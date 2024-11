Większość młodych Polaków twierdzi, że nie oszczędza na emeryturę

Przed inwestowaniem w PPK powstrzymuje najczęściej poczucie, że jest na to jeszcze za wcześnie, co deklaruje 16 proc. badanych (o 5 pkt proc. mniej niż rok wcześniej) i brak zaufania do polityków, przekładający się na obawę utraty zgromadzonych pieniędzy w PPK na skutek zmian przepisów (15 proc.). Ponadto 11 proc. badanych wskazuje brak wystarczającej wiedzy jako czynnik blokujący ich przed odkładaniem środków w PPK, 5 proc. uznaje, że jest to dla nich zbyt skomplikowane rozwiązanie, a 8 proc. młodych dorosłych nie inwestuje w PPK, bo tak poradzili im znajomi. Natomiast najczęstszym powodem odkładania środków w PPK jest przekonanie, że jest to opłacalne rozwiązanie, co wskazuje niemal połowa badanych.