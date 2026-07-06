W czerwcu otoczenie okazało się wymagające dla posiadaczy akcji i ekspertów z biur maklerskich biorących udział w rywalizacji portfeli fundamentalnych. Po ustanowieniu nowych rekordów hossy w połowie zeszłego miesiąca, krajowe indeksy weszły w korektę. Słabsza II połowa miesiąca sprawiła, że o zyski było trudniej niż w maju.
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Nie wszystkie spółki wytypowane przed miesiącem spełniły pokładane w nich nadzieje, czym można tłumaczyć dość zróżnicowane czerwcowe stopy zwrotu z portfeli. Wśród największych rozczarowań można wymienić LPP, którego akcje zniżkowały w ciągu minionego miesiąca o 19 proc. Na drugim biegunie były efektownie drożejące w dwucyfrowym tempie papiery Asbisu, Digital Network czy Synektika. Na które spółki eksperci postawili w kolejnym miesiącu? W portfelach na nowy miesiąc znalazło się nieco więcej miejsca na papiery wyróżniających się spółek z WIG20, wśród których w ocenie typujących wciąż można znaleźć potencjalne okazje, mimo zaawansowanej już fazy hossy w Warszawie. Do łask wrócił PKO BP za sprawą oddalającej się perspektywy kolejnych obniżek stóp procentowych. Wśród nowych firm dominowały jednak przede wszystkim typy z szerokiego rynku, gdzie jednym z głównych argumentów przemawiających za wyborem były pozytywne oczekiwania co do wyników II kwartału 2026 r. oraz niskie wyceny wskaźnikowe, co może wskazywać na potencjalne okazje, które nie zostały jeszcze docenione przez rynek. Na celowniku znalazły się m.in. spółki działające w branży kosmicznej Creotech i Scanway, które w ostatnim czasie mogą liczyć na specjalne względy u inwestorów, dając ekspozycję na szybko rozwijający się sektor.
Niemal wszystkie portfele ekspertów biorących udział w naszej rywalizacji wyszły obronną ręką z czerwcowych zawirowań na rynku. Eksperci pokazali, na co ich stać i zostawili główny indeks, będący benchmarkiem dla naszych portfeli, w tyle. Uśredniona stopa zwrotu ze wszystkich portfeli fundamentalnych była ponad 1,9 proc. na plusie i była o prawie 3 pkt proc. wyższa niż stopa zwrotu z WIG-u (indeks stracił w tym samym okresie 1 proc.). Najlepszym wynikiem w czerwcu może pochwalić się portfel analityków BM BNP Paribas BP. Wytypowane przed ponad miesiącem spółki przyniosły 9,8 proc. zysku, zostawiając w tyle portfele ekspertów BM Banku Millennium i DM BDM, które wypracowały stopy zwrotu na poziomach odpowiednio 4,3 proc. i 1,2 proc.
Wyniki czerwcowych typowań w przypadku większości portfeli poprawiły stopy zwrotu liczone od początku bieżącego roku. Po sześciu miesiącach zmagań z rynkiem dodatnią stopą zwrotu mogą się pochwalić prawie wszystkie biura maklerskie. Dzięki rewelacyjnemu wynikowi w czerwcu na prowadzenie wysunęli się analitycy BM BNP Paribas BP, których tegoroczne inwestycje przyniosły do tej pory 34,5 proc. zysku. Za ich plecami znaleźli się eksperci BM Banku Millennium, którzy mogą się pochwalić zyskiem z portfela na poziomie blisko 30 proc. Na trzeciej pozycji są analitycy DM BDM z wynikiem 8,3 proc.
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Łącznie od początku 2026 r. portfele ekspertów uczestniczących w naszej rywalizacji wypracowały średnią stopę zwrotu wynoszącą 11,4 proc., co jest wynikiem o 4,3 pkt proc. słabszym od stopy zwrotu z WIG-u, który w tym samym okresie został wyniesiony w górę o 15,7 proc. W porównaniu z poprzednim miesiącem różnica ta zmniejszyła się o 3,6 pkt proc.
Wypada z portfela:
Wchodzi do portfela:
Wypadają z portfela:
Wchodzą do portfela:
Wszystkie spółki zostają w portfelu na lipiec.
Wchodzą do portfela:
Wypadają z portfela:
Wchodzą do portfela:
Wypadają z portfela:
Wchodzi do portfela:
Wypadają z portfela:
Wchodzą do portfela:
Wypadają z portfela:
Wchodzą do portfela:
W skład każdego z portfeli fundamentalnych wchodzi nie mniej niż pięć i nie więcej niż 10 spółek z rynku głównego GPW, wytypowanych przez ekspertów z biur i domów maklerskich uczestniczących w rywalizacji. Mogą to być dowolne firmy wchodzące w skład WIG-u, przy czym pomijane są te z kursem poniżej 1 zł.
Udziały wszystkich spółek w portfelu są równe. Nie ma w nim gotówki. Modyfikacje składu portfeli możliwe są raz w miesiącu, a liczba spółek w portfelu może się zmienić (musi się jednak mieścić w przedziale od pięciu do dziesięciu).
Rozliczenie inwestycji następuje według kursów akcji z zamknięcia ostatniej sesji miesiąca. Stopy zwrotu są kumulowane z miesiąca na miesiąc w danym roku kalendarzowym. W wyliczeniach pomijane są koszty transakcji. Uwzględniane są wypłacane przez spółki dywidendy.jim
Przedstawione w powyższym tekście informacje, opinie i prognozy nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu przepisów prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 r. Tekst nie stanowi zachęty do inwestowania, a redakcja „Parkietu” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte przez czytelników.
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