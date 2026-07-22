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Kopia - Erste TFI wyrówna straty bojaźliwym inwestorom

Wybierając jeden z trzech funduszy (Erste Prestiż Spokojna Inwestycja, Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny albo Erste Dłużny Krótkoterminowy) klienci Erste TFI otrzymują roczną „tarczę” polegającą na ochronie pierwszej wpłaty do funduszy inwestycyjnych do 50 tys. zł. Jeśli po 12 miesiącach wartość inwestycji będzie niższa niż kwota pierwszej wpłaty, Erste TFI wyrówna różnicę – informuje towarzystwo.

Publikacja: 22.07.2026 06:00

Kopia - Erste TFI wyrówna straty bojaźliwym inwestorom

Foto: Adobestock

Andrzej Pałasz

– Pierwszy krok w stronę inwestowania często budzi emocje – od ciekawości po niepewność. Dlatego stworzyliśmy rozwiązanie, które pozwala wejść w świat funduszy inwestycyjnych z realnym poczuciem bezpieczeństwa i pełną kontrolą nad pierwszą decyzją. Nasza propozycja to praktyczny sposób, by poznać mechanizmy inwestowania, zrozumieć, jak działa profesjonalne zarządzanie kapitałem, i jednocześnie chronić swoją pierwszą wpłatę – komentuje Patryk Borkowski, dyrektor sprzedaży i strategii Erste TFI. Promocja trwa od 18 lipca do 31 października 2026 r. Promocja Erste TFI jest skierowana do nowych i obecnych klientów Erste Bank Polska, którzy nie posiadają funduszy inwestycyjnych Erste kupionych za pośrednictwem banku. Aby zachować prawo do wyrównania, inwestycję należy utrzymać przez 12 miesięcy od dnia wyceny pierwszej wpłaty. Wcześniejsza wypłata środków, zamiana jednostek na inny subfundusz albo wycofanie zgód marketingowych dla TFI oznaczają utratę ochrony. Cała trójka funduszy należy do grup funduszy dłużnych krótkoterminowych, które w tym roku otarły się o straty tylko raz – w marcu, kiedy rentowości papierów skarbowych poszybowały do góry w obawie przed wzrostem inflacji. Obecnie stopy zwrotu od początku roku wahają się od 1,9 proc. do 2,6 proc. Z badania Erste TFI wynika, że największa bariera przed decyzją o inwestycji to obawa przed stratą, a nie brak pieniędzy.

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