Notowana na NewConnect grupa Legimi, prowadząca jedną z największych platform z książkami elektronicznymi w Polsce, w I kwartale 2026 r. zanotowała 26,5 mln zł przychodu, 1,1 mln zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację oraz nieco ponad 75 tys. zł zysku netto. Tym samym przychody spadły rok do roku o 8 proc., EBITDA o 63 proc., a wynik netto o ponad 96 proc.

Przedstawiciele Legimi podkreślają, że przychody stopniowo się stabilizują, a niższe zyski to przede wszystkim konsekwencja zwiększonych nakładów na marketing, potrzebnych, aby odbudować bazę klientów i poprawić postrzeganie marki.