Ostatnie miesiące na rynku obligacji skarbowych mogły lekko rozczarowywać. Zarówno w maju, jak i kwietniu sprzedaż nie przekroczyła 6 mld zł. W czerwcu nastąpiło jednak odrodzenie. Polacy kupili obligacje skarbowe na kwotę 8,62 mld zł. Warto jednak odnotować, że czerwcowy wynik mocno został wsparty procesem zamiany obligacji. Z tego tytułu sprzedaż została podbita aż o 3 mld zł. We wspomnianym maju i kwietniu zamiana nie przekraczała 1 mld zł.
Eksperci na łamach „Parkietu” już wcześniej wskazywali, że wakacyjne wyniki sprzedaży obligacji mogą być wyższe właśnie poprzez efekt zamiany papierów. – Spodziewam się, że w kolejnych miesiącach wyniki sprzedaży mogą być nawet lepsze niż w maju. Wynika to z mechanizmu rolowania obligacji. Kilka lat temu Ministerstwo Finansów wprowadziło obligacje roczne i dwuletnie, które okazały się ogromnym sukcesem. W niektórych miesiącach ich sprzedaż przekraczała nawet 10 mld zł. Teraz część tych papierów osiąga termin wykupu. Inwestorzy odzyskują kapitał i przynajmniej część tych środków będzie ponownie lokowana w obligacje skarbowe. To powinno wspierać wyniki sprzedaży w okresie wakacyjnym – mówił na początku czerwca w „Parkiecie” Emil Szweda, redaktor naczelny serwisu Obligacje.pl.
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Jakie obligacje najchętniej Polacy kupowali w czerwcu? Nieustannie zwiększa się popularność papierów rocznych. Ich sprzedaż wyniosła 3,76 mld zł, co daje 43,5 proc. całości sprzedaży. Dla porównania w maju sprzedaż tych papierów odpowiadała za 41,5 proc. całkowitej sprzedaży. Na drugim miejscu pod względem popularności w czerwcu znalazły się 3-letnie papiery ze stałym oprocentowaniem ze sprzedażą na poziomie 1,5 mld (17,4 proc. udziału w ogólnej sprzedaży) oraz czteroletnie papiery indeksowane inflacją ze sprzedażą 1,49 mld zł (17,3 proc.).
W sumie od początku roku sprzedaż obligacji detalicznych wyniosła niecałe 38,8 mld zł. Rekord sprzedaży padł w 2024 r. Wtedy to w całym roku Polacy kupili obligacje o wartości 82,6 mld zł.
W lipcu oferta obligacji skarbowych nie uległa zmianie. Oprocentowanie 1-rocznych o zmiennym oprocentowaniu opartym na stopie referencyjnej NBP wyniesie 4,00 proc., a 2-letnich 4,1 proc. w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym. Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 2,00 proc. w skali roku, a 3-letnich 4,40 proc. Pozostałe obligacje, w pierwszym rocznym okresie odsetkowym oprocentowane będą odpowiednio: 4,75 proc. – 4-letnie papiery oraz 5,35 proc. – 10-letnie. 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 800+” oprocentowane będą 5,00 proc. i 5,60 proc. w pierwszym rocznym okresie odsetkowym.
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