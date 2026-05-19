Kilka miesięcy temu Orlen zaprzestał publikacji na swoich stronach internetowych danych makro dotyczących m.in. modelowych marż rafineryjnych i petrochemicznych oraz notowań gazu ziemnego i energii elektrycznej.

Tłumaczy, że jest to konsekwencja sytuacji geopolitycznej i wynikającej z niej zmienności notowań surowców na międzynarodowych rynkach. „Dodatkowo spółka prowadzi analizę zakresu informacji i sposobu przekazywania ich przez największe firmy z branży paliwowo–energetycznej” – twierdzi dział prasowy Orlenu.

Orlen najpierw opublikował, a potem usunął część danych

Dodaje, że spodziewanym efektem prowadzonych prac będzie nowy model prezentacji wybranych danych rynkowych, który pozwoli na ich lepszą analizę w kontekście wypracowywanych wyników operacyjnych i finansowych. „W tym kontekście warto wspomnieć, że jeden ze wskaźników – modelowa marża rafineryjna – nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów zakupu surowców, kosztów logistyki ani marż realizowanych na produktach. Wykorzystywany dotychczas wzór na modelową marżę rafineryjną w obliczu znacznej zmienności rynkowej nie uwzględnia różnicy pomiędzy notowaniami a rzeczywistym kosztem zakupu surowca (w tym głównych gatunków ropy Brent i Arabian Light)” – twierdzi Orlen.

Jeszcze kilka dni temu na stronach internetowych spółki ostatnimi publikowanymi danymi makro były te dotyczące stycznia i lutego tego roku. Spółka właśnie je jednak usunęła i teraz widoczne są tylko dane z wcześniejszych lat. Inwestorom nie tłumaczy, dlaczego tak postąpiła.

W tym kontekście warto przypomnieć, że Orlenowi już wcześniej zdarzyło się czasowo wstrzymać publikację modelowej marży petrochemicznej. Do dziś nie podaje jej za żaden miesiąc, ani za żaden kwartał 2023 r. Twierdził, że to z powodu aktualizacji jej formuły. Co ciekawe, dane za okres od stycznia do maja 2023 r. były pierwotnie opublikowane, ale potem zostały usunięte. Również wówczas Orlen nie uznał za stosowne wyjaśnić inwestorom swojego postępowania.

Orlen publikuje mniej danych na temat produkcji i sprzedaży

Dane makro to nie jedyny przykład ograniczania przez Orlen informacji na temat jego otoczenia i działalności. Począwszy od wyników za III kwartał 2025 r., koncern zaprzestał podawać wielu informacji w ramach publikacji „Dane finansowo–operacyjne według segmentów działalności”. Zniknęły m.in. informacje dotyczące produkcji poszczególnych paliw, asfaltów oraz produktów petrochemicznych.

Spółka mocno ograniczyła dane o sprzedaży wolumenowej. Kompletnie niezrozumiałe jest wycofanie informacji o produkcji gazu ziemnego w miliardach metrów sześciennych w sytuacji, gdy koncern w swojej strategii zapisał, że w 2035 r. chce osiągnąć poziom 12 mld m sześc.. Skąd w tej sytuacji rynek ma wiedzieć, jak daleko grupa jest od realizacji tego celu?

To samo dotyczy importu LNG. W strategii zapisano, że portfel kontraktów LNG ma w 2035 r. wzrosnąć do 15 mld m sześc. Tymczasem teraz koncern dane dotyczące LNG podaje tylko w terawatogodzinach (TWh). Przekonuje, że teraz prezentacja opiera się na jednostkach powszechnie wykorzystywanych w międzynarodowym obrocie gazem.