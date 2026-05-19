Z tego artykułu dowiesz się: Które spółki giełdowe zarobią na SAFE.

Jakie perspektywy mają Cognor, Creotech i Lubawa.

Które spółki zbrojeniowe planują debiut na GPW.

Dlaczego SAFE budzi kontrowersje.

Warszawska giełda rozpoczęła tydzień od lekkich wzrostów, a kilka spółek wyraźnie się wyróżniało. Wśród nich byli beneficjenci SAFE. Na rynek trafia coraz więcej informacji na temat tego programu.

Które spółki z GPW zarobią na SAFE

Polska w tym miesiącu, jako pierwsza w UE, podpisała umowę z KE dotyczącą pożyczki do 43,7 mld euro w ramach programu SAFE na zakupy zbrojeniowe. Umowa budzi duże emocje. Rząd deklaruje, że środki zostaną przeznaczone na rozwój krajowego przemysłu zbrojeniowego i współpracujących z nim firm, a także na wzmacnianie polskich zdolności technologicznych. Na ten cel ma trafić 89 proc. pozyskanych funduszy.

Na stronie rządowej, dedykowanej programowi SAFE, pojawiła się lista najważniejszych firm i regionów Polski, które mogą zyskać poprzez inwestycje programu. Na mapie znalazło się kilkadziesiąt podmiotów z całej Polski.

Wśród beneficjentów są m.in. PGZ, WB Electronics, Creotech Instruments, Cognor, Iceye Polska, Lubawa, Mesko, Rosomak, H. Cegielski, Nitro-Chem, Huta Stalowa Wola, WZU z Grudziądza, ZM Bumar – Łabędy, Teldat, Cenzin, Stomil Poznań, Jelcz, Gamrat, Huta Częstochowa, Belma i Ponar.

Trzy z wymienionych wyżej firm są notowane na giełdzie. To m.in. Cognor, którego akcje podczas poniedziałkowej sesji zyskiwały aż kilkanaście proc. Po południu wyceniano je na 5,6 zł po wzroście o prawie 13 proc. Zwyżce towarzyszył wysoki obrót. Już kilka miesięcy temu „Parkiet” sygnalizował, że Cognor może być beneficjentem SAFE. Zapytaliśmy wtedy o to spółkę.

– Cognor/HSJ nie oferuje uzbrojenia, lecz produkuje stal, która w części wykorzystywana jest przez firmy, które takie uzbrojenie produkują. Głównie są to spółki PGZ takie jak np. Rosomak i Mesko. W części programu, ujawnionego przez Rząd RP widzimy, że są tam zaplanowane zakupy np. wozów KTO Rosomak oraz pocisków artyleryjskich różnych kalibrów. Jeśli program będzie realizowany, to na zwiększonych zakupach stali skorzysta Cognor – odpowiedział wówczas Wojciech Maj, dyrektor ds. handlowych i prokurent Cognora. Teraz zarząd szczegółów nie ujawnia i nieco studzi oczekiwania. Czas pokaże jaki będzie konkretny wpływ SAFE na wyniki grupy.

Na plusie w poniedziałek były też notowania Creotechu Instruments. Tu również widać było wzmożoną aktywność inwestorów. Tylko w trakcie trzech godzin sesji właściciela zmieniły akcje o wartości przekraczającej kilkanaście milionów złotych. Kurs rósł o ponad 7 proc. do 753 zł. Creotech zajmuje się przemysłem kosmicznym. Niedawno ogłosił nową strategię rozwoju do 2029 r. Chce poszerzyć ofertę z mikrosatelitów o minisatelity i zwiększyć swoje zdolności produkcyjne co najmniej czterokrotnie.

Wzrostami zareagowały też w poniedziałek notowania trzeciej giełdowej spółki obecnej w zestawieniu, Lubawy, choć tu skala zwyżek była nieco niższa, w okolicach 2 proc. Lubawa już od dłuższego czasu jest beneficjentem zawirowań geopolitycznych, które sprawiają, że popyt na jej produkty (m.in. kamizelki kuloodporne, umundurowanie) rośnie.

W tym sektorze działają też inne giełdowe spółki, jak Arlen czy Protektor, ale ich notowania w poniedziałek były pod kreską. Natomiast lekko zyskiwały akcje Niewiadowa. To w zasadzie jedyna stricte zbrojeniowa spółka notowana na warszawskiej giełdzie.

Rzut oka na debiutantów

Niewykluczone jednak, że ta grupa wkrótce się powiększy. Wśród beneficjentów SAFE są też spółki, które szykują się do wejścia na warszawski parkiet, takie jak wspomniane już WB Electronics oraz Ponar Wadowice. Ten ostatni był już notowany na giełdzie. Teraz rozważa powrót. Szczegóły oferty publicznej nie są jeszcze znane. Z naszych informacji wynika jednak, że szykuje się duże IPO. Jego wartość może być w okolicach 1 mld zł, a wycena całego Ponaru jest rzędu kilku miliardów złotych.

Jeszcze większą ofertę rozważa grupa WB, ale na nią prawdopodobnie będziemy musieli poczekać dłużej, prawdopodobnie jeszcze kilka kwartałów. Według szacunków analityków wycena całej grupy WB podczas ewentualnego debiutu może nawet przekroczyć 20 mld zł.

Na co trafią pieniądze z SAFE

Rząd informował, że po podpisaniu umowy, zaliczka z SAFE w wysokości 6,5 mld euro ma trafić do Polski w ciągu kilku dni. Zapewnił również, że mimo weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o SAFE znajdzie sposób, żeby z pieniędzy europejskich mogły skorzystać również polskie służby, w tym Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna i policja.

Środki z SAFE będą przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej, artylerii oraz modernizację infrastruktury transportowej.

– Nie ma bardziej efektywnego źródła finansowania olbrzymiego wysiłku finansowego, jakim jest modernizacja polskiej armii niż SAFE. Oszczędności dla finansów publicznych mogą sięgać 80 mld zł. Przemysł obronny będzie silnikiem wzrostu polskiej gospodarki w kolejnych dekadach – komentował minister finansów, Andrzej Domański.