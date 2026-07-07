Euroobligacje zostaną wyemitowane przez Bank na 11 lat w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji. Przewidywaną datą emisji jest 13 lipca 2026 r. Marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla euroobligacji to 145 pb.

Reklama Reklama

Euroobligacje mają zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i notowane na oficjalnej liście Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu, przekazano także w materiale.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU. Od 1998 roku bank obecny jest na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 352,23 mld zł na koniec 2025 r.