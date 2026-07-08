https://pbs.twimg.com/media/HMnpCxKXMAAyerG?format=png&name=900x900

Reklama Reklama

Produkcja w niemieckim przemyśle w ujęciu realnym (po uwzględnieniu cen) wzrosła o 0,9 proc. w maju 2026 r. w ujęciu miesiąc do miesiąca, zgodnie z wstępnymi danymi Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis). Mniej zmienne porównanie danych z trzech miesięcy do trzech wykazało, że produkcja w okresie od marca do maja 2026 r. była o 0,1 proc. wyższa niż w poprzednich trzech miesiącach. Po rewizji danych wstępnych produkcja wzrosła o 0,2 proc. w kwietniu w porównaniu z marcem. W porównaniu z majem 2025 r. produkcja w maju 2026 r. pozostała bez zmian.

Analitycy ankietowani przez agencję Reuters przewidywali wzrost o 0,2 proc.

Pozytywna sytuacja w produkcji wynikała przede wszystkim ze wzrostu odnotowanego w branży motoryzacyjnej (+3,6 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem). Wzrost odnotowany w branży budowlanej (+0,9 proc.) również miał pozytywny wpływ na wynik ogólny.

Produkcja w przemyśle z wyłączeniem energetyki i budownictwa wzrosła w maju o 0,8 proc. w porównaniu z kwietniem. Produkcja dóbr inwestycyjnych wzrosła o 1,3 proc., a dóbr konsumpcyjnych o 1,2 proc. Natomiast produkcja dóbr zaopatrzeniowych spadła o 0,4 proc. Poza przemysłem, produkcja energii wzrosła o 0,8 proc.

W porównaniu z majem 2025 r. produkcja w przemyśle z wyłączeniem energetyki i budownictwa spadła o 1,0 proc. po wyeliminowaniu czynników kalendarzowych.

Niemiecka produkcja przemysłowa okazuje się odporna

– Obecne dane dają nadzieję, że niemiecka gospodarka nie skurczyła się w drugim kwartale, pomimo znacznego wzrostu cen energii spowodowanego wojną w Iranie i zwiększoną niepewnością – powiedział Ralph Solveen, starszy ekonomista w Commerzbanku.

– Produkcja w przemyśle motoryzacyjnym wzrosła o 3,6 proc. w ujęciu miesięcznym. Jednakże biorąc pod uwagę wyzwania, przed którymi stoi sektor, jest mało prawdopodobne, aby ten trend się utrzymał – powiedział Andrew Kenningham, główny ekonomista ds. Europy w Capital Economics.

– Mimo wojny na Bliskim Wschodzie i rosnących cen energii, produkcja przemysłowa okazuje się odporna – powiedział Carsten Brzeski, globalny dyrektor ds. makroekonomii w ING, zauważając, że w ciągu pierwszych dwóch miesięcy drugiego kwartału produkcja przemysłowa faktycznie wzrosła, a nie spadła. – Wydaje się, że niektóre gałęzie przemysłu i przedsiębiorstwa faktycznie skorzystały na wojnie na Bliskim Wschodzie, gdyż azjatyccy konkurenci odczuli silniejsze skutki zamknięcia Cieśniny Ormuz – dodał.

Dodatkowo zamówienia przemysłowe w Niemczech wzrosły w maju o 1,9 proc., podał Destatis, i odnotowały znaczny wzrost nawet po wyłączeniu dużych zamówień na samoloty, statki, pociągi i pojazdy wojskowe. Po ich wyłączeniu liczba nowych zamówień była o 1,0 proc. wyższa niż w poprzednim miesiącu. Mniej zmienne porównanie trzech miesięcy wykazało, że liczba nowych zamówień w okresie od marca do maja 2026 r. była o 0,2 proc. niższa niż w poprzednich trzech miesiącach; po wyłączeniu zamówień na dużą skalę, liczba nowych zamówień wzrosła w tym samym okresie o 4,1 proc. Po korekcie danych tymczasowych, liczba nowych zamówień w kwietniu spadła o 3,2 proc. w porównaniu z marcem.

Lepsze perspektywy ożywienia gospodarczego w Niemczech

– Dane przemysłowe, pakiet reform ogłoszony przez rząd w zeszłym tygodniu oraz trwający bodziec fiskalny dla infrastruktury i obronności sprawiają, że narracja dotycząca niemieckiego wzrostu gospodarczego staje się bardziej optymistyczna – powiedział Brzeski.

– Ogólnie rzecz biorąc, wydarzenia ostatnich tygodni dały – dla odmiany – wstępne oznaki optymizmu – dodał.

– Perspektywy stopniowego ożywienia gospodarczego w nadchodzących miesiącach poprawiły się – powiedział Michael Herzum, ekonomista z Union Investment. – Niepewność geopolityczna związana z konfliktem w Iranie zmalała, ceny energii ustabilizowały się, gospodarka światowa pozostaje silna, a wyższe wydatki rządowe na infrastrukturę i obronność prawdopodobnie w coraz większym stopniu będą napędzać gospodarkę realną.

– Oczekujemy, że aktywność przemysłowa będzie nadal umiarkowanie rosnąć w nadchodzących kwartałach, wspierana przez wyższe wydatki publiczne na obronność i infrastrukturę – powiedział Martin Ademmer, ekonomista Bloomberga.

Niemiecki produkt krajowy brutto wzrósł o 0,3 proc. w pierwszym kwartale 2026 roku i powinien zostać dodatkowo wzmocniony przez szeroko zakrojone wydatki publiczne na infrastrukturę i obronność. Jednak wyższe ceny energii po wybuchu wojny z Iranem obciążają konsumentów i przedsiębiorstwa.