Sprzedaż ponad 600 mieszkań i przekazanie ponad 700 – to cele budującego w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu oraz Szczecinie i notowanego na Catalyście dewelopera na ten rok.

W I kwartale spółka znalazła nabywców na 122 lokale i przekazała klucze do 52. W całym 2025 r. sprzedała 542 mieszkania oraz przekazała 620.

Ronson koncentruje nowe inwestycje mieszkaniowe w Warszawie

W I kwartale Ronson sprzedał 122 lokale, czyli o 27 proc. więcej niż rok wcześniej, ale i o 38 proc. mniej niż w IV kwartale 2025 r., który okazał się najmocniejszym okresem od końcówki 2023 r. (szczyt „Bezpiecznego kredytu”).

– Jeśli chodzi o tendencje rynkowe w II kwartale, dla Ronsona to zdecydowanie poprawa sprzedaży względem I kwartału. Z miesiąca na miesiąc liczba sprzedanych lokali rośnie – mówi „Parkietowi” Andrzej Gutowski, wiceprezes i dyrektor sprzedaży.

Cel na cały rok jest podtrzymany – to podpisanie powyżej 600 umów.

W I kwartale największym zainteresowaniem klientów cieszyły się warszawskie projekty Ursus Centralny oraz Zielono mi. – Widzimy, że kupujący nadal bardzo świadomie podchodzą do wyboru mieszkań – liczy się nie tylko sama lokalizacja, ale również funkcjonalność projektu, jakość części wspólnych i komfort codziennego życia. Pracujemy nad rozwojem oferty i przygotowujemy kolejne inwestycje w lokalizacjach o największym potencjale. Warszawa pozostaje naszym najważniejszym rynkiem, dlatego to tutaj koncentrujemy dużą część nowych działań. Chcemy też wystartować z projektem Drobnera we Wrocławiu, który postrzegamy jako bardzo perspektywiczny rynek z dużym potencjałem dalszego rozwoju – skomentował w komunikacie Gutowski.

Z 878 lokali w projektach przygotowanych do uruchomienia w latach 2026-2027 626 przypadało na stolicę.

Poza tradycyjną mieszkaniówką Ronson realizuje pierwszy projekt dla swojej platformy najmu LivingGo. Przy ul. Biograficznej w Warszawie powstaje akademik liczący 240 pokoi.

– Planujemy oddanie projektu w połowie 2027 r., gdyż chcemy zdążyć na początek roku akademickiego – mówi Gutowski.

Ronson spodziewa się kumulacji przekazań mieszkań w IV kwartale

Ronson w I kwartale przekazał klientom 52 lokale, o 83 proc. mniej niż rok wcześniej. Pula mieszkań była mniejsza, ale średnia cena była wyższa. Przychody skurczyły się o 71 proc., do 55,3 mln zł. 36 proc. przychodów pochodziło z 21 lokali z mokotowskiego osiedla Zielono mi, 28 proc. z mokotowskiej Novej Królikarni (15,6 mln zł, to tylko trzy wille).

Średnia rentowność brutto ze sprzedaży mieszkań przekazanych w I kwartale wyniosła 35,5 proc. wobec 33,7 proc. rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży skurczył się o 69 proc., do 19,6 mln zł. Zysk operacyjny był mniejszy o 82 proc. i wyniósł 9,6 mln zł, a skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej skurczył się o 83 proc., do 6,93 mln zł.

– Potencjał przekazań na cały rok to spokojnie ponad 700 lokali. Zobaczymy w IV kwartale, czy coś nie zostanie przerzucone na I kwartał kolejnego roku – mówi Gutowski. Na koniec marca Ronson miał 29 lokali gotowych, sprzedanych i nieprzekazanych oraz 545 w projektach z terminem oddania w tym roku (głównie w IV kwartale). Do wzięcia było 37 lokali gotowych i 431 z terminem oddania w tym roku.