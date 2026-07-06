W czerwcu otoczenie okazało się wymagające dla posiadaczy akcji i ekspertów z biur maklerskich biorących udział w rywalizacji portfeli fundamentalnych. Po ustanowieniu nowych rekordów hossy w połowie zeszłego miesiąca, krajowe indeksy weszły w korektę. Słabsza II połowa miesiąca sprawiła, że o zyski było trudniej niż w maju.

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Lipcowe roszady

Nie wszystkie spółki wytypowane przed miesiącem spełniły pokładane w nich nadzieje, czym można tłumaczyć dość zróżnicowane czerwcowe stopy zwrotu z portfeli. Wśród największych rozczarowań można wymienić LPP, którego akcje zniżkowały w ciągu minionego miesiąca o 19 proc. Na drugim biegunie były efektownie drożejące w dwucyfrowym tempie papiery Asbisu, Digital Network czy Synektika. Na które spółki eksperci postawili w kolejnym miesiącu? W portfelach na nowy miesiąc znalazło się nieco więcej miejsca na papiery wyróżniających się spółek z WIG20, wśród których w ocenie typujących wciąż można znaleźć potencjalne okazje, mimo zaawansowanej już fazy hossy w Warszawie. Do łask wrócił PKO BP za sprawą oddalającej się perspektywy kolejnych obniżek stóp procentowych. Wśród nowych firm dominowały jednak przede wszystkim typy z szerokiego rynku, gdzie jednym z głównych argumentów przemawiających za wyborem były pozytywne oczekiwania co do wyników II kwartału 2026 r. oraz niskie wyceny wskaźnikowe, co może wskazywać na potencjalne okazje, które nie zostały jeszcze docenione przez rynek. Na celowniku znalazły się m.in. spółki działające w branży kosmicznej Creotech i Scanway, które w ostatnim czasie mogą liczyć na specjalne względy u inwestorów, dając ekspozycję na szybko rozwijający się sektor.

Foto: Parkiet

Zmiana na fotelu lidera

Niemal wszystkie portfele ekspertów biorących udział w naszej rywalizacji wyszły obronną ręką z czerwcowych zawirowań na rynku. Eksperci pokazali, na co ich stać i zostawili główny indeks, będący benchmarkiem dla naszych portfeli, w tyle. Uśredniona stopa zwrotu ze wszystkich portfeli fundamentalnych była ponad 1,9 proc. na plusie i była o prawie 3 pkt proc. wyższa niż stopa zwrotu z WIG-u (indeks stracił w tym samym okresie 1 proc.). Najlepszym wynikiem w czerwcu może pochwalić się portfel analityków BM BNP Paribas BP. Wytypowane przed ponad miesiącem spółki przyniosły 9,8 proc. zysku, zostawiając w tyle portfele ekspertów BM Banku Millennium i DM BDM, które wypracowały stopy zwrotu na poziomach odpowiednio 4,3 proc. i 1,2 proc.

Foto: Parkiet

Wyniki czerwcowych typowań w przypadku większości portfeli poprawiły stopy zwrotu liczone od początku bieżącego roku. Po sześciu miesiącach zmagań z rynkiem dodatnią stopą zwrotu mogą się pochwalić prawie wszystkie biura maklerskie. Dzięki rewelacyjnemu wynikowi w czerwcu na prowadzenie wysunęli się analitycy BM BNP Paribas BP, których tegoroczne inwestycje przyniosły do tej pory 34,5 proc. zysku. Za ich plecami znaleźli się eksperci BM Banku Millennium, którzy mogą się pochwalić zyskiem z portfela na poziomie blisko 30 proc. Na trzeciej pozycji są analitycy DM BDM z wynikiem 8,3 proc.

Łącznie od początku 2026 r. portfele ekspertów uczestniczących w naszej rywalizacji wypracowały średnią stopę zwrotu wynoszącą 11,4 proc., co jest wynikiem o 4,3 pkt proc. słabszym od stopy zwrotu z WIG-u, który w tym samym okresie został wyniesiony w górę o 15,7 proc. W porównaniu z poprzednim miesiącem różnica ta zmniejszyła się o 3,6 pkt proc.

BM BNP Paribas BP

Foto: Parkiet

Wypada z portfela:

Żabka| Realizacja zysku.

Wchodzi do portfela:

Creotech Instruments | Wykorzystujemy korektę kursu do dodania spółki do portfela. Zrealizowana duża emisja akcji z niewielkim dyskontem wskazuje na wysoki popyt kapitału na akcje w sektorze, który ma bardzo dobre długoterminowe perspektywy – a nowe finansowanie przyspieszy jeszcze ekspansję Creotechu w najbliższych latach.

DM XTB

Foto: Parkiet

Wypadają z portfela:

PKO BP | Po bardzo mocnych wzrostach w ostatnich kwartałach potencjał do ponadprzeciętnej stopy zwrotu wydaje się obecnie mniejszy niż w wybranych spółkach technologicznych i wzrostowych.

