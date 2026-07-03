Fed w końcu przyznaje się do tego, co wszyscy wiedzieli od 5 lat: ceny są za wysokie, a polityka łatwego pieniądza podsyca inflację – pisze Charlie Bilello, główny strateg rynkowy w Creative Planning. I dodaje: rozwiązanie jest proste: podnieść stopy procentowe, zakończyć luzowanie ilościowe i przestać drukować pieniądze. Czyli zrobić coś odwrotnego do tego, co spowodowało problem.

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Po wypowiedzi szefa Fed rentowności wzrosły

Decyzji Fed na razie nie ma. Za to rentowności obligacji znalazły się na huśtawce. Wzrosły w środę, ponieważ inwestorzy z uwagą śledzili kolejne dane i komentarze nowo mianowanego prezesa Rezerwy Federalnej.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych – głównego benchmarku dla kredytów hipotecznych, kredytów samochodowych i zadłużenia z tytułu kart kredytowych – wzrosła o prawie 6 punktów bazowych i wyniosła 4,481 proc.

Rentowność 2-letnich obligacji o krótszym terminie zapadalności wzrosła o prawie 4 punkty bazowe do 4,176 proc., podczas gdy rentowność 30-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 7 punktów bazowych do 4,973 proc.

Nowo mianowany prezes Rezerwy Federalnej (Fed) Kevin Warsh przemawiał w środę na dorocznym forum polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego w Sintrze w Portugalii. Inwestorzy śledzili dyskusję w poszukiwaniu wskazówek dotyczących przyszłości polityki pieniężnej Fed.

– Jest wiele najnowszych wiadomości na ten temat, a my wejdziemy do sali i zamkniemy drzwi, odbędziemy dobrą debatę – powiedział szef banku centralnego. „Ale nie mam dla was nic więcej”.

Warsh również odmówił udzielania wskazówek dotyczących polityki przed lipcowym posiedzeniem, ale zauważył, że „widzimy, że ceny są zbyt wysokie”. – Gdyby byli ludzie w sektorze gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, na rynkach finansowych, którzy sądzili, że ten bank centralny zaakceptuje cel inflacyjny powyżej 2 proc., cóż, pewnie byliby rozczarowani – dodał. – Zapewnimy stabilność cen w USA.

Rynki obecnie wyceniają prawie 73 proc. szans na to, że Fed utrzyma stopy procentowe bez zmian na lipcowym posiedzeniu i około 65 proc. szans na to, że wprowadzi podwyżkę o co najmniej ćwierć punktu procentowego na kolejnym posiedzeniu FOMC we wrześniu, według narzędzia FedWatch firmy CME.

Po danych o zatrudnieniu rentowności spadły

Z kolei w czwartek rentowności krótkoterminowych obligacji skarbowych spadły w czwartek, ponieważ inwestorzy zapoznali się z gorszymi od oczekiwań danymi o zatrudnieniu, które sugerowały, że Rezerwa Federalna może wstrzymać się z podwyżkami stóp procentowych.

Rentowność 2-letnich obligacji skarbowych spadła o ponad 2 punkty bazowe do 4,137 proc. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych, będących punktem odniesienia, wzrosła o 1 punkt bazowy do 4,485 proc.

Liczba miejsc pracy w sektorze pozarolniczym w czerwcu wzrosła o 57 000 po uwzględnieniu sezonowości, co jest wynikiem znacznie niższym niż 129 000 dodanych w maju i niższym od prognozy Dow Jones na poziomie 115 000.

– Ogólnie rzecz biorąc, dane utrudniają wyobrażenie sobie lipcowej podwyżki stóp procentowych przez Fed, nawet jeśli dane o inflacji wciąż nie są optymistyczne – powiedział Ian Lyngen, dyrektor ds. strategii stóp procentowych w USA w BMO Capital Markets. – Prawdopodobieństwo obniżki w lipcu gwałtownie spadło, co jest zgodne z przewidywaniami, że liczba miejsc pracy utrudnia wyobrażenie sobie podwyżki w lecie.