Wydatki na polisy zdrowotne w górę. Ma je blisko 6 mln osób

Polska Izba Ubezpieczeń podsumowała to, co w minionym roku działo się na rynku ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce. Okazuje się, że składka przypisana brutto zebrana ze sprzedaży tych ubezpieczeń osiągnęła poziom 2,65 mld zł, co oznacza wzrost o 14,8 proc. rok do roku. Rok wcześniej ubezpieczyciele zebrali ze sprzedaży takich polis 2,3 mld zł. Jednocześnie liczba osób objętych ochroną ubezpieczeniową przekroczyła 5,8 mln i była o 8,6 proc. wyższa niż w 2024 r. Zdaniem PIU wyniki te potwierdzają rosnącą popularność prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych i ich coraz większe znaczenie w systemie ochrony zdrowia.