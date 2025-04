Portfel funduszy inwestycyjnych w kwietniu: Czy po tej burzy też wyjdzie słońce?

Do istotnych zmian zaangażowania kapitału doszło też w ramach poszczególnych klas aktywów. Spora część funduszy obligacji globalnych czy też typu high yield została zamieniona na polskie papiery skarbowe. Jeśli chodzi zaś o akcje, to zarządzający sięgnęli do kieszeni po środki na spółki amerykańskie, rezygnując m.in. z rynków azjatyckich i rozwiniętych europejskich. Co ciekawe, zainteresowanie polskimi akcjami nie gaśnie, a nawet jest silniejsze. Przeciętnie fundusze polskich akcji w tym miesiącu będą odpowiadać za 13,3 proc. aktywów, czyli o 1,7 pkt proc. więcej niż w marcu.

Long na Nasdaq

Kwiecień to 13. miesiąc obecnej edycji portfela funduszy „Parkietu”, która zaplanowana jest na 18 miesięcy. W marcu połowa analityków musiała pogodzić się z uszczupleniem wartości portfeli, które w jednym przypadku doprowadziły do ujemnego wyniku w całym okresie inwestycji. W trzech portfelach jednak utrzymują się dwucyfrowe stopy zwrotu. Najwyższy wynik – blisko 17 proc. zysku – notuje DI Xelion. W portfelu Kamila Cisowskiego na ten miesiąc znajdziemy m.in. lewarowany fundusz na Nasdaq, zajmujący 20 proc. aktywów. Podobną część kapitału ekspert lokuje w fundusz akcji indyjskich. W składzie portfela znalazły się też akcje spółek Ameryki Łacińskiej. Łącznie fundusze akcji w portfelu DI Xeliona stanowią w tym miesiącu 60 proc. aktywów, natomiast 20 proc. trafiło do funduszy obligacji.

