Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego czerwcowy skup akcji własnych jest zaplanowany w terminie dogodnym dla insiderów spółki.

Co napędza wzrost wyników operatora, a jaka wielomilionowa inwestycja wciąż obniża jego zyski.

W którym niszowym segmencie rynku telekom notuje dynamiczne wzrosty i planuje dalszą ekspansję.

Telestrada, spółka, która rosła m.in. za sprawą przejęć (kupiła Niezależnego Operatora Międzystrefowego od państwowego Exatelu, czy część aktywów dawnego MNI), w tym roku na zakupy akcji własnych przeznaczy minimum 4 mln zł.

Skup akcji w Telestradzie w czerwcu. Najpierw raport roczny

Telestrada i jej firmy zależne świadczą usługi klientom indywidualnym (pod marką lajt mobile) i biznesowym, w tym więzieniom (w tym pod marką Whitephone), w oparciu o infrastrukturę podmiotów trzecich, w tym Polkomtelu (grupa Cyfrowy Polsat). Własne papiery kupuje od akcjonariuszy dość regularnie. Ma ich kilka procent.

Menedżment operatora, na czele którego stoi główny akcjonariusz – Jacek Lichota – podał, że tym razem zamierza skupić walory w I połowie czerwca. Jak wyjaśnia, czeka ze startem buy-backu do czasu, aż spółka opublikuje sprawozdanie finansowe za 2025 r., a ma to się stać 1 czerwca. Po tej publikacji w skupie mogliby wziąć udział tzw. insiderzy, czyli osoby mające dostęp do informacji poufnych. Należy do tego grona wspomniany szef spółki.

Spółka zamierza kupować zarówno akcje uprzywilejowane (te ma tylko prezes), jak i zwykłe. Za akcję uprzywilejowaną Telestrada zapłacić ma 37,2 zł, a za zwykłą 24,8 zł. To oznacza, że giełdowi inwestorzy, w zależności od formuły skupu, mogą liczyć na niewiele więcej niż wynosi obecny kurs 24,6 zł. To o prawie 40 proc. więcej niż rok temu.

Jacek Lichota poprzez wehikuł Cathelet dysponuje pakietem 42,26 proc. wszystkich akcji Telestrady, odpowiadającym 57,07 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Ma akcje uprzywilejowane i zwykłe. Z giełdowych komunikatów wynikało także, że z Lichotą powiązany jest osobowo również wehikuł Hugore, który ma pakiet walorów odpowiadający 14,29 proc. wszystkich, dający niecałe 10,7 proc. głosów (dane na koniec marca). Poza Lichotą, dużym pakietem akcji dysponuje FIZ Żółkiewicz & Partners (8,5 proc. wszystkich akcji dających niecałe 6 proc. głosów na zgromadzeniu).

Wyniki Telestrady poszły w górę. Akcje Cyfrowego Polsatu nadal poniżej ceny zakupu

Przy kursie 24,6 zł kapitalizacja Telestrady wynosi około 50 mln zł. Dla porównania, w I kwartale br. przychody tej grupy wyniosły nieco ponad 15 mln zł, wynik EBITDA 3,4 mln zł, wynik operacyjny 3,2 mln zł, a wynik netto prawie 2,4 mln zł. EBITDA i wynik operacyjny były przy tym dużo wyższe (o ponad 30 proc.) niż przed rokiem.

„Nadal notujemy pozytywną tendencję w zakresie pozyskiwania klientów zarówno w segmencie detalicznym, jak MS, w I kwartale liczba pozyskanych umów telefonii komórkowej nie pokryła jednak liczby klientów odchodzących, głównie abonentów telefonii stacjonarnej. Nadal notujemy zwiększenie przychodów w segmencie telefonii dla osadzonych w zakładach karnych. Kontynuowany jest pozytywny trend w zakresie marketingu internetowego usług inteligentnych oraz trwały wzrost sprzedaży usług do małych firm i urzędów. Był to kolejny kwartał, gdy na wyniku ciążyła chybiona inwestycja w akcje Cyfrowego Polsatu” – napisał zarząd w komentarzu do wyników. Telestrada kupiła kilka lat temu akcje Cyfrowego Polsatu za 10 mln zł płacąc za sztukę ponad 34 zł.

Jak podano na koniec marca obsługiwana przez grupę liczba kart SIM wynosiła niecałe 105,1 tys. Z tego 95,84 tys. to karty SIM do świadczenia usług telefonii komórkowej, których grupie przybywa. Natomiast część kart służy jej do świadczenia usług telefonii stacjonarnej (d. NOM) i tutaj operator notuje spadki, które tłumaczy głównie zaawansowaniem wiekowym abonentów i spadającą ich liczbą.

W II kwartale grupa planuje m.in. rozbudowywać infrastrukturę w zakładach penitencjarnych. „System telefonii w zakładach karnych, wzbogacony o dodatkowe funkcje nadzoru ułatwiające pracę Służby Więziennej oraz o funkcję »słuchawki do celi/w celi« został dobrze przyjęty we współpracujących z nami jednostkach i jest sukcesywnie wdrażany w kolejnych jednostkach penitencjarnych” – podała Telestrada.