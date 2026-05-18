Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego groźba konfliktu na Bliskim Wschodzie wywołuje gwałtowny wzrost rentowności obligacji?

Jak wyprzedaż japońskich papierów dłużnych może wpłynąć na globalne rynki finansowe?

Z jakimi dylematami mierzy się chińska gospodarka w obliczu rosnących cen ropy?

Rentowność amerykańskich obligacji trzydziestoletnich przebiła poziom 5,1 proc. i stała się najwyższa od 2007 r. Dochodowość takich samych niemieckich papierów sięgała w poniedziałek 3,69 proc. i była największa od 15 lat, a rentowność japońskich trzydziestolatek doszła do rekordowych 4,079 proc. (jeszcze pod koniec kwietnia była ona poniżej 3,6 proc.). Poszły w górę również rentowności obligacji dziesięcioletnich i o krótszych okresach zapadalności. Rentowność amerykańskich dziesięciolatek dochodziła w poniedziałek do 4,63 proc. i była najwyższa od czerwca zeszłego roku, a dochodowość dwulatek lekko przekraczała 4 proc. i była największa od lutego 2025 r. W przypadku niemieckich obligacji dziesięcioletnich dochodziła ona do 3,19 proc., w przypadku japońskich dziesięciolatek sięgała prawie 2,8 proc., a dochodowość polskich papierów o takiej zapadalności lekko przebiła 6 proc. Impulsem do tych zwyżek był wzrost cen ropy spowodowany obawami przed wznowieniem wojny USA z Iranem. Cena baryłki surowca gatunku Brent przekraczała w poniedziałek 110 USD. Inwestorzy obawiają się, że podwyższone ceny paliw podsycą inflację na świecie i wymuszą na kluczowych bankach centralnych podwyżki stóp procentowych.

Dlaczego rentowności obligacji rosną?

– Wojna w Iranie strukturalnie podniosła dolną granicę rentowności obligacji. Wartość pojawi się albo przy szybkim rozwiązaniu konfliktu, co na razie nie wygląda na prawdopodobne, albo przy większych dowodach na destrukcję popytu. Na razie nie widzimy tego w danych, co nie daje nam wystarczającej pewności, że szczyt inflacji już nastąpił – wskazuje Kim Crawford, zarządzająca portfelem obligacji globalnych w JPMorgan Asset Management.

– Obligacje obecnie nie mogą złapać oddechu. Rentowności są bardzo wysokie, ale mogą pójść jeszcze wyżej. Świat tonie w długu – twierdzi Richard Carter, analityk firmy Quilter Cheviot.

Inwestorów zaczęła niepokoić wyprzedaż japońskich obligacji, mocno związana z tym, że rynek spodziewa się poważnej nowelizacji budżetu przez rząd Sanae Takaichi. Ta nowelizacja miałaby zapewnić gospodarce „tarczę” przed rosnącymi cenami paliw i energii. – Przyspieszająca wyprzedaż japońskich obligacji rządowych (JGB) wywraca do góry nogami globalne rynki długu, zbliżając rentowności JGB znacząco do ich głównych odpowiedników. To budzi obawy o szersze skutki dla wszystkich aktywów, ponieważ wyższe koszty finansowania skłonią dysponujących dużymi środkami lokalnych inwestorów do sprowadzenia z powrotem większej części pieniędzy, które od dawna parkowali za granicą – zwraca uwagę Garfield Reynolds, analityk Bloomberg Economics.

– Wysokie rentowności w Japonii ostatecznie przyciągną z powrotem więcej krajowych inwestorów, ale może to stanowić dodatkowe obciążenie dla rynku amerykańskiego – uważa Kristina Hooper, główna strateg rynkowa w Man Group.

Jak wojna wpływa na gospodarkę chińską?

Tymczasem z gospodarki chińskiej napłynęły dane wskazujące na spowolnienie, które może być związane z wojną na Bliskim Wschodzie. Inwestycje w środki trwałe nieoczekiwanie spadły o 1,6 proc. w pierwszych czterech miesiącach 2026 r. w porównaniu z rokiem poprzednim, podczas gdy produkcja przemysłowa wzrosła w kwietniu zaledwie o 4,1 proc., czyli najsłabiej od prawie trzech lat. Sprzedaż detaliczna rozczarowała, rosnąc jedynie o 0,2 proc. w kwietniu. Był to jej najgorszy wynik od czasu spadku w grudniu 2022 r., czyli od momentu, gdy Chiny wychodziły z lockdownów covidowych. Sprzedaż samochodów spadła w kwietniu o 15 proc. rok do roku i był to jej największy spadek od połowy 2022 r. Rząd w tym roku ograniczył dotacje do zakupu pojazdów elektrycznych, podczas gdy szok naftowy związany z wojną na Bliskim Wschodzie zaszkodził sprzedaży samochodów benzynowych. Sprzedaż złota, srebra i biżuterii spadła aż o 21 proc.

„Władze mogą potrzebować zwiększyć wsparcie polityką w celu stabilizacji wzrostu. Pekin nie może sobie pozwolić na bierność” – oceniają analitycy Nomury.

Rosnąca liczba ekonomistów przewiduje, że Ludowy Bank Chin nie obniży stóp procentowych w tym roku po tym, jak szok naftowy podbił oczekiwania co do wysokości inflacji, choć wielu nadal spodziewa się cięcia współczynnika rezerw obowiązkowych banków.

- ;Postawa władz wydaje się nadal ostrożna. Nasz bazowy scenariusz zakłada na razie brak dodatkowego bodźca dla gospodarki – prognozuje Jing Liu, główna ekonomistka ds. Chin w HSBC.