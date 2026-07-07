Inwestorzy pokładają spore nadzieje w spółce z sektora kosmicznego, czego potwierdzeniem jest efektownie rosnąca wycena jej akcji. Tylko od początku 2026 r. zyskały ponad 80 proc., choć warto zauważyć, że w ostatnich miesiącach inwestorzy chętniej realizowali zyski, co nieco skorygowało wypracowane wcześniej zwyżki. W cenie są zawarte niemałe oczekiwania inwestorów związane z dalszym wzrostem jej biznesów w szybko rozwijającym się sektorze kosmicznym. Scanway, dzięki niedawnej przeprowadzce z NewConnect na rynek główny GPW (w kwietniu wszedł do sWIG80) znalazł się na celowniku szerszego spektrum inwestorów i zyskał większe możliwości w zakresie pozyskiwania kapitału. Entuzjazm względem spółki schłodziły nieco słabsze od oczekiwań wyniki za I kwartał. Jednocześnie może pochwalić się rosnącym portfelem zamówień, co daje jej dobrą perspektywę wzrostu na lata 2026-2027. Zarząd Scanwaya ma ambitny plan, by wejść na dużo wyższy pułap przychodów, celując w większe kontrakty, co oczywiście będzie wymagać odpowiednich inwestycji. W ocenie zarządu są one niezbędne w związku z rosnącym popytem na zaawansowane instrumenty optyczne i potrzebą zwiększenia elastyczności finansowania dalszego rozwoju. Strategia na lata 2026–2028 zakładała systematyczny wzrost portfela zamówień, jednak popyt na produkty i usługi spółki rośnie szybciej od przyjętych założeń. Dlatego z końcem czerwca w ramach ABB (popyt znacząco przewyższył liczbę oferowanych akcji) spółka pozyskała 60,6 mln zł, sprzedając akcje po 290 zł za sztukę. Wartość całej oferty wyniosła 76,4 mln zł. – Pozyskane przez spółkę środki są istotnym wsparciem nie tylko dla dalszej transformacji Scanway w seryjnego dostawcę ładunków optycznych dla globalnego sektora New Space, ale również w zakresie otwierania nowych wertykałów dla długoterminowego wzrostu – produktów VHR, w tym teleskopów wykorzystujących technologię adaptive optics zdolnych do obrazowania na poziomie 0,5 metra na piksel czy budowania nowego, istotnego i znacznie bardziej marżowego strumienia przychodów w obszarze Data-as-a-Service – wyjaśnia Jędrzej Kowalewski, prezes Scanwaya. – Wyniki tych działań zaczną być widoczne przede wszystkim w horyzoncie wykraczającym poza bieżącą strategię, ale jeżeli chcemy być gotowi do zawierania kontraktów na teleskopy VHR o wartości od 5 do nawet 20 mln euro, to konieczne inwestycje musimy rozpocząć już dziś – dodaje. Cele finansowe zawarte w programie motywacyjnym zakładają 200 mln zł skumulowanych skonsolidowanych przychodów za lata 2026–2028 i 20 mln zł na poziomie wyniku EBITDA za 2028 rok. Dla porównania, w 2025 r. spółka miała 21,4 mln zł przychodów.

Reklama Reklama