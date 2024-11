Ostatnie miesiące nie były udane dla krajowego rynku akcji. Słabość popytu sprawiła, że indeksy pogłębiły korektę. Czy wyniki wyborów w USA mogą być impulsem do odbicia na GPW i lepszej końcówki 2024 r. dla posiadaczy akcji?

Krajowy rynek akcji naszym zdaniem dyskontował w ostatnich miesiącach rosnącą premię za ryzyko geopolityczne w związku z możliwą wygraną Trumpa w wyścigu prezydenckim w USA. Materializacja tego scenariusza może skłaniać więc do realizacji zysków, czyli odbicia krajowych akcji, przynajmniej w krótkim terminie. WIG20 zdecydowanie odstawał w ostatnich miesiącach względem rynków bazowych, co może skłaniać do spekulacyjnego odbicia, tym bardziej że sezonowość na giełdach w USA po wyborach, jak i na giełdzie w Warszawie w końcówce roku, przemawia na korzyść byków.

Czy kwestia ryzyka geopolitycznego w związku z wygraną Trumpa może teraz nabrać większego znaczenia i wpłynąć na postrzeganie polskich aktywów przez inwestorów w perspektywie kolejnych miesięcy?

W dłuższym terminie zachowanie naszej giełdy zależeć będzie od skali i tempa realizacji zapowiedzi Trumpa. Z jednej strony wprowadzenie taryf i większa niepewność odnośnie do polityki zagranicznej mogą nie sprzyjać krajowym aktywom. Z drugiej, jeżeli mielibyśmy do czynienia z zakończeniem wojny w Ukrainie (oczywiście pytanie, na jakich zasadach), mogło by to być pozytywnym impulsem dla naszego rynku.

Pierwsza reakcja rynków na wygraną Trumpa jest pozytywna, wyraźnie zyskuje też dolar. Na jakie sektory z naszego rynku warto postawić, by móc w pełni skorzystać z tej fali powyborczego optymizmu?

W otoczeniu wygranej Trumpa i republikanów lepiej mogą zachowywać się banki. Jest to związane z rosnącymi rentownościami obligacji skarbowych na świecie, na co z kolei wpływa ekspansywna polityka fiskalna i propozycje taryf z kampanii wyborczej Trumpa. Równocześnie obserwujemy umocnienie się amerykańskiego dolara, czyli wzrost kursu USD/PLN, i EUR/PLN, co z kolei może sprzyjać firmom z branży IT.