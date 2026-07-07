Z tego artykułu dowiesz się: Kto stracił, a kto zyskał miliardy na jednej z najgłośniejszych kryptowalut ostatnich lat.

Jaki mechanizm sprawił, że zyski nielicznych zostały sfinansowane przez straty setek tysięcy drobnych inwestorów.

W jaki sposób kryptowaluty stały się dla Donalda Trumpa bardziej dochodowe niż jego biznes nieruchomościowy.

Jak wyglądały kulisy uruchomienia projektu i jakie kontrowersje wzbudził on od samego początku.

Firma analityczna Nansen, zajmująca się kryptowalutami, zakończyła rejestr oficjalnych nabywców monet memowych Trumpa (TRUMP), a wyniki są szokujące. Raport został po raz pierwszy opublikowany przez New York Times.

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Do końca czerwca 988 905 portfeli, które zakupiły $TRUMP, odnotowało straty – mniej więcej dwóch na trzech nabywców tej monety. Łączne straty wyniosły 3,81 miliarda dolarów.

Analiza Nansena była możliwa dzięki naturze technologii blockchain. Ponieważ transakcje kryptowalutowe są publicznie rejestrowane w rejestrze cyfrowym, pozwala to analitykom śledzić zakupy z poszczególnych portfeli i obliczać zyski i straty na dużą skalę.

W poniedziałek cena kryptowaluty $TRUMP wynosiła 1,76 USD, co stanowi spadek o prawie 97% w stosunku do ceny szczytowej wynoszącej 75,35 USD. Każdy, kto kupił ją w okolicach szczytu lub w jego pobliżu i nadal ją trzymał, ponosi niemal całkowite straty.

Większość wypracowała zyski mniejszości

Raport nie przedstawia tylko jednej strony medalu. Niecałe 500 000 portfeli odnotowało zyski z $TRUMP, co łącznie daje 4 miliardy dolarów.

Jednakże charakterystyka tej liczby autorstwa Nansena jest istotna, ponieważ „odzwierciedla ona niewielką liczbę wczesnych nabywców, którzy odnotowali ogromne zyski, podczas gdy zdecydowana większość detaliczna pokryła straty”.

Ten schemat jest zgodny z typowymi ruchami monet memowych. Doświadczeni inwestorzy, często korzystający z automatycznych programów, szybko dokonują zakupu, korzystają z początkowego wzrostu i wychodzą, zanim pojawią się wolniejsi detaliczni nabywcy. Ci detaliczni nabywcy stają się płynnością wyjściową.

Trump zarabia na kryptowalutach

Podczas gdy wielu inwestorów detalicznych odnotowało załamanie swoich inwestycji, w przypadku prezydenta Donalda Trumpa sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Zgodnie z jego oświadczeniem finansowym za 2025 rok, złożonym 29 czerwca 2026 roku, w Biurze Etyki Rządowej USA, otrzymał on 635 milionów dolarów dochodu z tytułu tantiem, w tym z kryptowaluty $TRUMP.

Z oświadczenia wynika, że jego łączny zweryfikowany dochód z kryptowalut wynosi około 1,23 miliarda dolarów, co czyni kryptowaluty większym źródłem dochodu niż jego tradycyjna działalność w branży nieruchomości.

Tymczasem, według dochodzenia agencji Reuters, opublikowanego w czerwcu 2026 roku, inwestorzy ponieśli pod koniec kwietnia łączne straty zrealizowane i niezrealizowane w wysokości około 2,3 miliarda dolarów, ponieważ wartość tokena spadła o ponad 95% od szczytu.

Kapitalizacja rynkowa tej monety memowej spadła do około 393 milionów dolarów, znacznie poniżej 27 miliardów dolarów w momencie premiery.

Moneta memowa z Trumpem została wprowadzona na rynek 17 stycznia 2025 roku, trzy dni przed inauguracją Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Brak publicznego ogłoszenia początkowo wzbudził obawy, że kryptowaluta jest oszustwem i może nie mieć nic wspólnego z prezydentem elektem. Kilka godzin później Trump ogłosił $TRUMP na swoich kontach społecznościowych X i Truth. Strona internetowa z monetą memową określiła ją jako „jedyny oficjalny mem z Trumpem”. Jej logo to cyfrowo stylizowany wizerunek Trumpa unoszącego pięść po tym, jak przeżył próbę zamachu w lipcu 2024 roku. W oświadczeniu stwierdzono, że moneta „nie miała być ani przedmiotem” okazji inwestycyjnej ani papierów wartościowych i „nie ma związku z polityką i nie ma nic wspólnego” z jakąkolwiek kampanią polityczną, urzędem politycznym ani agencją rządową. Warunki oferty zabraniają nabywcom monet przystępowania do pozwów zbiorowych przeciwko projektowi i dochodzenia odszkodowania za wszelkie roszczenia. Trump promował monetę w noc jej ICO, gdy trwała impreza „Crypto Ball”.