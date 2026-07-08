MLP Group pozyskało 100 mln (ok. 430 mln zł) z emisji kolejnej transzy zielonych obligacji zaoferowanych na europejskim rynku. To „dogrywka” po emisji z października 2024 r., kiedy to firma pozyskała 300 mln euro.

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Duży popyt na obligacje MLP Group. Cena emisyjna powyżej wartości nominalnej

O mocnym popycie na papiery świadczy fakt, że cena emisyjna wyniosła 102,5 proc. wartości nominalnej. Obligacje oprocentowane są na 6,125 proc. w skali roku. Wyemitowana transza zostanie zasymilowana z będącą w obrocie na giełdzie w Luksemburgu. Na parkiecie papiery również wyceniane są powyżej wartości nominalnej.

– Pełne uplasowanie emisji potwierdza utrzymujące się wysokie zainteresowanie międzynarodowych inwestorów oraz zaufanie do strategii rozwoju MLP Group. Emisja wzmacnia naszą pozycję finansową i zapewnia solidne podstawy do realizacji kolejnego etapu rozwoju w Europie – skomentował Maciej Müldner, członek zarządu ds. finansowych w MLP Group.

– Obecnie realizujemy inwestycje o łącznej wartości ponad 300 mln euro. Ponad 60 proc. nakładów inwestycyjnych zostanie przeznaczonych na rozwój działalności w Niemczech, co potwierdza nasze długoterminowe zaangażowanie na największym rynku logistyczno-przemysłowym w Europie. Silna baza przemysłowa, zaawansowane kompetencje technologiczne oraz odporne fundamenty gospodarcze sprawiają, że rynek ten pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych kierunków wzrostu w długim horyzoncie – dodał prezes Radosław T. Krochta.

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Kurs akcji MLP Group na historycznych maksimach. Brakuje dywidendy

Na GPW spółka wyceniana jest na 2,5 mld zł, akcje kosztują ponad 105 zł, w maju padł rekord wyceny na zamknięciu sesji – 112 zł. We wrześniu za papiery płacono 68 zł.

W maju analitycy DM BOŚ rozpoczęli pokrywanie spółki od zalecenia „trzymaj” z ceną docelową 111,3 zł przy kursie 108 zł.

„Spółka łączy generowanie stabilnych, powtarzalnych przepływów pieniężnych z kreacją atrakcyjnej wartości opartej na działalności deweloperskiej, korzystając ze strukturalnych trendów wzrostowych na europejskim rynku nieruchomości logistycznych, w tym rozwoju e-commerce, nearshoringu i rosnącego popytu na miejską infrastrukturę logistyczną. Jednocześnie z perspektywy wyceny opartej na FFO postrzegamy walory jako generalnie uczciwie wycenione na obecnych poziomach. W naszej ocenie brak regularnych wypłat dywidendy akcjonariuszom i ograniczona widoczność niższych kosztów finansowania w krótkim terminie mogą ograniczać potencjał wzrostowy mimo silnych fundamentów spółki” – napisali analitycy.

Temat rozpoczęcia wypłacania przez MLP Group dywidendy wraca jak bumerang. Spółka kierunkowo chce dzielić się zyskami, ale decyzja odnośnie do polityki wciąż nie zapadła.