Bitcoin znów trafił na rafy

– Poniedziałkowy poranek przyniósł wyraźną czerwień na szerokim rynku kryptowalut, napędzaną nagłym powrotem awersji do ryzyka. Donald Trump po raz kolejny podgrzał atmosferę geopolityczną, ostrzegając Iran, że „czas ucieka” na zawarcie porozumienia, co natychmiast uderzyło w rynki i pociągnęło za sobą bitcoina jako barometr globalnej płynności. W rezultacie cena cofnęła się do poziomów niewidzianych od kilku tygodni, stawiając kupujących pod ścianą – wskazują eksperci XTB. Podkreślają oni, że kluczowym obecnie poziomem na wykresie są okolice 76756 USD. – To właśnie tutaj przebiega silny poziom wsparcia tworzony przez zbiegające się średnie kroczące EMA 50 i EMA 100, które w ostatnich tygodniach wielokrotnie służyły bykom jako skuteczna trampolina do odbicia w górę. Wcześniejsza próba trwalszego odwrócenia tendencji spadkowej została jednak precyzyjnie zatrzymana przez opór na wysokości EMA 200 (około 81736 USD), co potwierdza wciąż silną pozycję podaży. Sytuację pogarsza wskaźnik RSI, który po spadku do 44,6 pkt odzwierciedla utratę impetu przez kupujących i zostawia niedźwiedziom przestrzeń do dalszego nacisku – zwracają eksperci. Co to może oznaczać?