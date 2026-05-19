Blokada cieśniny Ormuz oraz rosnące ceny ropy przekładają się na wyższe odczyty inflacji na świecie. W Stanach Zjednoczonych inflacja PPI w kwietniu wzrosła do 6 proc. i jest to najsilniejszy wzrost cen producentów od początku poprzedniego kryzysu energetycznego z marca 2022 r. Z kolei wskaźnik inflacji konsumenckiej wyniósł w ubiegłym miesiącu 3,8 proc. i jest najwyższy od maja 2023 r.

Rynek przestał już wyceniać obniżki stóp procentowych w tym roku. Notowania kontraktów terminowych wskazują, że do pierwszej podwyżki kosztu pieniądza za oceanem mogłoby dojść w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Ekonomiści ankietowani przez Bloomberga szacują, że pod koniec roku inflacja CPI będzie utrzymywać się w Stanach Zjednoczonych powyżej 3 proc. Indeks PCE, który jest istotniejszy dla Rezerwy Federalnej ma się znaleźć blisko 3,2 proc., a jego odczyt bazowy na poziomie 3 proc. W ślad za przesunięciem się ścieżki inflacji i stóp procentowych w górę poszły rentowności obligacji skarbowych. Amerykańskie obligacje dwuletnie przebiły 4 proc., a pięciolatki są kwotowane powyżej 4,25 proc. i jest to najwyższy poziom od lutego 2025 r. Dochodowości dziesięciolatek zmierzają w stronę 4,6 proc.

Globalne zmiany mają także wpływ na zachowanie długu skarbowego w Polsce. Rynek aktualnie wycenia w perspektywie roku wzrost stóp procentowych aż o 110 pkt baz. Do pierwszej podwyżki o 25 pkt baz. miałoby już dojść na lipcowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Wówczas zostanie zaprezentowana najnowsza projekcja inflacji i PKB. Kwietniowa inflacja CPI została potwierdzona na poziomie 3,2 proc., a bazowa na 3 proc. W maju krajowa inflacja powinna w dalszym ciągu rosnąć i ma szansę zbliżyć się do 4 proc., jeśli ceny ropy utrzymają się powyżej 100 dol. za baryłkę. Może to wywołać bardziej jastrzębie komentarze członków RPP już po czerwcowym posiedzeniu.

W związku z tym notowania polskich obligacji skarbowych uległy przecenie. Papiery dwuletnie są kwotowane blisko 4,75 proc., pięcioletnie zbliżyły się do 5,6 proc., a dziesięcioletnie przebiły 6 proc. Są one najtańsze od niemal półtora roku. Rozszerza się także spread między dziesięcioletnimi papierami Polski i Niemiec i wynosi już 285 pkt baz. Notowania bunda są najwyżej od 2011 r.. Obecna sytuacja geopolityczna ciąży obligacjom skarbowym zarówno w kraju, jak i za granicą.