 1,9 TWh, podczas gdy rok wcześniej było to 1,1 TWh. Oznacza to, że Polska była eksporterem energii netto. Tu trzeba dodać, że jest to efekt m.in. rosnącej nadpodaży energii w słoneczne dni, kiedy nadwyżki sprzedajemy naszym sąsiadom po cenach bardzo niskich, a importujemy wieczorami, kiedy prąd jest najdroższy.

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Udział węgla w produkcji prądu... rośnie

Patrząc na źródła energii w pierwszych sześciu miesiącach tego roku, to nadal węgiel kamienny stanowi podstawę polskiej energetyki. Odpowiada za 42,6 proc. wyprodukowanej energii ( 37,9 TWh, wzrost o 2,5 proc. rok do roku). Dalej jest węgiel brunatny z udziałem 19,1 proc. (17,1 TWh, spadek o 1 proc. rok do roku), fotowoltaika na poziomie 13,8 proc. (12,25 TWh, wzrost rok do roku o 1,6 proc.), energetyka wiatrowa z udziałem na poziomie 11,8 proc. (10,5 TWh, spadek o 2,8 proc.), energetyka gazowa z udziałem na poziomie 11 proc. (11 TWh, wzrost rok do roku o 0,4 proc.) oraz wodna z udziałem na stałym poziomie ok. 1,5 proc. (1,37 TWh).