Inwestorzy na rynku długu nie mogą zaliczyć mijających 12 miesięcy do udanych. Pod koniec 2023 roku liczyli bowiem na bardziej gołębią retorykę bankierów centralnych, która wsparłaby notowania obligacji skarbowych. Obniżki stóp w Stanach Zjednoczonych miały wynieść 150 pkt baz., a w strefie euro niemal 200 pkt baz. Tymczasem w 2024 roku FOMC ściął koszt pieniądza o 100 pkt baz. Tyle samo spadła stopa depozytowa w EBC, a stopa refinansowa o 135 pkt baz. Procesy dezinflacyjne jeszcze się nie zakończyły i banki centralne na świecie raczej nie będą się spieszyć z obniżkami. Oczekiwania rynku były zbyt agresywne.

W efekcie rentowności obligacji skarbowych poszły w górę. Dochodowości amerykańskich obligacji dziesięcioletnich skoczyły o ponad 70 pkt baz., do 4,6 proc. Tegoroczny szczyt został ustanowiony blisko 4,7 proc. Rosły także rentowności papierów pięcio- i dwuletnich. Te pierwsze są obecnie kwotowane o 60 pkt baz. wyżej niż na koniec 2023 roku. Rentowność dwulatek poszła w górę o niespełna 10 pkt baz. i oscyluje blisko 4,3 proc.

Spread między dziesięcioletnimi obligacjami amerykańskimi i niemieckimi przebił 220 pkt baz. Tak szeroki nie był od jesieni 2019 roku. Rentowność niemieckich papierów poszła w górę w 2024 roku o 38 pkt baz. i sięga obecnie 2,4 proc. W strefie euro gorzej zachowywały się tylko papiery belgijskie i francuskie. Dochodowość tych pierwszych urosła o 40 pkt baz. wobec końca 2023 roku, a tych drugich o ponad 65 pkt baz. Problemy polityczne we Francji oraz obawy o tamtejszy budżet i dług, które mogą doprowadzić do obniżenia wiarygodności kredytowej Francji, popchnęły w górę koszt finansowania. Różnica rentowności między dziesięcioletnimi papierami francuskimi i niemieckimi utrzymuje się powyżej 80 pkt baz. i jest najwyższa od ponad 12 lat. Najwyżej od 2020 roku są także kwotowane francuskie pięcioletnie kontrakty CDS. Pięcioletnia średnia wynosi niespełna 25 pkt baz., a obecnie wycena CDS zbliża się do 40 pkt baz. Słabe zachowanie francuskich obligacji doprowadziło do tego, że najwyżej w historii jest także spread dziesięcioletnich francuskich papierów do hiszpańskich. Obecnie różnica rentowności przekracza 10 pkt baz., podczas gdy 20-letnia średnia wynosi -82 pkt baz. Rok 2024 przyniósł za to spadek dochodowości włoskich dziesięciolatek, które w połowie grudnia były kwotowane nawet poniżej 3,2 proc. po raz pierwszy od sierpnia 2022 roku.

Czego spodziewa się rynek w 2025? EBC powinien kontynuować cykl luzowania monetarnego, co może wspierać notowania obligacji skarbowych. Uwaga inwestorów będzie skierowana na politykę fiskalną, która stoi przed dylematem ograniczania deficytu przy wciąż słabym wzroście gospodarczym.