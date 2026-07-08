Z tego artykułu dowiesz się: Jakie były wyniki sprzedaży ubezpieczeń poprzez banki na początku 2026 r.

Jak zmieniła się sprzedaż polis przez banki.

Co stało za wzrostem sprzedaży polis przez banki na początku tego roku i gdzie ten wzrost był najwyższy.

Czy obecne ożywienie jest zwiastunem stabilnego rozwoju.

Bancassurance to mówiąc w uproszczeniu współpraca towarzystw ubezpieczeniowych z bankami, w ramach której banki sprzedają ubezpieczenia. Polisy są przy tym często dodawane do produktów bankowych, na przykład kredytów.

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Zeszłoroczne wyniki bancassurance nie były imponujące. Sprzedaż polis przez banki wyglądała gorzej niż rok i dwa lata wcześniej. Składka przypisana brutto w kanale bancassurance sięgnęła 5,9 mld zł i była o 0,5 mld zł, czyli o 7,5 proc., niższa niż rok wcześniej, gdy banki zebrały 6,4 mld zł składki.

Dobry początek tego roku

Rok 2026 zaczął się jednak wyraźnie lepiej. Z podsumowania przygotowanego przez Polską Izbę Ubezpieczeń wynika, że w pierwszym kwartale tego roku banki sprzedały polisy ubezpieczeniowe za 1,8 mld zł, czyli o przeszło 2/5 więcej w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku.

Szczególnie silny wzrost odnotowano w ubezpieczeniach na życie, gdzie składka zebrana sięgnęła 1,1 mld zł i była o 57,9 proc. wyższa niż przed rokiem. Co ciekawe udział kanału bancassurance w łącznej sprzedaży polis na życie podskoczył w ten sposób do 16,4 proc. i był o 4,6 pkt proc. wyższy niż w pierwszym kwartale 2025 r. Na koniec zeszłego roku udział kanału bancassurance w łącznej sprzedaży ubezpieczeń na życie sięgał 13,8 proc.

Główną przyczyną zwyżki sprzedaży polis w segmencie ubezpieczeń na życie był dynamiczny wzrost sprzedaży produktów ochronnych do poziomu 0,6 mld zł, czyli o 169,4 proc. Produkty inwestycyjne pozostały na poziomie sprzed roku i wyniosły 0,5 mld zł. Liczba polis życiowych sprzedanych przez banki sięgnęła na koniec marca niemal 5,1 mln.

Zdaniem PIU wyniki te potwierdzają rosnące znaczenie produktów odpowiadających na podstawowe potrzeby klientów, związanych z ochroną życia i zdrowia oraz zabezpieczeniem zobowiązań finansowych.

Składka przypisana brutto w ubezpieczeniach majątkowych sięgnęła na koniec pierwszego kwartału 2026 r. 0,7 mld zł i była o 20,7 proc. wyższa niż rok wcześniej. Udział kanału bancassurance w łącznej sprzedaży polis majątkowych wzrósł w ten sposób o 4,2 proc., czyli o 0,6 pkt. proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2025 r. Na koniec zeszłego roku udział ten wynosił 3,8 proc. Na koniec marca 2026 r. liczba polis majątkowych sprzedanych przez banki wynosiła 18 mln.

Zdaniem Polskiej Izby Ubezpieczeń dane te potwierdzają, że banki pozostają jednym z najważniejszych kanałów dystrybucji prostych, masowych produktów ubezpieczeniowych. Dotyczy to przede wszystkim ubezpieczeń związanych z kredytami, kartami płatniczymi i codziennymi potrzebami klientów.

Nadzieje na stabilny wzrost

PIU zwraca przy tym uwagę, że wyniki za pierwszy kwartał 2026 r. należy interpretować z uwzględnieniem efektu niskiej bazy z pierwszego kwartału 2025 r. Na ubiegłoroczny rezultat istotny wpływ miało wdrażanie zmian wynikających z nowej Rekomendacji UKNF, które wymusiły dostosowanie modeli dystrybucyjnych, procesów sprzedażowych i konstrukcji produktów oferowanych przez banki i zakłady ubezpieczeń. W konsekwencji część instytucji ograniczyła sprzedaż lub wstrzymała na pewien czas oferowanie wybranych produktów, co przełożyło się na przejściowe osłabienie wyników kanału bancassurance. Dynamiczny wzrost w pierwszym kwartale 2026 r. wynika więc częściowo z odbudowy rynku po okresie przejściowym.

– Wyniki pierwszego kwartału 2026 r. pokazują, że rynek bancassurance odzyskuje dynamikę po okresie dostosowań związanych z wdrażaniem zmian regulacyjnych. Szczególnie cieszy odbudowa sprzedaży produktów ochronnych, co potwierdza, że przy odpowiednio zaprojektowanych procesach dystrybucyjnych, kanał bancassurance może skutecznie łączyć oferowanie produktów ubezpieczeniowych zapewniających wysoką wartość dla klienta z ich dostępnością. Mamy nadzieję, że rynek wchodzi w fazę stabilnego rozwoju – skomentował Piotr Wrzesiński, wiceprezes zarządu PIU.

Z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że w pierwszym kwartale 2026 r. cały rynek ubezpieczeń urósł o 7 proc. Polacy kupili ubezpieczenia za 23,9 mld zł. Z tego 6,7 mld zł (wzrost o 13,3 proc.) przypadło na ubezpieczenia na życie, a 17,2 mld zł (wzrost o 4,8 proc.) na ubezpieczenia majątkowe. Ubezpieczyciele wypłacili swoim klientom 14,1 mld zł w formie odszkodowań i świadczeń.