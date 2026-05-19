Z tego artykułu dowiesz się: Co nadchodzący raport finansowy Nvidii powie o globalnym popycie na technologię AI?

Jak rosnące inwestycje gigantów cyfrowych kształtują przyszłość rynku półprzewodników?

Na czym analitycy opierają swoje prognozy dotyczące dalszego potencjału wzrostu akcji spółki?

Jakie strategiczne wyzwania, od relacji z Chinami po rosnącą konkurencję, stoją przed liderem branży?

Nvidia – największa pod względem kapitalizacji spółka na świecie – opublikuje w środę po zamknięciu amerykańskiej sesji swój raport wynikowy za pierwszy kwartał roku obrotowego 2026/2027. Jej wyniki będą mówiły inwestorom nie tylko o kondycji tej spółki, ale również o popycie na półprzewodniki, wydatkach gigantów cyfrowych na technologię sztucznej inteligencji oraz o perspektywach dla indeksu Nasdaq Composite. Oczekiwania inwestorów są wysokie. Analitycy średnio szacują, że Nvidia miała w pierwszym kwartale roku obrachunkowego 78 mld USD przychodu (czyli o ponad 75 proc. więcej niż w takim samym okresie zeszłego roku) oraz 1,77 USD zysku na akcję. Najwięksi optymiści spodziewają się przychodu wynoszącego 80 mld USD. Poziom wyższy mógłby stać się więc impulsem dla solidnych zwyżek akcji tej spółki.

Papiery Nvidii w tym roku zyskały już prawie 20 proc., podczas gdy Nasdaq Composite urósł do otwarcia poniedziałkowej sesji o prawie 13 proc. W piątek papiery Nvidii straciły ponad 4 proc., bo inwestorów rozczarowały wyniki wizyty amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa (i towarzyszącego mu w ramach delegacji biznesowej Jensena Huanga, prezesa Nvidii) w Chinach. Choć amerykańskie władze przedłużyły 20 chińskim spółkom licencje na zakupy H200, czyli najnowocześniejszych chipów Nvidii, to do zakupów jeszcze nie doszło. Inwestorzy obawiają się, że Chińczycy nie będą kupować tych chipów od amerykańskiego koncernu, a postawią na rozwój swoich półprzewodników. – Decyzja, czy kupować H200 będzie suwerenną decyzją Chin – stwierdził Jamieson Greer, przedstawiciel handlowy USA.

Ile mogą zyskać akcje Nvidii?

Wielu analityków wciąż jednak wierzy w potencjał Nvidii. W zeszłotygodniowym szczycie, akcje tego koncernu kosztowały 236,54 USD. Współczynnik c/z (liczony dla zysku prognozowanego na nadchodzące 12 miesięcy) dla Nvidii wynosił około 21. Analitycy UBS podnieśli w zeszłym tygodniu prognozę dla akcji Nvidii z 245 USD do 275 USD. – Doniesienia z ostatnich dni dotyczące sztucznej inteligencji dostarczyły świeżych dowodów na to, że zainteresowanie inwestorów i popyt klientów pozostają silne – ocenia Mark Haefele, dyrektor inwestycyjny w UBS. Analitycy tego banku zwrócili uwagę na rosnące wydatki kapitałowe gigantów cyfrowych angażujących się w prace nad sztuczną inteligencją, zaznaczając, że „prognozy capexu amerykańskich hyperscalerów wzrosły do 812 mld USD i 968 mld USD z poprzednich 764 mld USD i 839 mld USD” odpowiednio na 2026 i 2027 r., głównie za sprawą wyższych prognoz Microsoftu i Mety. Analitycy UBS zwrócili również uwagę, że produkcja chipów Nvidii następnej generacji (Rubin) przebiega zgodnie z planem, choć pewne dostosowania na poziomie systemów mogą wpłynąć na harmonogram. Wskazują oni również, że presja inwestorów na wyższą dywidendę rośnie, a Nvidia może w nadchodzących 12 miesiącach ogłosić duży program skupu akcji własnych.

Analitycy Bank of America podwyższyli natomiast prognozy dla ceny akcji Nvidii z 300 USD do 320 USD. Uważają oni więc, że papiery tego koncernu mają potencjał, by zdrożeć do końca roku o około 35 proc. W przeszłości Nvidii udało się wypracowywać o wiele szybsze zwyżki na giełdzie. Przez ostatnie 12 miesięcy zyskała ona 66 proc., czyli rosła około dwóch razy szybciej niż indeks Nasdaq Composite. Od końca września 2022 r. jej akcje urosły o 1800 proc., podczas gdy Nasdaq Composite wzrósł o prawie 243 proc.

Prognozowane wydatki kapitałowe hyperscalerów AI, takich jak Alphabet, Amazon, Meta i Microsoft, na 2026 r. wzrosły z 531 mld USD w grudniu do 725 mld USD - zwracają uwagę analitycy BNP Paribas. Podkreśla to, jak dramatycznie przyspieszają inwestycje w sztuczną inteligencję, które wymagają półprzewodników, w tym najnowocześniejszych chipów Nvidii. Nawet jeśli Nvidia odda część swojego udziału w rynku wynoszącego około 85 proc. uznanym konkurentom takim jak AMD i Qualcomm, nowicjuszom pokroju nowo notowanej na giełdzie Cerebras oraz samym hyperscalerom wprowadzającym własne układy scalone, nadal pozostanie ogromna suma prognozowanych pieniędzy do zarobienia.