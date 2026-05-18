Proces odchodzenia od WIBOR-u trwa w Polsce już od kilku lat i jest elementem szerokiej reformy rynku finansowego prowadzonej pod nadzorem regulatorów oraz sektora bankowego. Reforma dotyczy nie tylko kredytów hipotecznych, ale całego spektrum instrumentów finansowych – od obligacji Skarbu Państwa, przez papiery dłużne przedsiębiorstw, po leasing, faktoring czy instrumenty pochodne.
GPW Benchmark oraz Komisja Nadzoru Finansowego poinformowały w poniedziałek, że 31 grudnia 2036 r. będzie ostatnim dniem opracowywania stawek WIBOR i WIBID dla kluczowych terminów fixingowych: 1M, 3M i 6M. Oznacza to, że od 1 stycznia 2037 r. wskaźnik przestanie funkcjonować.
Administrator przypomniał również, że wcześniej zdecydowano o wygaszeniu stawki overnight WIBOR O/N od października 2026 r. Z kolei WIBOR 1Y ma być publikowany co najmniej do 21 grudnia 2026 r., chyba że KNF zdecyduje o przedłużeniu tego obowiązku.
GPW Benchmark zaznacza, że decyzja o „likwidacji” notowań WIBOR-u w ciągu dekady jest efektem prowadzonej reformy wskaźników referencyjnych w Polsce, której celem jest zastąpienie indeksów typu IBOR nowymi wskaźnikami typu RFR (risk-free rate). W Polsce jest to wskaźnik o nazwie POLSTR.
Administrator wyjaśnia również, że data wygaszenia została ustalona po analizie profilu zapadalności kredytów i obligacji opartych o WIBOR oraz danych publikowanych przez Narodowy Bank Polski. Chodzi o to, by rynek miał odpowiednio dużo czasu na bezpieczne przeprowadzenie reformy.
Czytaj więcej
Rynkom finansowym w Polsce spadł kamień z serca. Orzeczenie unijnego Trybunału nie daje podstaw, by zmaterializowało się ryzyko masowego podważania...
Najważniejsza informacja dla kredytobiorców jest taka, że obecne umowy nie przestaną nagle obowiązywać. WIBOR będzie nadal stosowany w już zawartych kredytach, obligacjach i innych instrumentach finansowych aż do końca 2036 r.
– Nasi klienci będą mogli nadal korzystać z umów, w których stosowany jest WIBOR – podobnie jak w przypadku wszystkich instrumentów finansowych czy obligacji Skarbu Państwa – podkreśla dr Tadeusz Białek, przewodniczący Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej.
Prezes ZBP przypomina, że jeśli chodzi o nowe umowy zawierane obecnie przez klientów, to do końca 2026 r. możliwe będzie stosowanie WIBOR-u, zgodnie z przygotowaną i opublikowaną wcześniej mapą drogową procesu reformy. Równolegle jednak banki i inne instytucje finansowe, firmy leasingowe oraz firmy faktoringowe będą już konsekwentnie oferować umowy oparte na nowym wskaźniku. Od 1 stycznia 2027 r. POLSTR będzie jedynym wskaźnikiem, który będzie mógł być stosowany w nowych umowach.
– Coraz częściej klienci będą więc widzieć ten nowy wskaźnik w umowach, a od początku przyszłego roku będzie to już tylko POLSTR – tłumaczy Białek.
– Patrząc z punktu widzenia klientów, ogłoszenie o zaprzestaniu publikacji WIBOR-u od 2037 r. to bardziej techniczny aspekt reformy rynku niż fundamentalna zmiana dla kredytobiorców – ocenia Rychlicki. – Znacznie większe znaczenie ma to, na jakim poziomie kształtują się stopy procentowe banku centralnego oraz nowy wskaźnik POLSTR – dodaje.
Jeśli chodzi o już zaciągnięte kredyty z WIBOR-em, należy oczekiwać konwersji istniejących umów na wskaźnik POLSTR. Proces ma być prowadzony stopniowo przed całkowitym wygaszeniem WIBOR-u. Rozważane jest zastosowanie specjalnego spreadu korygującego, który ma zapewnić neutralność ekonomiczną zmiany wskaźnika dla klientów i banków.
Czytaj więcej
Potrzeba jeszcze trochę czasu i przygotowań, więc pierwszych kredytów hipotecznych z nowym wskaźnikiem referencyjnym można spodziewać się w drugiej...
Reforma wskaźników referencyjnych jest związana z unijnymi regulacjami oraz zmianami, jakie po światowym kryzysie finansowym zaczęto wdrażać na rynkach. Regulacje promują wskaźniki oparte w większym stopniu na rzeczywistych transakcjach, a nie deklaracjach banków dotyczących kosztu finansowania.
Nowy wskaźnik POLSTR ma właśnie taki charakter i docelowo ma stać się podstawowym benchmarkiem dla polskiego rynku finansowego. Reforma wymaga jednak dostosowania systemów bankowych, dokumentacji oraz rynku instrumentów pochodnych.
GPW Benchmark podkreśla jednocześnie, że decyzja o wygaszeniu WIBOR-u nie wynika z problemów z jego jakością czy zgodnością z prawem. Administrator zaznacza, że wskaźnik pozostaje zgodny z europejskim rozporządzeniem BMR. To zastrzeżenie jest istotne w kontekście pojawiających się na rynku interpretacji, jakoby sama reforma miała dowodzić wadliwości WIBOR-u lub potwierdzać zarzuty formułowane w części pozwów dotyczących kredytów hipotecznych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas