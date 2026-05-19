Ekopol Górnośląski Holding obsługuje obecnie około 350 mikrostacji, czyli instalacji służących do zarządzania gospodarką paliwową w firmach. To zbiorniki (punkty dystrybucyjne) zlokalizowane i działające na rzecz baz transportowych, firm produkcyjnych oraz przewoźników kolejowych i autobusowych. Spółka dostarcza im także technologię informatyczną niezbędną do obsługi zbiorników i zarządzania flotą pojazdów.

Zarząd Ekopolu cały czas analizuje rynek i dostosowuje ofertę do bieżących wymagań rynku. Klienci spółki otrzymali m.in. dostęp do systemów telemetrycznych, systemu rozliczania czasu pracy, systemu zarządzania bramami i wjazdami na teren przedsiębiorstwa oraz do bezgotówkowych poborów paliwa.

Trzy czynniki będą decydować o wzroście kluczowego biznesu Ekopolu

Mikrostacje to kluczowy i perspektywiczny obszar działalności grupy kapitałowej Ekopol. Mimo wymagającego otoczenia makroekonomicznego w tym roku mają duży potencjał na dalszą zwyżkę. W ocenie zarządu to właśnie zmienność i nieprzewidywalność rynków paliwowych skłania przedsiębiorców do szukania oszczędności i bezpieczeństwa, które oferuje model biznesowy Ekopolu.

O dalszym wzroście wyników w tym biznesie decydować będą trzy główne czynniki. Pierwszy wiąże się z bezpieczeństwem energetycznym i niezależnością. Konkretnie zaś chodzi o to, że w dobie niepokojów geopolitycznych firmy chcą mieć własny zapas paliwa „pod ręką”. Tymczasem posiadanie własnej mikrostacji to gwarancja ciągłości operacyjnej, niezależnie od sytuacji na publicznych stacjach paliw.

Drugi czynnik dotyczy rosnącej presji na optymalizację kosztów. Przy wysokiej inflacji i wahaniach cen paliw system zarządzania paliwami Ekopolu staje się dla klientów narzędziem oszczędzania i uszczelniania systemu wydawania paliw. Wreszcie dzięki zautomatyzowanym mikrostacjom ich użytkownicy są znacznie bardziej odporni na wzrosty kosztów energii czy pracy, które uderzają w tradycyjne stacje paliw.

Ekopol myśli o wejściu na rynki państw ościennych

Ekopol koncentruje się na rozwoju swojego flagowego produktu na terenie Polski, aczkolwiek cały czas analizuje możliwości wejścia na rynki państw ościennych. Na pozyskanie nowych klientów liczy zwłaszcza wśród firm zajmujących się transportem pasażerskim i towarowym. W dalszej kolejności myśli o dużych podmiotach potrzebujących własnej bazy paliwowej do prowadzenia wewnętrznej logistyki, np. o firmach produkcyjnych i przewoźnikach kolejowych.

Następną grupą potencjalnych klientów Ekopolu są samorządy. Od pewnego czasu mają one obowiązek tworzenia i utrzymywania rezerw paliw płynnych na wypadek klęsk żywiołowych. Spółka swoimi rozwiązaniami próbuje też zainteresować rolników, w tym zwłaszcza duże gospodarstwa, które poza dieslem potrzebują też istotnych ilości oleju hydraulicznego.