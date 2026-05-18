Z jednej strony wciąż szczyty są blisko, a z drugiej strony nadal mamy napiętą sytuację geopolityczną. Jak do tej układanki rynkowej podchodzą maklerzy, zarządzający i analitycy? Patrząc na najnowsze wskazania Indeksu Nastrojów „Parkietu” (INP) można powiedzieć, że strachu wciąż nie widać. Co najwyżej jest to ostrożność. W przypadku polskiego parkietu pojawił się jednak też bardziej niepokojący sygnał. O co dokładnie chodzi?

Wątpliwości wokół GPW

W przypadku krótkoterminowej perspektywy dla polskiego rynku akcji sytuacja jest w miarę stabilna. Eksperci od dłuższego czasu mają zachowawcze podejście do rynku. Efekt jest taki, że INP regularnie jest poniżej 50 pkt. Tak też jest przy najnowszym odczycie. Ten wypadł na poziomie 49,3 pkt.

Foto: GG Parkiet

– Na rynku mamy niezdecydowanie, które może się przeciągnąć na kolejne tygodnie. Kluczowe wydaje się jednak trwałe ustabilizowanie sytuacji na Bliskim Wschodzie, a to niestety może trochę potrwać – wskazuje jeden z ankietowanych. To, co jednak może bardziej martwić to długoterminowa (półroczna) perspektywa dla naszego parkietu. Od dwóch tygodni widać wyraźnie schłodzenie nastrojów w takim ujęciu, ale aktualnie po raz pierwszy w historii naszego indeksu długoterminowy INP dla Polski zszedł poniżej 50 pkt. Wypadł on na poziomie 49,5 pkt. Nie jest to oczywiście jeszcze powód do bicia na alarm, ale jednocześnie sytuacja ta powinna wzmóc czujność wśród inwestorów. Warto tym bardziej obserwować kolejne odczyty. Być może najnowszy długoterminowy INP okaże się tylko „wypadkiem przy pracy”, a może jednak okaże się pierwszym sygnałem ostrzegawczym dla rynkowych byków.

Foto: GG Parkiet

Wiara w Wall Street

Co z rynkiem amerykańskim? Jakie jest podejście ekspertów do indeksu S&P 500? Jeśli chodzi o krótkoterminową perspektywę, to sprawa wygląda podobnie jak w przypadku Polski: nadal przeważają głosy zalecające ostrożność. Najnowszy INP wypadł bowiem na poziomie 47 pkt, co jest wynikiem zbliżonym do tego, z ubiegłego tygodnia.

Foto: GG Parkiet

Bardziej optymistycznie wygląda sytuacja w przypadku długoterminowych perspektyw rynku amerykańskiego. Tutaj, w odróżnieniu od tego, co pokazał polski INP, nadal mamy przewagę optymistów. Najnowszy odczyt zatrzymał się na poziomie 55,5 pkt. Warto jednocześnie zwrócić uwagę, że jest to najwyższy odczyt od trzech tygodni.

– Rynek amerykański broni się wynikami. O ile w krótkim terminie korekta by się przydała, tak w długim terminie rynek nadal ma podstawy fundamentalne do wzrostów – uważa jeden z ekspertów.

Foto: GG Parkiet

Co to jest Indeks Nastrojów „Parkietu”

Indeks Nastrojów „Parkietu” opiera się na ankiecie przeprowadzanej wśród analityków, zarządzających i maklerów, którzy oceniają perspektywy polskiego rynku akcji (WIG) oraz rynku amerykańskiego (S&P 500), zarówno w perspektywie krótkoterminowej (miesięcznej), jak i długoterminowej (sześciomiesięcznej). Skala wynosi od 0 do 100, gdzie 0 to nastawienie skrajnie negatywne, a 100 to skrajnie pozytywne.