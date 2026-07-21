Spółka podała w komunikacie giełdowym, że w sprawozdaniach za II kwartał dokona odpisów aktualizujących wartość aktywów. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym uwzględni odpisy w wysokości 1,9 mld zł, głównie w związku z projektem Nowa Chemia. Chodzi o projekt budowy kompleksu produkcyjnego w zakładzie w Płocku, który w grudniu 2024 r., zastąpił realizowany od 2021 r. projekt Olefiny III. Zarząd Orlenu wskazywał wówczas na konieczność racjonalizacji niezbędnych do poniesienia nakładów.

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Natomiast w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za II kwartał Orlen uwzględni odpisy związane z obszarem petrochemii w wysokości 1,6 mld zł.

Wzrost wydobycia, spadek importu

Orlen podał również szacunkowe dane dotyczące działalności operacyjnej w II kwartale br. Grupa wydobyła szacunkowo 4,59 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, o 5 proc. więcej niż rok wcześniej. Wydobycie gazu ziemnego wzrosło o 9 proc. rdr i wyniosło 22,5 TWh. Import gazu ziemnego do Polski sięgnął 45 TWh i był o 5 proc. niższy rdr. W ramach tej wielkości, import gazu w formie skroplonej (LNG) wyniósł 11,6 TWh, o 33 proc. więcej rdr. - podano w komunikacie giełdowym.

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Przerób ropy w rafineriach Orlenu wyniósł 9,17 mln ton, o 7 proc. mniej niż rok wcześniej, a poziom wykorzystania mocy w tych zakładach sięgnął 86 proc. wobec 93 proc. w II kw. 2025 r. Sprzedaż detaliczna paliw w II kwartale sięgnęła 2,94 mln ton, o 2 proc. więcej rdr. Natomiast sprzedaż detaliczna gazu wyniosła 18,4 TWh, o 1 proc. więcej rdr - wynika z przedstawionych szacunkowych danych.

Większa sprzedaż prądu

Orlen szacuje też, że należące do niego elektrownie wyprodukowały w II kw. 3,9 TWh energii elektrycznej, o 3 proc. więcej niż rok wcześniej. Sprzedaż detaliczna prądu również wyniosła 3,9 TWh, o 5 proc. więcej rdr.

Grupa planuje publikację raportu finansowego za I półrocze 2026 r., w którym znajdą się dane za II kwartał, na 6 sierpnia br.

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, na Węgrzech i w Austrii. Rozwija jednocześnie segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, jak również segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na małych, modułowych reaktorach SMR.