Polimex-Mostostal | W krótkim terminie brakuje wyraźnych katalizatorów, które mogłyby istotnie przyspieszyć wzrost kursu.

Tauron | realizujemy zyski i przenosimy kapitał do spółek, które naszym zdaniem oferują obecnie korzystniejszy stosunek potencjału wzrostu do ryzyka.

Wchodzą do portfela:

Cloud Technologies | Spółka korzysta z rosnącego znaczenia danych i AI w reklamie cyfrowej, a poprawa wyników oraz atrakcyjna wycena mogą wspierać dalszy wzrost.

Creotech Instruments | Wykorzystujemy ostatnią przecenę do zajęcia pozycji w jednej z najbardziej perspektywicznych spółek technologicznych na GPW, licząc na kolejne kontrakty i powrót do trendu wzrostowego.

Vercom | Stawiamy na odwrócenie trendu w sektorze software po wcześniejszej przecenie oraz dalszą poprawę wyników.

Noble Securities

Foto: Parkiet

Wszystkie spółki zostają w portfelu na lipiec.

Wchodzą do portfela:

Eurocash| Liczymy na pozytywne efekty restrukturyzacji kosztowej w II kwartale 2026 r. i kolejnych kwartałach.

MFO| Spodziewamy się poprawy wyników w najbliższych miesiącach.

BM Banku Millennium

Foto: Parkiet

Wypadają z portfela:

AB, Digital Network, Torpol | Zmiana na spółki o wyższym potencjale w krótkim terminie.

Wchodzą do portfela:

Artifex Mindi | Metagra do Unsolved oraz udane testy Void Hunters dają nadzieję na przeskalowanie biznesu.

Atrem | Beneficjent rozpoczynającego się wieloletniego cyklu inwestycyjnego w sieci elektroenergetyczne, z rosnącą skalą biznesu, mocnym portfelem kontraktów i wyraźną poprawą przepływów pieniężnych.

Oponeo.pl | Wysokie „zatowarowanie” przy prognozowanej podwyżce cen opon w II połowie roku powinno korzystnie wpłynąć na marże.

DM BDM

Foto: Parkiet

Wypadają z portfela:

ATM Grupa, Wirtualna Polska | Zmiana struktury zestawienia.

Wchodzi do portfela:

Bogdanka | Typ długoterminowy; zakładamy, iż rynek może stopniowo zmieniać podejście do przyszłości spółki.

Ipopema Private Investments

Foto: Parkiet

Wypadają z portfela:

cyber_Folks, Murapol, Toya, Vigo Photonics | Zmiana struktury portfela.

Wchodzą do portfela:

Creotech Instruments| Megatrend dla new space i bezpieczeństwa przekłada się na backlog rzędu 587 mln zł do 2029, Mikroblob i CAMILA to projekty referencyjne uprawdopodobniające pozyskanie dużych projektów europejskich

Cyfrowy Polsat| Zbliżający się termin aktualizacji strategii.

Scanway | Flight heritage oraz technologia optoelektroniczna wykorzystana w siedmiu dotychczas wyniesionych ładunkach optycznych uprawdopodobnia skalowanie seryjnej produkcji.

Oanda TMS Brokers

Foto: Parkiet

Wypadają z portfela:

Instal Kraków | Spółka nie wykazuje impetu wrzostowego jaki pierwotnie zakładaliśmy.

Unimot | Realizacja zysku.

Wchodzą do portfela:

GPW | Beneficjent potencjalnego wzrostu aktywności inwestorów na krajowym runku akcji.

PKO BP | Ograniczona presja cenowa, w połączeniu ze spadkiem cen ropy na światowych rynkach, zmniejsza ryzyko podwyżki stóp procentowych w Polsce. Utrzymanie stopy referencyjnej NBP na poziomie 3,75 proc. przez najbliższe miesiące może sprzyjać przede wszystkim bankom.

Zasady budowy portfeli fundamentalnych

W skład każdego z portfeli fundamentalnych wchodzi nie mniej niż pięć i nie więcej niż 10 spółek z rynku głównego GPW, wytypowanych przez ekspertów z biur i domów maklerskich uczestniczących w rywalizacji. Mogą to być dowolne firmy wchodzące w skład WIG-u, przy czym pomijane są te z kursem poniżej 1 zł.

Udziały wszystkich spółek w portfelu są równe. Nie ma w nim gotówki. Modyfikacje składu portfeli możliwe są raz w miesiącu, a liczba spółek w portfelu może się zmienić (musi się jednak mieścić w przedziale od pięciu do dziesięciu).

Rozliczenie inwestycji następuje według kursów akcji z zamknięcia ostatniej sesji miesiąca. Stopy zwrotu są kumulowane z miesiąca na miesiąc w danym roku kalendarzowym. W wyliczeniach pomijane są koszty transakcji. Uwzględniane są wypłacane przez spółki dywidendy.jim