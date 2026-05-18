Inflacja w Polsce najwyższa od dziesięciu miesięcy, a to nie koniec

Sytuacja z inflacją stopniowo się pogarsza w efekcie przedłużającej się blokady Cieśniny Ormuz. Kwietniowy odczyt GUS-u okazał się wyższy od marcowego (3 proc.), mimo uruchomienia pakietu Ceny Paliw Niżej. Inflacja w Polsce jest najwyższa od blisko roku (wyższą mieliśmy poprzednio w czerwcu 2025 r.: 4,1 proc. r/r). Kryzys w Zatoce Perskiej wypchnął dynamikę cen powyżej punktowego celu NBP (2,5 proc.), acz wciąż jeszcze znajduje się ona w przedziale wahań wokół celu (tj. do 3,5 proc.).