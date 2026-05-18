WIG20 zakończył dzień wzrostem o ok. 1,83%, wracając powyżej bariery 3600 pkt. Pozytywnie zachowywały się również średnie spółki - mWIG40 wzrósł o 0,83%, natomiast sWIG80 zakończył dzień praktycznie neutralnie (-0,02%). Łączne obroty na WIG20 wyniosły ok. 1,97 mld zł, co potwierdza wyraźny wzrost aktywności inwestorów. Wśród największych spółek najmocniej wyróżniały się dziś Modivo (+5,63%), LPP (+4,11%), Pepco (+4,05%) oraz PKN Orlen (+3,60%). Silne zachowanie spółek odzieżowych i konsumenckich przełożyło się na bardzo mocny wzrost subindeksu WIG-Odzież, który należał dziś do najmocniejszych segmentów rynku. Modivo kontynuowało próbę odreagowania po wcześniejszej silnej przecenie, natomiast Allegro wzrosło o blisko 3%. Wsparciem dla indeksu pozostawały również CD Projekt (+1,98%), PZU (+2,02%) oraz sektor bankowy. KGHM zakończył sesję blisko 1% na plusie przy bardzo wysokich obrotach i podwyższonej zmienności na rynku miedzi oraz srebra. Po słabszej stronie rynku pozostawały głównie Budimex (-1,10%) oraz Kruk (-0,26%). W segmencie średnich i małych spółek uwagę zwracał przede wszystkim Cognor, który wzrósł o ponad 12% i był jedną z najmocniejszych spółek na GPW. Kurs wspierały ostatnie wyniki, konferencja wynikowa oraz utrzymujące się zainteresowanie spółkami z sektora przemysłowego i surowcowego. Bardzo mocno zachowywał się również Creotech (+9,13%) w mWIG40, a pozytywnie wyróżniały się także Lubawa, Cyber_Folks czy Grupa Azoty. Globalnie uwaga rynku przez cały dzień pozostawała skupiona na doniesieniach dotyczących relacji USA–Iran i sytuacji wokół Cieśniny Ormuz. W pierwszej części dnia pojawiały się informacje sugerujące możliwość częściowego odblokowania przepływu przez Ormuz w ramach potencjalnego porozumienia, co mocno poprawiło sentyment na rynkach akcyjnych i sprowadziło ropę wyraźnie niżej. W drugiej części sesji część optymizmu została jednak ograniczona po doniesieniach sugerujących utrzymujące się rozbieżności pomiędzy Waszyngtonem i Teheranem oraz możliwe zaostrzenie stanowiska administracji Trumpa wobec Iranu. Mimo tego Wall Street stopniowo odrabiała wcześniejsze straty, a DAX w trakcie dnia rósł nawet o ponad 2%. Technicznie WIG20 wybił się dziś powyżej oporu w rejonie 3605 pkt., co wyraźnie poprawiło krótkoterminowy obraz rynku i przywróciło momentum wzrostowe. W przypadku utrzymania przewagi popytu podczas kolejnych sesji, uwaga rynku może stopniowo przesuwać się w stronę kolejnego istotnego oporu zlokalizowanego w rejonie 3670 pkt.
Stanisław Byszewski
Młodszy Analityk DM BOŚ
Wydział Analiz Rynkowych
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
